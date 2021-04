¡Ay, mi Zaperoco!

La vida no es para toda la vida

La muerte es inevitable:

No hay tiempo que perder.

Hay que vivir cada instante.

Sentir que respiramos.

Caminamos en busca de la melodía.

Me curo con rumba.

Bailando me arrebato el corazón.

La leyenda cuenta que un grupo de salseros, algunos cinematografistas, fundaron a Zaperoco porque querían escuchar salsa dura y en ese momento imperaba la salsa romántica. Era un pequeño espacio, con la barra al fondo y el espacio para el DJ. Zaperoco, con el paso del tiempo, se convirtió en el lugar de los músicos, sus paredes se fueron adornando con imágenes de los artistas y los asistentes más habituales.



El 19 de julio de 1995, se llevó a cabo en Zaperoco el primer concierto de una banda de jazz de mujeres, se llamaba Magenta, y Liz Waser tocaba el piano, Amy Scrifth, la trompeta y Sarli Delgado el bajo. Luz Stella en las congas y Dora Lilia en el timbal.



Después, tres años más tarde, Vanessa Bass, una cubana exuberante, bailaba encima de la barra. Empezaron a llegar los músicos extranjeros, era una visita obligatoria para Pedro Conga, Henry Fiol, Jerry Rivas..., una vez llegaron los músicos de Eddie Palmieri, con el pequeño Johnny a la cabeza. Todos pedían tocar, se subían y hacían descargas en vivo. Alexis Lozano ha sido uno de los más constantes, y existe una generación que uno pudiera llamar los hijos de Zaperoco, Hugo Candelario, Carlos Gálvez Pioilin, Juanito del Grupo Niche, Juano, así como las mujeres músicas. También la farándula colombiana aparecía en diciembre, como Margarita Rosa de Francisco, para tirar paso a diestra y siniestra.



Se acabó el 'Zaperoco' salsero en Cali, tras 27 años de historia



En los últimos 8 años, le propuse a Zaperoco hacer unos conciertos especiales llamados Descargas Zaperoco, las primeras dos las dirigió José Aguirre, después Piolin, Juanito y Juano, organicé una llamada Descarga de Cinco pianos, ensamble que nunca se ha hecho en la salsa en vivo, estaban Pelusa, Oscar Iván, Piolin, Daniel Gutiérrez, y Víctor González, de Niche. La salsa en su máxima expresión, conversatorios, visitas de expertos como Rafael Lam de Cuba, de Alexis Méndez de República Dominicana.



En Zaperoco, por mi amistad con Mauricio Levy y Johanna Cote, sus propietarios, me asignaron en la barra un lugar con nombre propio. Zaperoco, en tres décadas, se convirtió en un centro de rumbas tan maravillosas como los relatos de Guillermo Cabrera Infante, en La Habana, de los años cincuenta. Un año antes de morir, Jairo Varela, que nunca salía de su estudio de grabación, fue a Zaperoco, ahí está su foto.



Sabemos, desde que llegó la pandemia, que estamos rodeados por el peligro de la muerte. Pero se han buscado alivios económicos para todos, menos para los músicos, bailarines, bares y discotecas. Los toques de queda liquidan la vida nocturna. Matan el alma de la ciudad, su espíritu, los caleños viven para la música. El anuncio de la muerte de Zaperoco, complementa con el anuncio de 200 escuelas de salsa, de 400 bares y discotecas, también de los restaurantes, pero nadie tiene una idea para ellos.



Ayer, en un conversatorio virtual, el gran Fruko, quien hizo la primera salsa colombiana para el exterior, manifestó: “Nos quieren matar de hambre, de silencio, de olvido”.

Zaperoco reunió a la élite de la música caleña, de bailarines y rumberos, actrices y hasta políticos, el jueves era para la música en vivo, el viernes para el frenesí, Osman, su DJ, entrañable con todos los clientes, armaba su concierto, para despedirme, siempre me colocaba “Que lío”, de Willie Colón y Héctor Lavoe, también “En el barrio”, de Son Boricua, para recordar al caleño más ilustre de la salsa en Nueva York, Humberto Corredor.



¡Ay, mi Zaperoco, me dejas más solo de lo que estoy,

Esto es morir un poco.

Cali muere!



Umberto Valverde

Para EL TIEMPO