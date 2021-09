El hedor exquisito de los cuentos de Fabián Mauricio Martínez

El escritor santandereano Fabián Mauricio Martínez se propuso, para su quinto libro, una tarea que muchos han intentado, pero que no siempre ha tenido un resultado exitoso: tomar una ciudad –en este caso Bogotá– como escenario físico, emocional y espiritual de un libro; donde no solo el espacio geográfico de la urbe como tal fuera importante, sino también lo que representa en el imaginario colectivo y las mareas internas –sociales, culturales, sexuales– que la atraviesan y hacen vibrar su prehistórico organismo.

Como si eso no fuera suficiente, Martínez planeaba un libro de cuentos, donde cada uno abordara un género distinto y se adhiriera a un estilo diferente. El resultado de esta arriesgada y poco convencional idea es el libro 'El encanto podrido de Bogotá', ganador del XV Premio Nacional de Libro de Cuento de la UIS a finales de 2020.



“Estos cuentos los escribí entre el 2018 y el 2020. El primer borrador fue hecho a punta de lapicero, en varios cuadernos, con los dedos manchados de tinta y el dolor vivo en la mano. Este ejercicio físico me permitió entrar en las historias de otra manera. Con críticas de amigos cercanos trabajé lo cuentos aún más, hasta terminar el libro en septiembre del año pasado”, dice el escritor.



En esta obra encontramos desde ciencia ficción, realismo sucio, misterio y un relato que es una carta de amor. Esta decisión consciente de hacer que el libro fuera inclasificable es uno de sus atractivos y una de las razones de que obtuviera el galardón de la Universidad Industrial de Santander.



“Me propuse escribir un libro que tuviera cuentos de ciencia ficción, de terror, fantásticos, nostálgicos, de realismo sucio. Quise escribir un libro que fuera diverso en cuanto a sus poéticas, pero a su vez estuviera engranado por la ciudad de Bogotá como telón de fondo. Ese es el elemento unificador: la ciudad que sirve de escenario para que ocurran historias de distintos géneros literarios, escritas con voces y estilos diferentes. Esa pluralidad representa, de alguna manera, la diversidad y complejidad de una urbe tan caótica como Bogotá. La propuesta podía ser arriesgada, pero al final creo que eso fue lo que cautivó a los jurados del premio de la UIS. El hecho de que califiques al libro como inclasificable es muy halagador, porque lo inclasificable es ya de por sí una clasificación”, anota Martínez.

La obras de Martínez ganó el XV Premio Nacional de Libro de Cuento de la UIS. Foto: Archivo particular

Hay muchos libros de relatos que están en comunión con esta obra y que de una u otra manera dejaron su huella en la mente del escritor. Esa impresión se ha trasladado a las páginas de 'El encanto podrido de Bogotá' y ayudó a dar cohesión al proyecto.



“El libro 'Autoayuda', de Lorrie Moore, en su momento, me voló la cabeza tanto como los libros 'Bestiario' o 'Final del juego', de Cortázar. A su vez 'Manual para mujeres de la limpieza', de Lucía Berlin me gustó tanto como 'Narraciones extraordinarias', de Edgar Allan Poe, o 'El cerebro musical', de César Aira. Estilos, historias y narrativas diferentísimas. Amo los libros de cuentos de terror y misterio de Ángela Carter y Robert Aickman, pero también los libros de cuentos de personajes grises y miserables de Julio Ramón Ribeyro. Amo los cuentos de familias rotas de John Cheever y Raymond Carver, pero también los cuentos surrealistas y absurdos de Mario Levrero y Franz Kafka”, explica.



Aparte de sus lecturas, la experiencia como periodista de Martínez jugó un papel importante en la creación y desarrollo de 'El encanto podrido de Bogotá'. En especial, en el primer relato, que le da título al libro y en el que un reciclador narra sus peripecias por las frías calles de la capital y cómo sus mascotas (dos perros y una gata que lo acompañan en su carreta) lo salvaron de una muerte segura y le dan motivos para afrontar la lucha diaria. O 'Bogotá Acid Road Trip', donde unos japoneses adquieren un tour en la 'dark web' que recorre unos escenarios de Bogotá donde la mayoría de turistas no se atreverían ni querrían conocer. Este cuento aborda la proximidad del horror, de un infierno que nos puede tragar en cualquier momento, a través de la mirada ingenua de un extranjero que no es capaz de dimensionar lo fácil y sencillo que sería desaparecer en esa dimensión oscura de la que nadie te podrá sacar si tan solo una de sus garras se estira y te atrapa.



“Mi labor como periodista me ayudó con la investigación y la consulta de fuentes en un par de cuentos. En el primer relato se dio más como producto del azar y no de la intención. El final del cuento 'Desaparición del universo' me lo dio una investigación que hice en Medellín sobre el banco de cerebros de la Universidad de Antioquia. Sin esa investigación yo no habría podido darle ese final, pero en el momento en que la hacía no tenía ni idea de que escribiría el cuento. Esa experiencia volvió a mí cuando estaba escribiéndolo y completó el relato como anillo al dedo. En 'Bogotá Acid Road Trip', para las escenas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, investigué acerca de lo que realmente se hace allá, sobre el proceso de cómo se convierten los desechos en fertilizantes para plantas. Esto me ayudó a construir la escena y a darle más contexto a esa parte de la historia”, comenta Martínez.



Encontramos ciencia ficción en 'Desaparición del universo', en donde la visita de una pareja a una exposición de arte empieza a tornarse demasiado extraña y perturbadora. 'Mariposas en el clítoris', en donde la relación entre una modelo webcam y su cliente número uno en Alemania empieza a salirse de control y a tener consecuencias catastróficas.



En 'No hay asteroide que valga' el autor retrata el Apocalipsis y cómo sería contemplarlo desde uno de los edificios del centro de Bogotá, mientras se escucha "la sinfonía callada de la destrucción". 'La voz de la segunda persona' es una carta de amor para esa persona que ha ayudado a que todo sea posible.



Esa capacidad de sorprender, de cambiar de registro y mantener la curiosidad y atención del lector no es fácil de lograr y Martínez emerge victorioso con esta colección de relatos que puede horrorizar, hacer reír, suspirar con anhelo y causar miedo; todo a partes iguales.



Ya desde su primer libro 'Una ciudad llamada Bucaranada' el autor había tratado de lograr ese mosaico de historias y entendía que la sorpresa y atención no pueden perderse, que por encima de cualquier consideración, lo que un libro debe lograr es eso: agarrar bien fuerte a un lector y no soltarlo hasta que concluya el libro.



“En Una ciudad llamada Bucaranada también hay una miscelánea narrativa (lo fantástico, lo urbano, lo humorístico, lo gótico tropical), unificada a una idea central: el libro lo está escribiendo Víctor Materazzi, un escritor de ficción que mientras escribe los cuentos va contando el proceso de cómo llega a las ideas y las desarrolla. Hay una conexión con ese primer libro porque 'El encanto podrido de Bogotá' también ofrece una mezcla de géneros literarios, pero con un elemento unificador menos obvio, menos visible, un poco más secreto: el ruido de fondo de la ciudad de Bogotá, anota Martínez.



Vale la pena lanzarse dentro de las páginas de 'El encanto podrido de Bogotá' y descubrir a qué huele, o cuál es ese embrujo malsano que despierta la capital de la República.



Martínez combina la escritura literaria con el periodismo. Tiene un magíster en Periodismo de la Universidad de los Andes y es Licenciado en Español y Literatura de la UIS. Ha sido colaborador con crónicas y reportajes de varios medios como Revista 'VICE', Revista 'Bocado', Revista 'DONJUAN', y EL TIEMPO, entre otros.



PABLO CONCHA*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

*ESCRITOR Y RESEÑISTA LITERARIO

