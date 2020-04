Así será el concierto de Herencia de Timbiquí para ayudar a su region 

Begner Vásquez, fundador, compositor y vocalista de Herencia de Timbiquí, siempre ha dicho que necesita estar yendo a esta población caucana a recargarse de la energía que emana ese lugar alejando y abandonado, pero mágico y con una energía especial.

“Nosotros venimos de una región en la que la gente no es adinerada, nuestra riqueza es espiritual, y yo creo que por eso somos más fuertes”, le dijo a este diario hace poco, cuando el grupo estaba madurando la idea de hacer un concierto para ayudar a su tierra, a Guapi, de donde es Kike Riascos, el marimbero del conjunto, y también para López de Micay.

La idea se concretó y se volvió realidad, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Cali. En esos días (hace unas dos semanas), Vásquez estaba pensando en cómo organizarlo, dónde y de qué manera conseguir los recursos para llevar a estos dos municipios, que se han visto afectados porque, debido a la pandemia de covid-19, la llegada de alimentos y productos de primera necesidad cada día es menor. “De allá me dicen que ya hay poco arroz, básico en la cocina del Pacífico. Por eso hay que ayudar”, dijo.



Y el día llegó. Es este 27 de abril a las 6 de la tarde, cuando sonarán las más reconocidas canciones de este grupo, uno de los más importantes del país, con su mezcla de sonidos del Pacífico colombiano con otros géneros, pero priorizando siempre las melodías que son patrimonio de la humanidad a través de los cantos que acompañan a la marimba de chonta.



Será un concierto acústico de una hora y se podrá ver por fundacion dacionherenciadetimbiqui.org, el canal de YouTube del grupo y sus cuentas de Facebook de Instagram.

Llegar a Timbiquí no es fácil. El acceso es por vía aérea o en barco, que sale de Buenaventura, y luego por río, “y este último para nosotros es todo: vía de transporte, lugar de encuentro y de juegos, proveedor, amigo, símbolo de la naturaleza, y arriba de esa naturaleza solo está Dios, en ese orden”, agregó Vásquez.



Las personas que quieran apoyar esta causa pueden hacer donaciones en efectivo en la página web del grupo, herenciadetimbiqui.com, siguiendo las instrucciones, o en la cuenta de ahorros de Bancolombia n.º 06211683862, a nombre de la Fundación Herencia de Timbiquí.



Igualmente, hay un centro de acopio de ayudas en la avenida 2 Norte n.º 32A-05, en Cali.



Vásquez y el resto de los integrantes del grupo están optimistas y dejando todo listo para que a la hora pactada puedan darles a sus seguidores sus canciones.

En la lista seguramente estarán Volver a vivir, Amanecé, Coca por coco, A tu manera y Te invito, algunas de amor y otras que critican la minería ilegal que tiene azotado el Pacífico colombiano, así como otras regiones del país.



Pero Vásquez, optimista a morir, sigue teniendo fe y afirma que espera que esta pandemia no se ensañe con los municipios más necesitados del andén Pacífico.

“Nosotros tomamos viche desde bien temprano en la mañana, y esta bebida, con ese grado de alcohol, puede hacer que esa enfermedad no dé tan duro en un momento dado”, dijo con fe.

Por lo pronto, ratifica que en esta zona de Colombia está ese poder intangible de la espiritualidad “que da fortaleza al alma”, terminó Vásquez.



