El grupo BTS lanza su esperado nuevo álbum ‘Map of the Soul: 7’

La banda surcoreana BTS lanzó este viernes su nuevo álbum de estudio, 'Map of the Soul:7', que ha generado una enorme expectación y del que se han vendido anticipadamente más de 4 millones de copias en todo el mundo.



El cuarto álbum del grupo formado por RM, V, Suga, Jimin, Jin, Jungkook y J-Hope incluye veinte cortes -es su disco más largo hasta la fecha- entre los que se cuentan tres temas ya lanzados anticipadamente; 'Black Swan', 'Interlude: Shadow' y 'Outro: Ego'.

También incluye la canción 'Boy with Luv' del EP 'Map of the Soul: Persona', en la que interviene la estadounidense Halsey y cuyo vídeo acaba de batir los 700 millones de visionados en YouTube, según informó la agencia de representación de la banda, Big Hit Entertainment.



A su vez, horas antes de lanzar el disco el grupo presentó en la popular plataforma de vídeos cortos TikTok un anticipo de 30 segundos de 'On', tema principal del disco, subrayando el creciente uso que está haciendo la industria musical para promocionar sus contenidos a través de esta aplicación.



'On' cuenta con la participación de la cantautora australiana Sia. El álbum supone una continuación temática del EP 'Map of the Soul: Persona' y se inspira también en

conceptos de la psicología analítica de Jung.



La banda surcoreana se ha convertido en los últimos años en un fenómeno global y ha logrado hazañas como convertirse en el primer grupo de lengua no inglesa en coronar la lista estadounidense Billboard.



De 'Map of the Soul: 7' se han comercializado anticipadamente 4,02 millones de copias, y teniendo en cuenta estos números muchos creen que podría acabar siendo el álbum más vendido de 2020.



La banda ofrecerá una entrevista en el Today Show de la cadena estadounidense NBC para presentar el disco y después volará a Seúl, donde ofrecerá este lunes una rueda de prensa multitudinaria con motivo del lanzamiento del álbum y de su nueva gira mundial 'Map of the Soul', que arranca en abril con paradas en 17 ciudades de Asia Oriental, Norteamérica y Europa, donde el grupo actuará por primera vez en España.



BTS ofrecerá dos conciertos en el estadio Lluis Companys de Barcelona el 17 y 18 de julio y ha dicho que posiblemente anuncie nuevas fechas en las que podrían incluirse recitales en Latinoamérica.



