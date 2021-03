Él satánico video del rapero Lil Nas X que causa polémica en las redes

El videoclip de esa canción va a causar mucho revuelo por sus referencias bíblicas y su descenso al infierno, en un tema cargado de sonidos de guitarra acústica y un alucinante contexto visual en el que el artista comparte de manera onírica sus preferencias sexuales y las batallas que ha lidiado tras revelarlas al mundo.

Nas X Habla de lo importante que fue salir del closet y el efecto liberardor que eso significó para él. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en redes es que en el video de 'Montero (Call Me By Your Name)’, es la estética infernal y fiestera en el que no tiene ningún temor de llenar del vergüenza al mismo satanás, mientras baila en un tubo de pole dancing en el averno.



Precisamente, esas reacciones no se han hecho esperar en redes sociales. Algunos han aplaudido la irreverencia con la que el rapero ha recreado este viaje musical que se inspira en pasajes del Génesis de la Biblia, menciona una relación amorosa con otro hombre y se convierte en una bestia demoníaca con ganas de respirar una verdadera libertad.

buen día sólo a lil nas x por darnos tanto en su nuevo video musical, no lo merecemos pic.twitter.com/Fv2zmM5ZwG — apático (@notherealkimk) March 26, 2021

“Escribí una canción con nuestro nombre. Se trata de un chico que conocí el verano pasado. Sé que prometimos nunca salir del armario públicamente, sé que prometimos nunca ser “ese” tipo de persona gay… ”, escribió Nas acerca de esta composición, que dará mucho que hablar por estos días. De hecho, ya lo han criticado por copiar elementos visuales del video Cellophane de Fka Twigs y sonidos de la famosa Mal querer, de Rosalia.



