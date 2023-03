Un año después del inesperado fallecimiento de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, en un hotel de Bogotá, la música le rindió homenaje.

Uno de estos tributos a su memoria y legado musical ocurrió en Bélgica, motivado por la banda local Black Box Revelation y Studio Brussel. Juntos convocaron a 100 bateristas de todas las edades, a partir d elos 8 años de edad, para que tocaran juntos en una sesión -cuyo video está ya en Youtube- el éxito “My Hero”.

My Hero, canción de Foo Fighters, del álbum The Colour and The Shape (1997) hablaba de esos héroes anónimos que transforman la vida de la gente al rededor. Esta vez, los bateristas y el grupo que tomó la iniciativa la interpretaron dedicada justamente a Hawkins, uno de los mejores bateristas de su generación y que inspiró a muchos otros músicos, en el mundo.

Para el homenaje, se escogió el escenario del Sportpaiels, de Amberes, el lugar donde la banda estadounidense realizó su hasta ahora último show en Bélgica, el 11 de junio de 2018.



Uno de los participantes, Gino Kesteloot, les dijo a los medios: “Taylor Hawkins fue el mejor baterista de nuestros tiempos, honrarlo con este homenaje fue una experiencia que nunca olvidaremos. Por primera vez toco con otros cien bateristas. Sonó genial. Incluso me puso la piel de gallina. Es maravilloso honrar así a nuestro héroe”.

Hawkins falleció en Bogotá, en vísperas de la que sería la presentación de Foo Fighters en el Estéro Picnic del año pasado, a causa de un colapso cardiovascular producto de una sobredosis de heroína. A causa de su muerte, la banda canceló todas sus giras y presentaciones del año pasado, incluida su presencia en el Grammy.



Solo el 31 de diciembre, Foo Fighters anunció que este año regresaría a los escenarios. Y más adelante presentó a Josh Freese como el baterista que los acompañaría en sus siguiente shows, entre estos 17 fechas en Estados Unidos y Canadá, a partir del 24 de mayo. Y una presentación en Sao Paulo, en septiembre. Aún no confirman si Freese será titular en las grabaciones de la agrupación.



REDACCIÓN DE CUL.TURA

