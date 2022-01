La primera edición latinoamericana de The London Magazine, la revista más antigua de literatura del mundo anglófono (1732), es colombiana. En sus páginas se han perpetuado las plumas de los grandes poetas británicos T. S. Elliot y John Keats, y ahora se unen a ese legado de la literatura universal varios de los escritores colombianos que representan la diversidad de nuestro país. Así, la literatura tendió un puente sobre el Atlántico y se posó en la ciudad de Cartagena para lanzar esta edición, en el marco del Hay Festival Cartagena, que finalizó ayer.

El motor para que este proyecto fuera realidad fue la británica Gabriella Windsor –descendiente de la familia real–, quien prefiere que le llamen cariñosamente Ella Windsor. “Me invitaron a editar un número especial de Latinoamérica. Yo sugerí: ¿por qué no hacemos un número colombiano? Para mí, hay una riqueza de literatura aquí. Estudié en mi universidad Literatura Hispánica y también tengo un enlace personal con Colombia porque hace 10 años hice otro proyecto social acá”. Y agrega: “Fue muy importante una mirada a su diversidad”.



(Lea además: Una mirada inglesa a la cultura colombiana, en el Hay Festival)



​Así se inició esta idea editorial de la prestigiosa revista. Aunque su lanzamiento oficial fue en diciembre pasado, en Londres, la edición en español se presentó el fin de semana pasado. La cita fue en el Centro de Formación de la Cooperación Española bajo el cielo estrellado de la Heroica con las palmas y la naturaleza como testigos alrededor.



Allí, junto con Ella Windsor, se reunieron cinco autores, de los más de 20 que fueron incluidos en la publicación: Piedad Bonnett, Velia Vidal, Jaime Abello Banfi, John Jairo Junieles, Sara Jaramillo Kinklert, presentados por Catalina Gómez Ángel. La publicación incluye textos de ficción, poesía, ensayo y el arte del maestro Pedro Ruiz.

Curiosidades de una edición

La periodista Catalina Gómez Ángel le pidió a cada uno de los invitados la lectura de un fragmento de su texto y una explicación de su elección para esta edición.



Piedad Bonnett inició la ronda de lectura: “Voy a escoger Los habitados, que es de mi último libro; se llama así porque lo escribí pensando en la gente que ha padecido durante siglos enfermedad mental”.



La poeta recordó su historia personal con su hijo Daniel, inspiración de su aplaudida novela Lo que no tiene nombre (2013). “Pensé que no debía reiterar sobre el tema de la madre hablando del hijo, sino de tres cosas: los que han optado por estar encerrados, sobre el suicidio y sobre el duelo”. Los habitados surge por la historia de un padre que le contó su historia de dolor con su hijo.



Durante la velada, también hubo oportunidad de discutir sobre el reto de traducir poesía. “Es muy bonito ver lo que hace el traductor porque en poesía tiene que lidiar con la música, y por no pervertir el sentido y ser capaz de reproducir la magia de la imagen”, señaló Bonnett, cuyo texto se lo tradujo Yvette Siegert, quien también ha llevado al inglés la obra de la argentina Alejandra Pizarnik.



El turno luego fue para el escritor y periodista J. J. Junieles, quien participa con el cuento Mucho gusto, Pablo Escobar. Explicó que ha tenido que reescribir este texto varias veces, pues está en proceso de una adaptación audiovisual. Y con mirada pícara a Ella anotó: “Tuve que enviar siete versiones, y después de descartar seis, esta le causó curiosidad”. Y agregó, generando risas entre el público: “Ya estoy acostumbrado porque a mí no me dejan hablar en mi casa. Estoy acostumbrado a hablar corto”.



Otra de las autoras que estaban allí era Sara Jaramillo Klinkert, escritora de Medellín, reconocida por las novelas Cómo maté a mi madre (2020) y Donde cantan las ballenas (2021). Su historia titulada La cabeza del degollado es una inspiración autobiográfica. La historia refiere a un lugar de su infancia envuelto en supersticiones. “Me hizo revisitar este lugar que fue muy importante en mi imaginario. Fue muy bonito hacer este recorrido”, explica.



Para esta edición, Windsor consideró fundamental la aparición de Gabriel García Márquez, aunque fuese a través de extractos. Por eso contactó a Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabo, quien con Orlando José Oliveiro escogió una selección de citas del nobel exclusivas para The London Magazine. “Era tratar de conservar o suscitar interés en la voz de García Márquez y decir cosas menos conocidas de él y luego explicarlas un poco”, dijo Abello.



Explicó que hicieron una recopilación exhaustiva de sus entrevistas, a través de una estructura que denominaron ‘Árbol Gabo’, un artefacto conceptual que sirve para catalogar las cinco dimensiones del nobel: su historia personal, su vida como investigador y contador de historias, su perfil como educador, emprendedor, y finalmente el ciudadano. “Lo que nos motiva es la apropiación colectiva de ese legado –anotó–. No para hacerle propaganda a ese Gabo, sino para volverlo útil. Que toda esa energía y capacidad de inspiración se expongan al servicio de un proyecto cultural educativo y de ciudadanía”.

La magia del Pacífico

'Alabao' es el siguiente texto, y el título ya advierte de su origen especial. La escritora Velia Vidal es oriunda del Chocó y fue invitada al Hay Festival para participar en varias charlas sobre las reivindicaciones afros en el país. Según explicó, su texto contiene “un alabao que es real y compilado en el trabajo de la soprano Nelly Valencia, quien es una cantante de Nuquí que vive en Quibdó”.



(Le puede interesar: ‘Un joven tiene que creer que un mundo mejor es posible’: Sergio Ramírez)



El río San Juan, que atraviesa toda la región, es el gran protagonista de su texto y también de su historia personal. “Debo agradecer al río San Juan porque me ha dado más de lo que pueda pensar”, comentó. Velia contó una parte de este viaje que hizo en carne propia y ha inspirado sus historias. “Tenía muchas ganas de viajar a San Juan arriba. Yo sabía que en ese viaje tenía que estar muy callada, no podía tomar fotografías porque estaba el Eln”.



Su próxima novela trata la historia de una mujer que debe hacer este mismo viaje, pues en Istmina mataron en una mina a su novio de juventud. “En este texto se cuenta la historia desde la versión de Pablo, el fallecido”, agregó. “Es una historia de no ficción”.



Para la escritora Sara Jaramillo Klingert, ser elegida por Windsor y el comité del The London Magazine ha sido un gran honor, pues desde joven tuvo una relación especial con la publicación inglesa. Al salir de la universidad vivió unos años en Londres y trabajó en distintos lugares como mesera o cuidando niños y ancianos.



Siempre estaba agotada, recordó. “Iba a las bibliotecas a descansar, a calentarme y a llorar cuando estaba agobiada. Allí iba a leer The London Magazine”. Y agregó: “Para mí era impensable tener la oportunidad de escribir allí, y por eso, cuando Ella Windsor me escribió, fue un momento muy significativo en mi vida”.



Por su parta, Abello también destacó que la publicación logró un resultado muy destacado. “Creo que representa la diversidad de voces y perspectivas. Y el Caribe está bien representado”.



Algo que también aplaudió Piedad Bonnett. “Me parece una selección muy interesante, no es previsible, no están los más canónicos. Oír una Colombia distinta y con un personaje como Jaime, que todo el mundo conoce, y su relación con Gabo. Lo bonito de una publicación en el exterior no es que reproduzca verdades ya dichas sino que tome ya riesgo de mirar a lugares distintos”, concluyó.



Hay que destacar que la portada de esta edición especial estuvo a cargo del artista plástico Pedro Ruiz, con su obra El santo (2010). Bonnett y Abello alabaron la belleza y maravilla de las ilustraciones, y Windsor destacó su papel protagónico en la publicación. El artista no se encontraba presente, pero recibió un aplauso unánime del público y sus invitados al cierre de esta noche abrazada por la brisa del Caribe.



GABRIELA HERRERA

REVISTA ‘BOCAS’

ENVIADA ESPECIAL A CARTAGENA

@gabrielahergo