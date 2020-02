El Festival de Viña del Mar no ha sido ajeno a la protesta

Ya no es el Viña del Mar de otros días, pero continúa como uno de los encuentros musicales más importantes del continente, que cada año no escatima recursos para presentar a grandes estrellas.



Sin embargo, en su edición 2020, Viña del Mar no ha escapado del eco de las protestas y con esto, han cambiado el discurso de los mismos artistas, que no dejan de mostrar su lado humano contra la injusticia.



Este año, el primer día del festival se vio opacado por las quejas de muchos chilenos, que argumentaban que sí había plata para llevar a reconocidos artistas y no para la salud, una de las quejas más constantes en las manifestaciones de ese país, lo que generó que la inauguración del encuentro se retrasara varios minutos y en las calles se vivieran momentos de tensión entre manifestantes y policía.



Pero no ha sido el único año de polémica. Este festival, que comenzó en 1959, tuvo un momento criticado por los opositores de Allende en 1971, cuando los representantes de la desaparecida Unión Soviética de ese año fueron aplaudidos de manera cerrada por su apoyo a la llamada Unidad Popular de Salvador Allende.



Un año después el panorama era distinto: cuando la sudafricana Miriam Makeba apoyó a Allende y exclamó: "¡Viva la revolución chilena!" fue abucheada por el sector conservador asistente a la Quinta Vergara.



En la edición Durante el XIV, en 1973, el grupo Quilapayún, afín al gobierno de Allende, fue abucheado y hubo problemas con Los Huasos Quincheros, afines a la oposición. El hecho llegó a que los asistentes tiraron objetos sobre el escenario y se cortó la transmisión por televisión.



En 1974 y luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la competencia folclórica fue suspendida, pero el gobierno de Augusto Pinochet decidió que era hora de dar una buena imagen y el evento se empezó a transmitir internacionalmente, viéndose en Argentina, España, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Venezuela y los países socios de Eurovisión.



Pinochet, además, fue asistente asiduo de las ediciones durante los primeros años de su gobierno.



En el 2010 y debido al terremoto del 27 de enero de ese año, fue suspendido el último día del evento.



Cantantes y sus apoyos



Este 24 de febrero, Mon Laferte, originaria de Viña del Mar, derrochó no solo toda su energía en el escenario, sino todo su activismo: "Es tan difícil quedarse callado cuando uno lo vivió en carne propia... No todo el mundo sabe lo que es cagarse de hambre de verdad", afirmó, para contar que por sus circunstancias familiares debió ponerse a trabajar de muy joven.



"Lo que quería decir en realidad es que yo lo único que sé hacer es cantar", remarcó. "¡Si me tienen que llevar presa, llévenme presa!", fueron sus palabras, que hicieron delirar al público.



Ricky Martin, invitado a la primera noche de Viña, dijo que siempre había estado con su "gente", desde sus compatriotas puertorriqueños hasta con los chilenos. "Mi gente es toda la región", argumetó.



Recordó, además, que cuando el año pasado, en la llamada isla del encanto se protestó contra el gobierno de Ricardo Roselló, hoy exgobernador, él estuvo allí apoyando un cambio que se exigía.



Eso sí, pidió que la protesta se llevara a cabo en paz, sin traumatismos, "pero sin olvidar que hay la necesidad de exigir el cumplimiento de los discursos de los políticos".



Por su parte, la chilena Francisca Valenzuela también hizo un llamado a sus compatriotas y durante su presentación, el 24 de febrero, dio visibilidad

a movimientos sociales. Además, recordó a las víctimas que han perdido sus ojos durante las protestas.



Con canciones como Los poderosos, Tómame, Ya no se trata de ti, Héroe y Flotando, llenó la Quinta Vergara, sede del evento, y obtuvo gaviotas de oro y plata por parte del público.



Competencias folclórica e internacional

En el apartado internacional subieron al escenario en la madrugada de este 25 de febrero el mexicano Mando, con su tema Última ocasión; la colombiana Paula Arenas, con Buena para nada, y el argentino Fran Vázquez, con Bailo con mi sombra, la más puntuada hasta el momento entre los votos del jurado presencial y el virtual.



Por la categoría folclórica defendieron sus canciones la chilena Sol del Río, con Somos el paraíso, la que mejor puntuación recibió; los colombianos Alex y Juank con Amantes, y la peruana Luz Merly, con Por un mañana mejor.



Los otros tres concursantes de ambas competencias cantarán este martes, cuando culminará la primera fase del certamen de esta 61 edición.



Se espera que el próximo viernes, cuando acaba el festival, se conozcan los ganadores de la emblemática Gaviota de Plata y 26.000 dólares



Los encargados de calificar ambas competencias son el cantante argentino Luciano Pereyra, su compatriota el coreógrafo y director teatral Anibal Pachano, el artista puertorriqueño de música urbana Pedro Capó y la intérprete chilena Denise Rosenthal. También la actriz brasileña Isabela Souza y los comunicadores chilenos Titi García Huidobro, Karen Doggenweiler, Carmen Gloria Arroyo y Francisco Saavedra.



A ellos se suma el llamado jurado virtual, formado por el público que puede evaluar desde sus hogares a los competidores a través de una aplicación para celular.



También el "monstruo", como se conoce a las más de 15.000 personas que acuden como público al recinto de la Quinta Vergara muestra a través de sus aplausos, vítores o silbidos su opinión.



