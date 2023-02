Hace unos años, la literatura escrita por mujeres era una rareza, Gabo admiraba a Virginia Woolf y en los colegios se repetía que la chilena Gabriela Mistral había ganado el Nobel, pero citar a una docena de escritoras era una proeza; hoy, por suerte, es un hecho natural y cada vez más su presencia domina las estanterías de las librerías de todo el mundo, desde Margaret Atwood, Patti Smith, Elena Poniatowska y Mariana Enriquez hasta J.K. Rowling e Isabel Allende y voces que renacen con una fuerza imparable como la de la francesa Irène Némirovsky.

En Colombia tenemos una historia de plumas fememinas suficientemente rica para llenar una enciclopedia. La escritora Pilar Quintana se puso en la tarea de recuperar las plumas femeninas más valiosas desde la Colonia hasta nuestros días en su Biblioteca de escritoras colombianas con el Ministerio de Cultura.



(Lea además: Rosa Montero vivió una pesadilla en la vida real, una mujer tomó su identidad. Esta es la historia.)



Porque siempre han estado para narrar el lado femenino de la historia: Soledad Acosta de Samper o Agripina Montes del Valle, en el siglo XIX; Helena Araújo, Maruja Vieira, o Meira Delmar en el siglo XX; o referentes actuales indiscutibles como Laura Restrepo, Piedad Bonnett o Pilar Quintana. O voces que se consolidan cada vez más como la de Velia Vidal, Carolina Sanín o Margarita García Robayo.¿Qué tanto sabe de nuestras escritoras? Este es el test de EL TIEMPO

1. ‘La isla de la pasión’ es una de las grandes novelas de Laura Restrepo. ¿En dónde transcurre la trama?



A. San Andrés

B. Providencia

C. Isla Margarita

D. Clipperton



2. ¿Con qué novela ganó Pilar Quintana el Premio Alfaguara de Novela en 2021?



A. La perra

B. Los abismos

C. Coleccionistas de polvos raros

D. Conspiración iguana



3. ‘Lo que no tiene nombre’, la desgarradora obra maestra de Piedad Bonnett, en la que narra la depresión y la muerte de su hijo Daniel, fue publicada en:



A. 2013

B. 2000

C. 2010

D. 2009

Facebook Twitter Linkedin

Pilar Quintana, escritora caleña. Foto: Claudia Rubio / El Tiempo

4. ‘Memoria por correspondencia’, de Emma Reyes, conmocionó la literatura colombiana desde su primera edición. El libro es la suma de cartas que su autora le envió al historiador Germán Arciniegas contando su infancia miserable con una escritura preciosa y cristalina, pero Reyes no era escritora profesional y durante toda su vida adulta fue reconocida como:



A. Actriz de teatro

B. Pintora

C. Una de las primeras deportistas colombianas

D. Gerente de Ecopetrol



(Le puede interesar: Lilly de Ungar: la librera que logró escapar de los nazis)



5. ¿Cuál es la principal obra de Josefa del Castillo?



A. Primero sueño

B. La patria boba

C. Afectos espirituales

D. Las convulsiones



6. ¿Cuál escritora colombiana ganó por primera vez el Premio Alfaguara de Novela?



A. Marvel Moreno

B. Pilar Quintana

C. Soledad Acosta

D. Laura Restrepo

7. Paola Guevara publicó Mi padre y otros accidentes, un libro basado en su propia vida, en el que:



A. Descubre, en una trama detectivesca, quién es su verdadero padre

B. Narra, en una historia de acción, la dramática y misteriosa desaparición de su papá en un avión de la Segunda Guerra Mundial

C. Cuenta el secuestro de su papá por parte de las Farc

D. Narra su vida como médico voluntario en el África



8. La historia de La soledad de los pelícanos, de Teresita Goyeneche, transcurre entre:



A. Aruba y Bogotá

B. Cartagena y Nueva York

C. Tuluá y República Dominicana

D. Madrid y Riohacha



9. Una de estas escritoras no es colombiana, pero vive en Bogotá y en 2021 ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz:



A. Marta Orrantia

B. Andrea Mejía

C. Fernanda Trías

D. Laura Acero

Facebook Twitter Linkedin

Margarita García Robayo, escritora cartagenera. Foto: Claudia Rubio/EL TIEMPO

10. La última novela de Margarita García Robayo, la talentosa cartagenera radicada en Buenos Aires, es:



A. Lo que no aprendí

B. Hasta que pase el huracán

C. Cosas peores

D. La encomienda



(Además: La mujer que paró una fábrica en la Medellín de 1920)



11. Museo voraz es un particular compendio de perfiles y pequeñas historias ficticias y reales de grandes artistas colombianas. En sus páginas aparecen obras de artistas como Débora Arango o Beatriz González. Su autora es:



A. Powerpaola

B. Angélica Ávila

C. Laura Ortiz Gómez

D. María del Mar Escobedo



12. Gloria Susana Esquivel publicó ¡Dinamita!, un potente libro con las grandes mujeres rebeldes colombianas de todos los tiempos; las ilustraciones corrieron a cargo de:



A. Ana Mercedes Hoyos

B. Beatriz González

C. Luz Lizarazo

D. Powerpaola

13. Velia Vidal es una escritora chocoana que ha narrado la belleza y el horror de su tierra. La BBC la incluyó entre las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2022 y su libro más conocido es:



A. Las estrellas son negras

B. Aguas de estuario

C. Tu sombra de pájaro

D. La carretera será un final terrible



14. ‘El tiempo de las amazonas’ es una novela póstuma de:



A. María Mercedes Carranza

B. Josefa del Castillo

C. Meira del Mar

D. Marvel Moreno



15. ¿Cuál de las siguientes mujeres no es poeta?



A. María Mercedes Carranza

B. Matilde Espinosa

C. Fanny Sanín

D. Meria Delmar

Facebook Twitter Linkedin

María Mercedes Carranza fue una lectora incansable de su tradición, pero también leyó con pasión a poetas latinoamericanos. Foto: Archivo EL TIEMPO

16. ¿Cuál de estas novelas con nombre de mujer es colombiana?



A. Violeta

B. Blanquita

C. María

D. Matilde



(Lea además: ¿Por qué está tan caro comprar un libro en Colombia? Estas son las razones)



17. ¿Cuál de estos libros de Patricia Lara no es una novela?



A. ‘Hilo de sangre azul’

B. ‘Siempre vientos y recogerás tempestades’

C. ‘Amor prohibido’

D. ‘El rastro de tu padre’



18. ¿A qué rey le dedicó Carolina Sanín uno de sus libros de ensayo?



A. Alfonso X

B. Jorge V

C. Luis XIV

D. Isabel II

19. ¿En qué ciudad nació en 1918 la novelista y cuentista Elisa Mujica?



A. Santa Marta

B. Bogotá

C. Pasto

D. Bucaramanga



20. ¿De qué universidad fue profesora por muchos años, la escritora y poeta Luz Mary Giraldo?



A. Andes

B. Nacional de Colombia

C. Javeriana

D. Sabana



21. María Mercedes Carranza es recodada también por...



A. Fundar el Club de Jardinería de Bogotá

B. Crear el programade de poesía de la Universidad de Pasto

C. Fundar la Casa de Poesía Silva

D. Apoyar la difusión de 'María', de Jorge Isaacs

Facebook Twitter Linkedin

Becerra es autora de obras como 'De los amores negados' y 'El penúltimo sueño'. Foto: Cesar Melgarejo/EL TIEMPO

22. ¿Cuál de las siguientes novelas no fue escrita por la caleña Ángela Becerra?



A. 'Dulce compañía'

B. 'Del amor y otros demonios'

C. 'El penúltimo sueño'

D. 'Lo que le falta al tiempo'



(Le puede interesar: 'No me imagino a Dios diciéndome que le dé el 10%': Alberto Linero)



23. ¿Bajo qué seudónimo escribió sus poemas Dora Castellanos, escritora nacida en Bogotá en 1924?



A. Rosa de amanecer

B. Rosita

C. Ángel de alborada

D. Angélica



24. ¿Qué escritora del siglo XIX publicaba con el seudónimo 'Tegualda' en los periódicos ‘El Diario de Cundinamarca’ y ‘El Rocío’?



A. Mercedes Álvares de Florez

B. Manuela Sáenz

C. Soledad Acosta

D. Agripina Montes del Valle

Facebook Twitter Linkedin

Laura Restrepo, escritora bogotana. Foto: Archivo EL TIEMPO

25. ¿En el año 2022 se celebró el centenario de nacimiento de qué poetas colombianas?



A. Maruja Vieira y Matilde Espinosa

B. María Gómez Lara y Maruja Vieira

C. Meira Delmar y María Mercedes Carranza

D. Maruja Vieira y Meira Delmar



26. ¿Por qué son recordados los escritos de la argentina Marta Traba en Colombia?



A. Análisis urbanos

B. Feminismo y sociedad

C. Críticas de arte

D. Análisis de sociología



27. ¿Cuál ha sido la gran bandera que ha defendido desde su pluma Florence Thomas?



A. La lucha contra el cáncer de mama

B. Los arreglos florales

C. La educación en los niños

D. La defensa del feminismo

28. ¿Cuál es el género que más le apasiona a la escritora bogotana Lina María Pérez?



A. Ensayo

B. Cuento

C. Novela

D. Poesía



(Además: ‘Las escritoras somos hoy como un volcán en erupción’: Giovanna Giordano)



29. ¿Cuál de estas obras no fue escrita por la barranquillera, radicada en Cali, Fanny Buitrago (1943)?



A. 'Los amores de Afrodita'

B. 'Cola de zorro'

C. 'Algún día, hoy'

D. 'Bello animal'



30. ¿Cuál escritora ha sido una de las mayores estudiosas de al vida de José María Vargas Vila?



A. Laura Restrepo

B. Consuelo Triviño

C. Ángela Becerra

D. Pilar Lozano

Facebook Twitter Linkedin

Olga Isabel Chams Eljach (‘Meira Delmar’) (Barranquilla 1922 - 2009). Foto: Archivo EL TIEMPO

31. La crítica y novelista Helena Araújo, nacida en Bogotá en 1924, falleció en el año 2015 en...



A. Washington

B. Lausana

C. Madrid

D. París



32. ¿Con qué escritora se casó Plinio Apuleyo Mendoza la primera vez?



A. Meira Delmar

B. Remedios La Bella

C. Helena Araújo

D. Marvel Moreno



33. ¿En qué hecho noticioso se inspiró la novela 'Los divinos' de Laura Restrepo?



A. Un barrio de prostitutas en un paraje de las selvas colombianas

B. El asesinato de la niña Yuliana Sanboni

C. La muerte de Omaira Sánchez en Armero

D. La toma del Palacio de Justicia

Facebook Twitter Linkedin

Maruja Vieira White (Manizales, Caldas, 25 de diciembre de 1922) es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Real Academia Española. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

34. ¿Cómo se llamaba el marido de la escritora del siglo XIX Soledad Acosta?



A. Daniel Samper Pizano

B. Daniel Samper Ortega

C. José María Samper

D. Miguel Samper Strouss



(Le puede interesar: Irène Némirovsky, una vida novelesca con un final trágico)



35. ¿Bajo qué seudónimo escribía la barranquillera Amira Arrieta McGregor (1903-1974)?



A. Meira Delmar

B. Rosa de los vientos

C. Rosa de madrugada

D. Amira de la Rosa



36. ¿A qué escritora del siglo XIX también se le conoció como 'Azucena del Valle', 'Porcia' y 'La Musa del Tequendama'?



A. Soledad Acosta

B. Agripina Montes del Valle

C. Manuelita Sáenz

D. Maruja Vieira





CULTURA – EL TIEMPO @CulturaET

Respuestas

1.D 2.B 3.A 4.B 5.C 6.D 7.A 8.B 9.C 10.D 11.B 12.D 13.B 14.D 15.C 16.C 17.B 18.A 19.D 20.B 21.C 22.A 23.D 24.D 25.D 26.C 27.D 28.B 29.C 30.B 31.B 32.D 33.B 34.C 35.D 36B