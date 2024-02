'El instinto maternal es mentira', según la psicóloga Darcy Lockman

Desde que se es pequeño se suele escuchar decir "hágale caso al instinto de su mamá", una frase que incentiva a quienes la escuchan seguir los consejos de sus progenitoras.



No obstante, la psicóloga estadounidese Darcy Lockman explica la razón de esta frase en su libro 'Toda la rabia. Madres, padres y el mito de la crianza paritaria', el cual hace referencia a la desigualdad que sufren las mujeres en los oficios del hogar.



(Lo invitamos a seguir leyendo: Margot Robbie no se quedó callada: y habló de los Óscar y la nominación que no fue).

Yo vivía como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa. Intenté comunicar mi infelicidad a George, pero él solo podía oírlo como una crítica FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con una entrevista de la Lockman al medio español El País, afirmó que su libro está basado en testimonios, datos e investigaciones que dan a conocer las causas por las cuales recae todo el peso del trabajo de la casa sobre las madres.



Al iniciar la entrevista, Lockam aseguró que "todas las mujeres que han leído el libro me dicen que se enfadaban mientras lo leían, y lo comprendo: yo me enfado cada vez que hablo del tema”.



Su deseo por comenzar a escribir sobre el tema surgió después de que tuvo a su primer hijo, ya que se dio cuenta de que, aunque habían acordado con anterioridad los oficios con su esposo, George, se dio cuenta de que inevitablemente se generaba desigualdad.



"Yo vivía como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa. Intenté comunicar mi infelicidad a George, pero él solo podía oírlo como una crítica, así que nunca lo conseguí”, precisó Lockman a El país.



El papel de las mujeres en el hogar se ha convertido en una responsabilidad que recae sobre sus hombros, así lo explicó la psicóloga al hablar del "Instinto paternal" y asegurar que era una "mentira".

Validando de esta forma que ellos vayan a divertirse mientras las mujeres cuidan a los niños FACEBOOK

TWITTER

"Llamarlo instinto es que nos podemos agarrar a la idea de que solo las mujeres los tienen, validando de esta forma que ellos vayan a divertirse mientras las mujeres cuidan a los niños", aseguró.

​

(Puede leer: La gran confesión de Charlie Zaa: 'Me enamoré de la bachata').

Facebook Twitter Linkedin

Las mujeres dedican en promedio 10 horas y 16 minutos al día a esta labor. Foto: iStock

¿Por qué sucede esto?

De acuerdo con una encuesta realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre septiembre de 2020 y agosto de 2021), el tiempo diario promedio dedicado por las mujeres del país a actividades de trabajo en el hogar es mayor a 4 horas y 40 minutos del que dedican los hombres.



Pero eso no es todo, dado que en la actividad que más realizan ambos géneros es el cuidado pasivo (estar pendiente) de otro miembro del hogar, tarea que aplica para 28,3 por ciento de las mujeres y para 10,8% de los hombres.



Es decir, las mujeres dedican en promedio 10 horas y 16 minutos al día a esta labor, mientras que ellos tienen una dedicación de 6 horas y 16 minutos.



Lo anterior, explica las razones por las cuales las mujeres deben comunicarle a los hombres lo que deben hacer en el hogar, lo que implica que, en algunos casos, las ellas sufran consecuencias en su salud mental, según Luckman.



Pero ¿por qué sucede esto?, según explicó la escritora al medio español, estas situaciones se dan debido a "la sociedad nos empuja (hombre y mujer) a situarnos en posiciones de desigualdad no porque el hombre sea más vago, sino porque es lo que hemos internalizado".



Por lo que hay estudios que demuestran que, aunque haya parejas que afirman que el trabajo de tareas en el hogar son por igual, las mujeres terminan haciéndose cargo de dos tercios de las labores, añadió la psicóloga.

Más noticias en EL TIEMPO