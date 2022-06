Para algunos, el nombre de Carlos Marx es sinónimo de revolución; para otros, de agitador social o ‘autor del mal’. Por su parte, hay quienes lo tildan de emancipador, cosmopolita o darwinista en tanto aportó significativamente al avance del espíritu universal. Sin embargo, todo depende desde la barrera de la cual se mire el marxismo.

Lo cierto es que la séptima entrega de la colección Descubrir la Filosofía, que circula con EL TIEMPO, retrata al forjador de una filosofía que convulsionó al mundo humano al descubrir la ley que, hoy, gobierna al mundo capitalista –y a su consecuente sociedad burguesa– y al trascender la emancipación de las naciones que adoptaron su ideología, a pesar de ser, según su entreñable amigo Engels, “el hombre más odiado y calumniado de su tiempo”.



Y lo fue, precisamente, por no recibir el apoyo de la academia, el Estado ni los gobiernos, quienes lo tildaban de revoltoso por su postura política y no tanto por su enfoque científico y filosófico. En cambio, el alemán (Tréveris, 5 de mayo de 1818-Londres, 14 de marzo de 1883) consiguió el soporte de la clase social obrera, hasta entonces desprovista de visibilidad y reconocimiento de sus derechos.



“Para comprender este hecho no basta con fundarlo en su convicción y entrega a la emancipación de los seres humanos; a esta tarea se han entregado otros muchos que hoy están más o menos olvidados”, asegura José Manuel Bermudo en su libro 'Marx. Del ágora al mercado', quien además planeta que el mérito de Marx a la emancipación obrera fue su aporte a la certeza a la voluntad de liberación de los pueblos.

Más allá del ‘Yes, we can’

La certeza a la emancipación, en el pensamiento marxista, encontró su fortaleza al ir más allá de la queja o la manifestación del deseo de libertad. “Más allá del ahora vulgarizado Yes, we can, pues contaba con la garantía de la ciencia de la historia”, asegura Bermudo.



Por haber sido un hombre de armas tomar, no solo fue ignorado por la academia, sino también usado por el Partido Socialdemórata Alemán (SPD, por sus siglas en alemán), que, a su muerte (1883), se erigió en su supuesto albacea –o designado para cumplir su voluntad–, pero que terminó siendo su principal censurador, al publicar sus obras inéditas, a conveniencia de sus dirigentes.



No obstante, apenas en el siglo XX se revelaban varios escritos de este economista, dirigente político y periodista (además de filósofo). Él fue considerado padre del comunismo y de la crítica hacia la economía política, que desarrolló en El Capital, obra que, al no estar al alcance de su razón de ser, como fueron las clases trabajadoras, motivó al intelectual a la creación de folletos asequibles, como el titulado Salario, precio y ganancia, que promovía la reivindicación salarial como una necesidad para defender la dignidad del trabajador, “para protegerlo de la rapiña del capital; pero los sindicatos debían recordar que, junto a esa defensa, y como protección más universal y definitiva, no podían perder de vista la batalla política, la toma del poder, es decir, la revolución”, puntualiza Bermudo.



