El Gran Combo de Puerto Rico lanza su disco 'En cuarentena'

La legendaria orquesta El Gran Combo de Puerto Rico, conocida como 'La universidad de la salsa', presentó su nuevo álbum, En cuarentena, lanzado bajo el sello disquero Rima Music, el mismo que representa a Bad Bunny, entre otros artistas urbanos.

La presentación del disco se llevó a cabo en una rueda de prensa a la que acudió la mayoría de los miembros de la agrupación, dirigida desde el día de su fundación, el 26 de mayo de 1962, por el músico puertorriqueño Rafael Ithier, de 94 años.



Ithier agradeció a los directivos de Rima Music por la oportunidad de lanzar su primera producción musical en cinco años y en medio de la pandemia de la covid-19, tiempo en el que trabajaron seis de las nueve canciones que aparecen en el disco.



"Ha sido sacrificado porque con la pandemia pues teníamos que guardar una distancia y con el empeño de terminar", sostuvo Ithier. "La industria ha tenido sus problemas, pero estamos muy agradecidos. Estamos contentos, por lo menos yo me siento en bastante salud y comiendo bastante bien", agregó el veterano músico, quien el próximo 29 de agosto cumplirá 95 años.



Por su parte, Willie Sotelo, pianista de la agrupación y compositor del tema El ron de la tierra", relató que el álbum En cuarentena se empezó a grabar a finales de 2019, tiempo antes de que se reportaran los primeros contagios de la covid-19 en la isla.



Ante el encierro y "el aburrimiento en la casa", según admitió Sotelo, y con la ambición de terminar el disco, éste decidió abrir su estudio de grabación y recibir allí "músico a músico" de la orquesta para grabar sus partes y los coristas con el distanciamiento físico recomendado para evitar contagiarse.



"No fue un proceso tan complicado, porque por la pandemia fue un bálsamo hacer música", dijo. Así, "ha salido este álbum con unos temas que cada uno escucha, son bailables con la fórmula original del Combo", destacó Sotelo, al tiempo en que dijo que Rimas Music "ha logrado que El Gran Combo se haya acercado a otro público", indicó.



Jerry Rivas, el cantante de mayor experiencia del grupo sobre Anthony García y Joselito Hernández, destacó, por su parte, que "como en tiempos anteriores, conseguimos una producción con una variedad de letras" con tono "jocoso, serio y romántico".



Rivas, a su vez, resaltó que para este disco, García debutó como compositor de la orquesta en el tema A primera vista, al igual que el veterano trompetista Luis Taty Maldonado en No me vuelvo a enamorar.



"Es una producción bien interesante que está plasmado como es El Gran Combo con su sonido y con el plan de cómo llevar el producto de otra manera y sabemos que Rima lo está logrando", afirmó. García, mientras tanto, describió el nuevo disco como "espectacular", específicamente porque cuenta con canciones con "la temática a la mujer de diferentes perspectivas sobre el amor. Es un disco súper completo para los seguidores de la salsa y del Gran Combo", aseguró.



Hernández, a su vez, resaltó a Rimas Music, pues al trabajar en la producción de discos de diversos artistas urbanos, ayudará a "que así llegue a la juventud, para que sepan que el género de la salsa es también un género espectacular y que se puede disfrutar".



Sotelo, por otra parte, adelantó que ya organizan para el 2022 una gira mundial para celebrar los 60 años de la orquesta y que las presentaciones incluirán países donde festejaron las cinco décadas: China, Japón, Rusia y Australia.



Igualmente, pese a la pandemia, la agrupación se presentará el 25 de abril próximo en varias ciudades estadounidenses, como Orlando, Miami, Los Ángeles y Memphis. "Lo de nosotros es tocar. Yo quisiera tocar todos los días en Puerto Rico, pero desafortunadamente la pandemia nos agarró, más la situación del país, y pues tenemos que buscar la comida donde haya. Para tocar en Puerto Rico estamos listos cuando nos llamen", afirmó Ithier.



EFE