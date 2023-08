A principios del 2000 la banda estadounidense The Used asomaba la cabeza en las listas estadounidenses en una época en la que la tristeza, la ropa oscura y los riffs de guitarra se apoderaban de la radio y de MTV (que todavía latía con fuerza como el referente visual del rock).

Considerados pieza esencial del emo-rock, poco a poco comenzaron a romper los lazos con esa etiqueta, probando con sonidos más roqueros, un poquito de punk y hasta heavy metal. Aunque en algunas tiendas de discos y emisoras los llamaban alternativos: un apelativo que siempre funcionaba para su propuesta, que no temía usar elementos de muchos géneros.

Su álbum homónimo funcionó perfecto en el 2002, hicieron giras y asumieron su papel de estrellas de rock; hoy 21 años después, tienen en su historial los discos In Love and Death, Lies for the Liars, Artwork, Vulnerable e Imaginary Enemy, The Canyon y Heartwork. Entre cambios de sonido, de algunos músicos y pausas necesarias para un nuevo aire, The Used actualmente sigue dando la pelea en la escena musical.

Detalle de la portada del disco 'Toxic Positivity'.

La banda, conformada ahora por Bert McCracken (voz), Jeph Howard (bajo), Dan Whitesides (batería) y Joey Bradford (guitarras), sigue produciendo música y ha logrado sobrepasar el peso de la nostalgia o repetir su fórmula de antaño, con su más reciente producción, Toxic Positivity, otro juego de rabia, dolor y resiliencia, con guitarras fuertes y pasajes llenos de armonías melancólicas y ansiedades.

Para sus integrantes es un reflejo de la vida con sus altibajos, su dolor, pero también sus triunfos y brillos estridentes de alegría. Bert McCracken llegó a describirlo como un “viaje cotidiano de una persona deprimida y llena de ansiedad”, pero en realidad es una apuesta que parece acercarse más a la ruta de la esperanza. Los fanáticos de antaño de la banda saben el recorrido sonoro y emocional que les espera.



El guitarrista Joey Bradford.

Por ahora este regreso (en realidad nunca se han ido) demuestra que The Used iba a ser algo más que una agrupación triste de sonido rabioso con fecha de vencimiento y que acabaría siendo absorbida por el género musical que se hubiera impuesto después, o que viviría solo del recuerdo o la fidelidad de algunos. Su disco insiste en sus canciones en una idea esencial de nunca darse por vencidos; con Headspace, Numb, Giving Up da cuenta de eso, mientras que Top of the World le quita el halo esquivo a la idea del amor.

“También se podría decir que este disco resume todo el espectro de nuestro viaje emocional pasada la pandemia y el estar de nuevo con tiempo completo en gira con la banda (acaban de terminar una con Pierce The Veil, que se hizo del 23 de mayo al 2 de julio en Estados Unidos), y debo confesar que Toxic Positivity es más especial para mí, ya que es el segundo trabajo discográfico que grabó con la banda”, explica el guitarrista Joey Bradford en una charla vía zoom con EL TIEMPO.



Para él, la “bella contradicción” del título de esta producción –que en español sería Positividad Tóxica– hace referencia a “esa sensación de sentirse abrumado por las oscuras y negativas influencias que vienen de todo el mundo, de la vida, y que arrastran a la gente a encontrar lo bueno dentro de todo eso. Al principio veníamos de momentos muy oscuros en un principio y luego, al final del proceso, vimos una resolución a eso y vislumbramos un poco de energía positiva y también que fuimos capaces de llevar todo eso al álbum y sentir que podíamos conectar todos esos sentimientos con la gente”, recalca Bradford, para quien, a pesar de algunos elementos inconfundibles del sonido y estilo de The Used, su nueva experiencia musical tiene varias sorpresas.

“En nuestro anterior trabajo, Heartwork, fuimos a donde quisimos sin ningún tipo de restricciones. Un día trabajamos un sonido pop; al otro día algo más hardcore, y después, una mezcla de ambos que tenía una cantidad de elementos electrónicos y de experimentación; pero ahora en Toxic Positivity todo está basado más en un sonido de guitarra, bajo, batería y voz (...). Conectamos los equipos y tocamos, fue algo que se dio de manera natural, pero amo el hecho de que este disco tenga el alma de un disco de rock and roll”, afirma emocionado Bradford, que tras sus recitales en vivo con Pierce The Veil se reencontró con una fanaticada fiel y una nueva generación que descubre ese contraste de emociones en su música.



“Es loco ver cómo crece el rango de edad. No son solo los fans de hace más de dos décadas, hay gente muy joven y todos comparten el hecho de aceptarnos”, dice con un sincero brillo de optimismo.

