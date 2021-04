'El librero recomienda': esta semana la Librería de Ana y Casa tomada

Con las librerías de Ana y Casa Tomada de Bogotá, la sección Cultura de EL TIEMPO inaugura su nuevo espacio de video digital 'El librero recomienda', en el que periódicamente los libreros colombianos estarán hablando de sus novedades y libros entrañables.

Lo último que está llegando a las mesas de novedades de las librerías o clásicos que vale la pena recuperar y releer harán parte de las recomendaciones que comenzarán a hacerle a los apasionados de los libros los libreros del país en este espacio.



“Cuando aprendí a leer, y descubrí los libros y el fascinante universo que guardaban, ya no quise ser otra cosa que lector”, le comentó en una oportunidad a este diario Felipe Ossa, qué es considerado el decano de los libreros del país.



Ese amor "para siempre" por los libros llevó a Ossa a apostarle su vida al oficio de libreo, como el anota, en el que lleva más de 50 años. “Soy más pertinente aún: yo no quise ejercer nunca ninguna profesión, ningún oficio”.



Ossa es un apasionado de los libros de historia y las biografías. "Entre los autores que me marcaron, sin duda Stevenson, como uno que me ayudó a comprender lo que era el mundo de la literatura. Obviamente Borges y Canetti, por citar solo tres de los grandes que leo y releo muchas veces", dice el librero de la Librería Nacional.



'El librero recomienda' será un espacio para encontrarse con esa personas maravillosas, que viven y trabajan rodeadas de libros, y que sin duda siempre sabrán qué libro recomendarle a los lectores que llegan a esos santuarios de la literatura, el ensayo, la historia, la poesía, el teatro, entre otras muchas temáticas.

