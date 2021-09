'No quiero ser un imitador de mi padre': Jorge Antonio Oñate

Jorge Antonio Oñate Dangond comparte con su padre no solo el nombre y la fecha de cumpleaños –31 de marzo–, también el talento para cantar. Lo supo desde que a los 6 años ganó su primer concurso de canto, interpretando Caraluna, de Bacilos. Hoy, a los 27 años, tras haber estudiado derecho, sabe que su destino está en el vallenato, del que su padre fue una de las grandes voces. Ser hijo del primer gran cantante del vallenato, el que abrió el estrellato para los vocalistas dentro del género, le plantea un reto que no ha sido fácil de enfrentar.

En lo que resta del 2021 preparará su álbum debut, con canciones inéditas, y se foguea en escenarios con los éxitos del repertorio del Jilguero de América. De hecho, promociona su versión de Enamórate, de Gustavo Gutiérrez, que su padre grabó hace muchos años.



En esta charla, cuenta cómo ha sido comenzar como artista. “Soy Jorge Antonio Oñate Dangond, el menor de los hijos de mi padre. El único que él tuvo con mi madre –dice al presentarse–. Mi inclinación por la música viene desde temprana edad”.

Cantaba de niño, ¿por qué esperó tanto?



Fui intermitente en el canto porque mi mamá no quería que cantara, pero lo hacía cada vez que había una oportunidad, un cumpleaños, algo en el colegio, una misa; dos veces, mi papá me invitó a un escenario a cantar.



Al terminar el colegio fui a estudiar música, dos años, en Bogotá. Pero, por circunstancias o, como dicen, ‘por miedo al éxito’, decidí estudiar una carrera distinta.



Es que en Bogotá lo intenté bastante, pero no se me daba. Así que, pensando que de pronto no era lo mío, fui a Barranquilla, un poco resignado, a estudiar derecho.

¿Qué lo hizo volver a intentarlo?



En Barranquilla pasó lo contrario. Me gané una beca por cantar, gané concursos, hice presentaciones. Mi papá lo supo y me llamó porque tuvo el deseo de que alguno de sus hijos cantara y fuera exitoso. Él reprochaba que cómo era posible que los hijos de Diomedes y otros sí cantaran. A veces decía: “¿Pero es que ustedes no van a servir pa’l canto siendo hijos del mejor cantante?”.



(Puede leer: Cinco canciones inolvidables de Jorge Oñate).



Él me manda llamar a La Paz (Cesar), era 13 de julio de 2015, tenía una gorra con la leyenda: "Jesús, mi amigo fiel", y me dijo: “Jorge Antonio, veo que te salen presentaciones. Me gustaría darte un consejo: si te quieres dedicar a esto, primero termina la carrera. Oí buenos comentarios alrededor tuyo, y no puedes ser un cantante del montón. Ve a Bellas Artes, prepárate, ten un profesor de canto, aprende guitarra, desarrolla el oído, porque el mundo de la música no es como cuando salí, que todo era empírico”.

Y le hizo caso...



Tomé su consejo y como soy Jorge Antonio Oñate y llevo el ‘Jorge Oñate’ para todos lados, siento que lo represento en cierto modo. Un cantante que lleve el nombre del mejor que ha dado el género, tiene que hacerlo bien.



Entonces terminé la carrera y arranqué en enero del 2020. Hice dos o tres meses de técnica vocal y se metió la pandemia. Todo quedó paralizado: el proyecto, el grupo. En noviembre del 2020 volví al estudio a grabar cositas. Mi papá iba a retirarse: venía su homenaje en el Festival Vallenato, tenía pendiente una gira de despedida y grabar unas canciones que quería ir sacando a las que llamaba su “biblioteca de canciones”. Y yo pensaba: “Perfecto, porque no entro a competir con él”. Él era celoso con la competencia.

Pero en enero del 2021, su padre contrajo el covid.

​

Recuerdo que yo estaba con un otorrino en Valledupar, para mejorar temas anatómicos, pues tenía un bloqueo que adquirí por no cantar profesionalmente desde temprano, sino por hacerlo de recocha. Estando allí me dieron la noticia de que mi papá estaba enfermo. El 4 de enero había hablado con él. El 12 o 15 de enero supe que tenía gripa. El 18 lo internaron. Mi papá, en el año de pandemia se veía revitalizado, así que, pese al covid, no creí que pasara nada.



(Puede recordar: El día a día de Jorge Oñate durante su hospitalización).



Pero suspendí para estar pendiente, hasta que un día Dios se lo llevó a un mejor lugar. Y personas de su círculo llamaron a decir que confiaban en que debería ser la persona para continuar la historia que dejó. Lógicamente, tengo que tener mi propia historia, pero en el vallenato los temas de dinastías son importantes.

Por eso los homenajes...

Iniciamos un proyecto de homenaje: cantar sus canciones, de recordar lo grande que fue mi papá. Grabé una canción suya para su cumpleaños. Tomamos su catálogo de éxitos –más de 50 álbumes grabados, 25 discos de oro–. Hasta el sol de hoy nos dedicamos a eso. Estamos recogiendo canciones para una primera producción inédita.

¿Tuvo daños en la voz por no cantar profesionalmente desde el principio?



No es que se dañe la voz. Cuando uno está aprendiendo, mucha gente da consejos que no son anatómicamente adecuados. Entonces estoy en una academia que se llama Canto Anatómico. Estos meses tuve que quitarme las malas mañas que tenía.



Cuando llegué a la primera clase, la profe me dijo: “Ni siquiera estás respirando bien”. Hoy no sé cómo hacía para cantar antes. Esto será un proceso de dos años y me ilusiona, porque estoy descubriendo cosas del canto que no conocía.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Antonio Oñate acompañado de su padre, en una imagen de infancia. Foto: Tomada de Instagram

¿Qué tanto se parece su estilo al de su padre?



Los cantantes siempre tienen imitadores, pero él era el único al que no le conocía imitador. Su color de voz era único... y la melodía, la cadencia, el cuerpo, el brillo, el grosor, la potencia, la capacidad de resonar. Como eso es genético, tengo cosas suyas, incluso que no tienen que ver con la música.



Pero apenas estoy descubriendo que hay cosas que puedo hacer con mi voz y antes no podía. Probablemente la voz llegue a ser similar.



(Puede leer: La leyenda que escribió Jorge Oñate en el vallenato).

Pero ¿existe la presión de que cante como él?



Hay que ser consciente de que cada persona es única. Me gusta mi color de voz y dejo claro que no soy imitador de mi papá, no podría. Propongo desde lo que Dios me dio, no solo porque somos personas diferentes, sino porque es más fácil llegar a la gente con un mensaje y una canción con la que me sienta libre y cómodo.



Dijo que su padre quería que alguno de sus hijos fuera famoso. Pero, sus hermanos también cantan...

​

Tengo otros dos hermanos talentosos -Jorge Luis y José Jorge- cada uno con propuestas diferentes. Ellos son mayores, tienen como 20 años de estar dándole.

Entonces, quizás lo que él quería era que tuvieran el impacto que tuvo un Martín Elías con respecto a Diomedes, su padre...



Exacto. Ellos son muy talentosos, pero de pronto no tuvieron el impulso que tuvo Rafael Santos -hijo mayor de Diomedes Díaz- cuando inició, o Martín Elías. Son varios los hijos de cantantes que están en la música.

¿Cómo fue la primera presentación ante el público después de la muerte de Jorge Oñate?



Como comenzar de cero. Su partida trajo sentimientos encontrados. La primera canción que canté después de su partida fue Por el cariño de mi pueblo, un homenaje en YouTube y plataformas, para su cumpleaños. Pero, la primera vez en escenario sentí que la responsabilidad era grande. Mucha gente no me conocía antes de su enfermedad y de pronto la lupa estaba puesta sobre sus hijos. Pero la experiencia fue positiva, el público se conecta con sus canciones.

Para terminar, ¿Qué canciones de Jorge Oñate lo han marcado y cómo?



Calma mi melancolía fue la primera canción que compartimos juntos en escenario, cuando era niño. Nació mi poesía, fue la segunda canción que canté con él. El más fuerte es mi favorita de su catálogo, mueve fibras. Otra especial para mí es Por volverte a ver, la de mi infancia con él. La grabó con 'El Cocha' Molina, esa canción me enamoró más de este arte y dije: “Esta cuestión es lindísima, es lo que quiero hacer, con lo que me siento identificado”.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

Redacción de Cultura

@Lilangmartin