El lobo Beto, conocido por su particular forma de ser, le juega una broma a todos en la granja con su triángulo. Ante el peculiar y misterioso sonido, Zenón junto a sus sobrinos María, Juan, Tito y los animales tratan de descubrir su origen recorriendo todos los rincones de la granja.

Más allá de ofrecer entretenimiento, favorecer el desarrollo cognitivo, aumenta la imaginación y expresión en los niños, la colección canciones y audiocuentos de La Granja de Zenón también promueve valores, en particular en el cuento de esta semana que habla del compañerismo y el trabajo en equipo.



Los niños que sean aficionados a la lectura desde temprana edad, serán buenos lectores durante toda la vida. De ahí que después de escuchar o leer los audiocuentos se sugiere a los padres, abuelos o cuidadores interactuar con los niños: “La lectura debe ir acompañada de preguntas y sonidos que envuelvan al niño en una experiencia de aprendizaje retadora, de la cual se sienta parte. El peor error es que el niño se aburra, porque así no se aprende”. Explica David Dickinson, académico de la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, en su ensayo Beginning Literacy with Language: Young Children Learning at Home and School.



La colección de El Tiempo canciones y audiocuentos de La Granja de Zenón está conformada por 20 libros con bellas ilustraciones a todo color, además de 20 figuras de los personajes y un altavoz portátil para escuchar los cuentos y las canciones.



Recuerda que junto al libro de cuentos, encontrarás una figura del lobo Beto, que debes colocar sobre el altavoz para que se active y así el niño podrá escuchar la historia, jugar con los sonidos y disfrutar de una bonita canción. Además el libro contiene una breve descripción sobre el cajún, género musical que se desarrolló en Luisiana, al sur de los Estados Unidos, cuando llegaron los acadianos.



Encuentra el libro de esta semana Beto, bromea con su triángulo con la figura



DULCE MARÍA RAMOS

ESPECIAL PARA EL TIEMPO