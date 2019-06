Un libro recuerda a deportistas desaparecidos en dictadura argentina

Gustavo Veiga recogió en su libro "Deporte, Desaparecidos y Dictadura" las historias de vida de argentinos con una "doble condición" de deportistas y militantes que fueron hechos desaparecer durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).

El periodista presentó este miércoles la tercera edición de su obra en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, el mayor centro de detención, tortura y exterminio que existió durante el régimen autoritario, reconvertido desde 2015 en un museo de memoria histórica.



Ernesto David Rojas, exfutbolista de la primera división argentina que fue asesinado a tiros seis días antes del golpe de Estado, o La Plata Rugby Club, equipo donde desaparecieron 20 de sus jugadores, son algunos de los nombres propios que Veiga destacó de su libro.



La primera edición de la obra, publicada en 2006, narraba las historias de 26 deportistas federados, mientras que en esta última se han recuperado un total de 220 casos. Según organismos de derechos humanos, 30.000 personas fueron detenidas y hechas desaparecer para siempre durante el régimen cívico-militar por motivos políticos. Muchos de los desaparecidos fueron arrojados vivos a las aguas del Río de la Plata en lo que se conoció como los "vuelos de la muerte".



Gustavo Veiga, también docente universitario, remarcó que no quiere "disociar la historia del deportista de la historia del militante". "Tal vez en una época en clave actual no se comprenda, porque uno hoy no se preguntaría si un jugador del Real Madrid o del Barcelona podría ser militante político comprometido y estar en una organización incluso guerrillera sería impensable, pero en esa época sí se podía comprender que alguien tuviera esa doble condición", argumentó el periodista.

El escritor presentó su libro 'Deporte, Desaparecidos y Dictadura', donde recopila 220 casos de deportistas desaparecidos durante la última dictadura argentina. Foto: EFE

De los 220 casos que registra "Deporte, Desaparecidos y Dictadura", 152 son de jugadores de rugby, un deporte que, si bien es popular en Argentina, "igual es el cuarto o quinto deporte" nacional, según Veiga.



Además de los deportistas que fueron víctimas de la dictadura, la obra también recopila los deportistas que fueron verdugos, como represores o integrantes de los cuerpos de inteligencia del régimen autoritario.



Durante la jornada acompañaron al periodista el poeta y abogado Julián Axat, hijo de uno de los jugadores de La Plata Rugby Club desaparecidos; Claudio Morresi, exfutbolista y exsecretario de Deportes, y la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, cuya hija Patricia fue federada en tenis de mesa.



"Mi hija sí era federada, y eso es todo lo que puedo decir. Luego desapareció y no se habló mucho de ella desde que desapareció, así que yo estoy muy agradecida de que ahora, a pesar de todos los defectos que tengo, puedo recordarla", declaró la vicepresidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo.



Por su parte, Morresi destacó que los protagonistas del libro, en tiempos donde se jugaban la vida "cada hora", sabían que lo hacían porque buscaban "un mundo más justo".



