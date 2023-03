La fascinación del productor y realizador de cine y televisión nariñense Ricardo Suárez Revelo por todo lo que esté relacionado con Gabriel García Márquez comenzó cuando tenía 13 años y su madre reunió a todos sus hijos para ver la entrega del Nobel de Literatura, en diciembre de 1982. “Yo era el menor de una familia numerosa y me explicaron la importancia del galardón. Poco a poco fui leyendo y comprendiendo sus escritos”, explica.



Suárez recuerda que el primer libro que leyó de Gabo fue 'Los cuentos de mi abuelo el coronel', una edición ilustrada, impresa por Cartón de Colombia, en forma de cuento infantil. Desde ese momento, su viaje por el universo del “realismo mágico” ejerció en él una fascinación singular.

Mayúscula sería la alegría, cuando en 1986, la madre de Ricardo, Olga Revelo de Suárez, y su hermano lo llevaron de vacaciones al Hotel Caribe de Cartagena, en donde un día se encontraba Gabo firmando libros en el lobby.



“Me acerque a Gabo a pedirle su autógrafo. Al estar tan sorprendido de este encuentro, le dije: ‘¿Usted es el premio Nobel?’, y él girándose hacia mí me dijo: ‘Eso dicen. ¿Como te llamas?’. ‘Ricardo’ –le dije–, y le entregue una edición de 'La mala hora'. Él me escribió: ‘Para Ricardo, con afecto’”, recuerda el también guionista oriundo de Ipiales.



(Lea además: Rosa Montero vivió una pesadilla en la vida real, una mujer tomó su identidad. Esta es la historia.)



Con los años, su madre compró un apartamento en el sector de El Laguito, muy cerca de un edificio conocido como ‘la máquina de escribir’, donde pasaba temporadas García Márquez antes de tener su emblemática casa construida por el arquitecto Rogelio Salmona, en el Centro Histórico.



“El escritor vivía en el tercer piso y su apartamento daba frente al mar sobre la playa Hollywood. Desde ahí, yo lo veía en las horas de la mañana, sentado en el balcón leyendo la prensa y tomando café. Fue ahí donde escribió unos apartes de 'El amor en los tiempos de cólera': ‘le gustaba por la casa misma, luminosa y fresca, con cuatro ventanas hacia el mar, y al fondo la vista completa de la Ciudad Antigua’”, relata Suárez, al recordar una de las frases de la novela.



Desde entonces, y hasta cuando murió, fueron como veinte los encuentros que alcanzó a tener Suárez con el autor de 'La hojarasca', quién con el transcurrir de los años terminó cogiéndole especial afecto. Pues por más de dos décadas, aproximadamente, este lector apasionado de Gabo lo persiguió en busca de un nuevo autógrafo.



(Le puede interesar: 'El lector de a pie'/ En recuerdo de Gabo en su cumpleaños)



Su colección hoy suma 130 libros de García Márquez, 54 de ellos autografiados por el autor. A estos se unen 300 revistas que hablan de él, 100 portadas, 50 periódicos, 20 discos, 30 DVD, 10 cassettes y 30 estampillas. Es, tal vez, uno de los mayores coleccionistas de temas relacionados con el autor cataquero.

Facebook Twitter Linkedin

Suárez cuando felicitó a Gabo en 2007, luego de su homeneja en Cartagena. Foto: cortesía Ricardo Suárez

‘Para Ricardo, a las 12’

A la hora de recordar momentos memorables con Gabo, Suárez escarba en su memoria algunas de las muchas anécdotas que tuvo a su lado.



Como cuando llegó a pasar dos noches esperándolo en frente de su casa en la calle de Curato, en el Centro Histórico de Cartagena, para un autógrafo.



Había llegado a la puerta a las 8 de la noche y preguntó por él. Le dijeron que “el maestro” se estaba arreglando para un compromiso.



“Estuve esperándolo hasta las 3 de la mañana, resguardándome en las ventanas del Hotel Santa Clara, en frente de su casa, y dándome cuenta de que en la costa Caribe hace frío a esta hora por estar frente al mar; algo que desconocemos las personas que vivimos en el interior del país, y que suponemos que siempre hay calor ahí. Después de tanto esperar, nunca salió, ¡trasnochada perdida!”, cuenta Suárez con humor.



(Además: En las entrañas Buscalibre.com, la ‘librería más grande de América Latina’)Pero siempre ha podido más su testarudez y obsesión. Fue así como, al día siguiente, regresó a las 9 de la noche y le dijeron que “el maestro” no se encontraba.

Estuve esperándolo hasta las 3 de la mañana, resguardándome en las ventanas del Hotel Santa Clara, en frente de su casa. FACEBOOK

TWITTER

“Espere muchas horas hasta que a la media noche llego acompañado de su esposa Mercedes en su automóvil. Cuando el carro iba entrando a su casa, lo salude desde afuera alzando los brazos para que me pudiera ver. Él desde el interior movió su mano saludando. Después de entrar, descendió de su automóvil y salió. Lo abracé y me alegré de volver a verlo. Le pedí el favor de que me autografiara el libro 'La bendita manía de contar', en el escribió: ‘Para Ricardo a las doce de la noche’”, anota con humor Suárez.



Otro de los encuentros memorables se dio en 2007, en el marco de la celebración de los 80 años del autor de El coronel no tiene quién le escriba, en Cartagena, cuando la Real Academia Española le rindió en su Congreso uno de los homenajes más sentidos, que recibió en vida. Un encuentro en el que se dieron cita personalidades ilustres como los reyes de España, el expresdiente de EE. UU. Bill Clinton y el Primer Mandatario de Colombia, entre otras personalidades.



(Le puede interesar: La Luis Ángel Arango: 26 bibliotecas en una sola)



“A los pocos días fui a su casa a buscarlo y a comentarle que meses antes, mi madre también había cumplido 80 años de vida, me dijo: ‘A pesar de no haberla conocido, hemos vivido lo mismo’”. Y en el libro de 'Cien años de soledad', de la editorial Sudamericana, le escribió: ‘Una flor para Olga Revelo de Suarez en memoria de nuestros 80 años’.

Facebook Twitter Linkedin

El autógrafo de Gabo a la mamá de Ricardo, doña Olga Revelo de Suárez. Foto: Néstor Gómez/ EL TIEMPO

Firma de dos hermanos

En otra oportunidad, Suárez logró una curiosidad bibliográfica que tal vez pocos tengan: un libro firmado por Gabriel García Márquez y su hermano, el periodista Eligio García Márquez.



Ocurrió cuando Suárez le llevó a Gabo el libro 'La tercera muerte de Santiago Nassar', que su autor, el periodista Eligio García Márquez, le había dedicado el día que presentó, en 2001, en la Biblioteca Nacional de Colombia, la obra 'Tras las claves de Melquíades'. Una obra, por cierto, en el que Eligio da cuenta de cómo le siguió el rastro durante años a la capacidad creativa de su hermano ‘Gabito’ y secretos curiosos de Cien años de soledad.



(Lea además: 'He contemplado la eutanasia o el suicidio': Felipe Zuleta Lleras)



Cuando Gabo tomó en sus manos La tercera muerte de Santiago Nassar se encontró con la dedicatoria: “Para Ricardo Suárez, con agradecimiento, Eligio”.



“García Márquez sacó el un bolígrafo de su camisa y me autografió el libro debajo de la firma de su hermano. ‘Consérvalo’, me dijo. Sin duda fue un encuentro para recordar con nostalgia”, anota Suárez. Y, entre sus documentos y maravillas, hay tantas historias como para escribir un libro.

Facebook Twitter Linkedin

La tercera muerte de Santiago Nassar’, firmado por dos García Márquez: Gabo y Eligio. Una joya de colección. Foto: Néstor Gómez/ EL TIEMPO

Hablemos de los libros de nuestro nobel. ¿Cuántas ediciones de 'Cien años de soledad' tiene y en cuántos idiomas?



Tengo 52 ediciones de 'Cien años de soledad' en 34 idiomas. Las ediciones en diferentes idiomas son obras de arte, representadas en las portadas de los libros diseñadas en cada país.



(Además: ¿Cómo autopublicarse y no morir en el intento?)



¿Y cuál es el autógrafo más curioso o simpático que tiene de él?



En la edición de 'Cien años de soledad' escrito en ruso, él me escribe: ‘Para Ricardo el poliglota, con cariño’. Simpático porque yo solo hablo un idioma



¿Cuántas de los libros de Cien años... están firmados?



Tengo 12 ediciones de 'Cien años de soledad' con su firma.

Facebook Twitter Linkedin

La colección incluye revistas, DVD y hasta discos. Foto: Néstor Gómez/ EL TIEMPO

¿Cuáles son las ediciones más raras o que son verdaderas joyas?



Las ediciones de la editorial Sudamericana de 'Cien años de soledad', además de todos los libros autografiados y los que no lo están.



(Le puede interesar: ¿Cuál es el encanto de los libros de memorias?)



¿Cómo llegaron varias de estas obras a sus manos?



Los libros en diferentes idiomas los he adquirido por familiares, deportistas, periodistas, amigos que viajan por el mundo y extranjeros que visitan nuestro país.



¿Cuál es el libro que más ha disfrutado de García Márquez?



'Vivir para contarla'.

Facebook Twitter Linkedin

Una de las rarezas de esta colección: un disco del inolvidable Daniel Santos dedicado a Gabo. Foto: Néstor Gómez/ EL TIEMPO

¿Y cuál es el libro que más ha releído?



'Vivir para contarla' porque es el reflejo de la vida que trazó Gabriel García Márquez en sus inicios, considerándolo como un libro de superación personal por las grandes dificultades que vivió y se convirtió, gracias a su inteligencia, en Nobel.



¿Qué destacaría del legado literario de Gabo?



Es el reflejo del ser humano, en especial de sus costumbres, leyendas y mitos de la vida, caracterizados por los personajes de Macondo. Es el nudo de la historia en el que se desarrolla el amor y la soledad.



¿Qué otras curiosidades destacaría de su colección?



La publicación que hizo EL TIEMPO, en julio de 1967, sobre 'Cien años de soledad', publicada por la editorial Sudamericana de Buenos Aires, Argentina.

¿Qué le falta de Gabo?



Lo que me falta lo estoy buscando y es secreto.



(Le puede interesar: El gran test de las escritoras colombianas, ¿a cuántas de ellas ha leído?)



Bueno, ¿Y tiene rarezas o autógrafos de otros escritores colombianos, latinoamericanos o extranjeros?



He compartido conferencias magistrales con seis Premios Nobel, de los cuales tengo autógrafos y fotografías: Mario Vargas Llosa, José Saramago, Le Clézio, Herta Müller, Svetlana Aleksiévich, J. M. Coetzee y Mo Yan, que quedó sorprendido al ver mi fotografía con Gabo. Me dijo que su obra literaria fue inspirada en el “realismo mágico” que creó Gabriel García Márquez. A todos les mostré mi foto con él como nuestro más querido tesoro: nuestro Gabo.



CARLOS RESTREPO

REDACCIÓN CULTURA

@CulturaET