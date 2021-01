'El futuro del Hay Festival de Cartagena será híbrido'

La directora internacional del Hay Festival de Cartagena, Cristina Fuentes La Roche, considera que el evento en el "futuro será híbrido", al tiempo que se declaró satisfecha por los resultados de la edición de este año, que por las restricciones de la pandemia fue virtual.

En una entrevista con Efe, Fuentes destacó que lo virtual no es igual a lo presencial pero que en la primera "sí que hay elementos que hacen que sea una experiencia muy satisfactoria y muy emocionante también".



Fuentes valora las bondades de los dos formatos pero va más allá y destaca que lo virtual es "más íntimo" porque el autor está en su "contexto, en su casa, estamos todos cada uno separados, pero juntos".



La decimosexta edición del Hay Festival de Cartagena, que finalizó el 31 de enero, se realizó de forma virtual, lo que le permitió llegar hasta personas que de otra manera no podrían disfrutar de la variada programación.



"Para nosotros ha sido emocionante poder llevar al Hay, como siempre hemos querido, a mucha más gente y yo creo que el futuro será híbrido, el futuro serán charlas físicas que algunas de ellas se harán 'streaming online' y también charlas puramente digitales", subrayó.



En su concepto, en el festival "habrá autores que por temas de cambio climático no quieran volar, (o) por edad, y no pasará nada si los tenemos en una pantalla ahí en el momento. Ya se nos ha quitado como ese miedo de cómo vamos a mezclar una pantalla con un personaje en el teatro".



Gracias a la virtualidad el Hay Festival se hizo más universal, por lo que personas de todo el mundo disfrutaron de charlas como ocurrió con la conversación entre el actor Javier Bardem y el periodista español Luis Alegre.



Fuentes dijo que como la virtualidad no tiene fronteras muchas de las preguntas para Bardem -Óscar al mejor actor de reparto por No Country for Old Men (No es país para viejos))- fueron de personas que estaban en Europa.



Eso, dijo Fuentes, ya se había vivido en los festivales de Querétaro y de Arequipa: "Vimos que en México como el 20 % de la audiencia venía de Colombia, un 10 % de Perú, que es muchísimo, como 50 % de México y el resto una mezcla, y en el de Arequipa igual".



Aunque destacó que la virtualidad abrió la puerta de los festivales a personas incluso en otros continentes, cree que lo interesante es que cada festival aunque sea digital "tiene el alma y el punto de mirada desde cada país".



Recuerda la charla 'Cómo mueren las democracias', entre el profesor estadounidense Steven Levitsky y el periodista colombiano Rodrigo Pardo, en la que "Pardo le aterrizó a lo que es el continente dentro de su pensamiento, aplicado al lugar desde donde está el festival".



El balance preliminar es que el Hay Festival ha tenido una difusión sin precedentes. "Estamos todavía compilando todas las cifras, pero solo en nuestra plataforma y tanto las charlas en directo con nuestro Facebook, y las charlas que se quedan ahí unos días, estamos llegando al millón de personas".



A lo anterior hay que sumar las personas que han visto y escuchado las transmisiones por la televisión pública y de las distintas emisoras de radio porque "ya que iba a ser un festival gratuito para Colombia quisimos que llegara a todos".



Durante los días del festival de Cartagena e incluyendo las charlas en las ciudades colombianas de Jericó y Medellín, en los tres lugares se realizaron más de 150 conversaciones y eventos digitales en los que participaron más de 130 invitados.



Fuentes piensa que el éxito que ha tenido el festival en su nuevo formato digital atraerá y motivará a más gente a asistir presencialmente en el futuro, cuando las condiciones de bioseguridad lo permitan.



"El Festival es mucho más que la suma de sus charlas, siempre digo, no es lo mismo una serie de charlas que se puede hacer en cualquier lugar del mundo con mayor o menor éxito", afirma, y subraya que el Hay Festival es "el encuentro, es la ciudad, es la calle, es lo que sucede entre charla y charla".



Por todo ello considera que la idea de "reunir a gente con curiosidad y reunir a cien escritores que vienen y conocen un país y conocen a nuevos lectores que dicen cosas diferentes porque están en un contexto diferente, es irremplazable y no creo que uno reemplace al otro".



