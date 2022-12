La popularidad que tiene hoy Daredevil, con su aclamada serie de Netflix, su cameo en Spider-Man: No Way Home y su próxima serie en Disney Plus, ha llevado a muchas personas a conocer la historia del justiciero de Hell’s Kitchen y las habilidades que lo hacen, sin duda, uno de los grandes peleadores de su universo.



Pero, por supuesto, habitó primero las páginas de los cómics y ahora que hace su entrada a la colección MarvelRED, es de celebrar que podamos examinar sus orígenes en su aparición original y en la que quizás sea su versión definitiva: la de Frank Miller.



Primero la primera, que viene a producirse en abril de 1964, en el apogeo de la edad de Plata de los cómics. Se la debemos a Stan Lee y a Bill Everett, que pusieron en su lugar los elementos esenciales: un joven llamado Matt Murdock es advertido por su padre, un boxeador venido a menos, para que no siga sus pasos y se dedique, en cambio, a sus estudios.



Matt llega a ser abogado, pero en el camino sufre dos tragedias: la primera, un accidente en el que pierde la vista; y la segunda, la muerte violenta de su padre.

Sin embargo, la primera desgracia trajo dones escondidos: los demás sentidos de Matt se desarrollaron a niveles sobrehumanos para compensar la pérdida de su visión. Por eso puede saber si alguien miente escuchando el latido de su corazón, puede leer sintiendo el relieve de la tinta sobre el papel y ubicarse en espacios –ya sean iluminados o totalmente oscuros– con una especie de ‘radar’ sumamente preciso.

La versión de Miller llegaría en 1991 y retoma, con ciertos cambios, esos elementos, pero agrega varios muy significativos: un mentor llamado Stick y un interés romántico y eventual rival, en la figura de Elektra. Hay una razón por la cual este héroe resuena. Este tomo, probablemente el mejor de los publicados hasta ahora en la colección, demuestra por qué.



La colección

Los héroes más poderosos de Marvel se reúnen cada semana en Marvel RED. Cada viernes sale a la venta un nuevo tomo, por 42.900 pesos y se pasa revista a personajes esenciales como Hulk, Iron Man y los X-Men, así como a propiedades menos conocidas, como The Falcon y Ms. Marvel.



