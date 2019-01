La celebración del Hay Festival arranca este viernes en Jericó

Mujeres que forman parte de la vida cotidiana de Jericó, Antioquia, son las protagonistas del documental de Catalina Mesa, que inaugurará el capítulo del Hay Festival en esa población, a donde llega por primera vez este encuentro, que congrega cada enero en diferentes ciudades del país a figuras del pensamiento.

Esta vez, las mujeres de Jericó, el infinito vuelo de los días serán vistas por sus vecinos a través del lente de Mesa, en la proyección del documental (seguida de una charla sobre este), en el parque principal del municipio.



Será la primera de varias actividades que irán desde este viernes y hasta el domingo 27 de enero en Jericó. También habrá encuentros con Héctor Abad Faciolince, cuya obra tiene a esta población como una de sus referencias, el autor Xavi Ayén, especialista en el boom literario latinoamericano, y Carlos Magdalena, conocido como El mesías de las plantas, entre otros invitados.

Aunque el plato principal del Hay Festival es siempre la programación en Cartagena (31 de enero al 3 de febrero), el evento suele tener antesalas como la de Medellín (del 30 de enero al primero de febrero) y, en años anteriores, la de Riohacha, que este año descansa para darle paso a Jericó.



“Llegar a Jericó fue un ejercicio que comenzó con Comfama –indicó la directora de comunicaciones del Hay Festival Colombia, Amalia de Pombo–. Invitamos a unas personas de esa entidad a nuestro festival en Gales (Reino Unido) y volvieron inspirados. Quisieron hacer un pequeño ejercicio basado en lo que se vive en Gales, con un festival democrático, en un pueblo chiquito, de 2.000 habitantes, con menos capacidad hotelera que Jericó y que dura diez días”.



Se buscaba replicar esta experiencia, aunque en un lapso de tres días, y el Hay Festival y Comfama pensaron en municipios como Santa Fe de Antioquia y Jardín, pero vieron que estos ya tenían eventos culturales importantes, en cambio, a Jericó podían darle la oportunidad de ser anfitriona del Hay. Y desde días antes ya lo contaban como un éxito porque el 70 por ciento de la capacidad hotelera de la zona se ocupó.



Se destacan las actividades exclusivas para el público de los colegios. Una de estas es el lanzamiento del primer libro infantil ilustrado de Abad Faciolince: La bolita plateada.



Jericó tendrá también un concierto a cargo del grupo Puerto Candelaria.

Otra forma de acercar al autor con sus lectores

Aunque el Hay Festival se compone, en su mayoría, de charlas diversas entre autores ante el público, esta vez habrá un nuevo formato, el de los Clubes de Lectura.



Con los años (van 14 ediciones en el país), el Hay Festival empezó a notar que gracias a su espacio de encuentro se habían formado varios grupos de lectura independientes.



“Estos se hicieron cada vez más grandes, unos más cohesionados que otros –indicó Amalia de Pombo–. Este año se nos ocurrió que sería interesante una actividad dirigida a ese público que asiste de manera regular al Hay Festival”.



La propuesta fue generar una nueva actividad titulada Clubes de Lectura, en la que los lectores aplicados lleguen a la Casa Hay Festival de Cartagena con una obra determinada previamente leída y tener un encuentro de análisis de esta con su autor.



Se realizarán tres clubes para un público pequeño (35 personas) –y esto fue lo primero que se agotó en materia de boletería– en torno a las obras: Lectura fácil, de la española Cristina Morales (ganadora del premio Herralde de novela), Ordesa, de Manuel Vilas, también español, y Los divinos, de la colombiana Laura Restrepo.

Las apuestas del Hay Festival

La programación es un ejercicio de curaduría. “El festival cuenta con un comité que tiene influencia del encuentro original de Gales”, dice Amalia de Pombo. Una de las satisfacciones del evento en Colombia ha sido haber traído no solo autores de primera línea y gran reconocimiento, sino otros que empezaron a sonar después

de haber pasado por su programación en Cartagena.



“Puedo relatar varios casos, pero el más sonado fue Noah Yuval Harari, de Israel, a quien trajimos hace unos años, y nadie lo conocía. Pero en las charlas, la gente quedó fascinada y ahora tiene una fama impresionante”. Este año, el festival hace sus apuestas por el futuro con invitados como Cristina Morales y Manuel Vilas. Por otro lado, entre las caras más conocidas estarán Pedro Baños, Michael Poland, Leonardo Padura -que regresa al Hay-, Alma Guillermoprieto y Lydia Cacho.

Las temáticas de este año

Las temáticas de esta edición del Hay Festival en Cartagena tendrán mayor fuerza en la botánica, la ciencia y el activismo, temas que compartirán tárima con literatura, música, geopolítica y periodismo. En el pasado, hubo otros encuentros que tuvieron más proyecciones de películas y encuentros con sus directores. Sin embargo, no hay una razón particular, informó la directora de comunicaciones y desarrollo del festival en Colombia, Amalia de Pombo, para que en este 2019 no sea así.



