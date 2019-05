La canción vallenata tendrá su festival en Bogotá

El antecedente de este nuevo festival que busca exaltar la tradición vallenata comienza en el 2015, cuando el vallenato entró a las listas de salvaguarda urgente de la Unesco.



En ese entonces, los organizadores del Festival Francisco el Hombre, de Riohacha, empezaron a pensar en un evento independiente del que ya consolidaron en La Guajira.

“Pensamos que el elemento más importante que tiene el vallenato hoy es su canción –dice Walter Daza, vicepresidente del festival, ahora al frente del de la Canción Vallenata de Bogotá, que también lleva el nombre de Francisco el Hombre–. Casi en todos los festivales, se hace un concurso de canción inédita. En muchos, son concursos casi marginales, no les ponen mucha atención y los compositores manifiestan que no los tienen en cuenta”.



Ante esto, pensaron en crear un evento en Bogotá que “rompa el esquema de lo regional –dice Daza–, ya que hoy el vallenato es la música nacional y patrimonio de todos”. Buscaron, además, que realzara a los compositores y la tradición de las mismas. Incluso, llegaron a pensar en no premiar solo una canción, sino varias.

Cabe anotar que no es la primera vez que se anuncia un festival vallenato de Bogotá. Varios han intentado crearlo sin lograr una trascendencia o permanencia en el tiempo. La Corporación Festival Francisco el Hombre tiene claro este antecedente: "Lo que hemos analizado es que esos eventos se enfocaron más en lo comercial -afirma Daza-. Además, los han hecho entidades o personas no conectadas con la parte cultural. Aquí, vamos a vincular universidades como la Central y la Sergio Arboleda en eventos académicos".

Al final, el Festival de la Canción Vallenata Francisco el Hombre, de Bogotá, se hará del 17 al 20 de octubre, en la Media Torta como escenario principal. Contará con concurso de canción en las modalidades de nuevos talentos (de 16 años en adelante) y otra, maestros (deben tener, como mínimo, siete canciones grabadas). Las inscripciones comenzaron este 15 de mayo.



El encuentro tendrá, además del concurso, un congreso de música vallenata en las universidades Central y Sergio Arboleda, así como una programación de parrandas vallenatas en diferentes escenarios de Bogotá. Informes e inscripciones en www.festivaldelacancionvallenata.com.

El proyecto ha comenzado a hacerse notar desde redes sociales y una fuerte campaña de expectativa. Daza cuenta que este Festival de la Canción Vallenata fue un proyecto ganador del Programa de Apoyos Concertados 2019, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes del Distrito.

