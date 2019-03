Bogotá volverá a ser el epicentro de la música clásica

Cada año impar, en los últimos días de Semana Santa, a Bogotá la empiezan a impregnar las melodías de un periodo o de un compositor fundamental de la música clásica. En el 2013, fueran las composiciones de Beethoven las que inundaron la capital; dos años después, el turno fue para las creaciones de Mozart, y en el 2015, los sonidos de los compositores de la Rusia Romántica se escucharon en teatros, auditorios, centros comunitarios y bibliotecas públicas.

Esa es la apuesta del Festival Internacional de Música Clásica, que este año realizará su cuarta edición, del 17 al 20 de abril, dedicada a cuatro compositores del Romanticismo germano.



“Desde que creamos el festival nos propusimos una mirada en profundidad de un solo compositor o de una época especialmente sobresaliente, brillante, fundamental, de la historia de la música. La idea que para hacer más complejos y sofisticados nuestros públicos, que ya tienen el amor por la música”, dice Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, institución que lidera el festival.



En esta edición, los protagonistas serán Franz Schubert, Johannes Brahms y Robert y Clara Schumann. La programación tendrá 50 conciertos en 15 escenarios de la ciudad. Aunque la mayoría de las presentaciones están dedicadas a las composiciones de los tres hombres, también habrá un espacio especial para Clara Schumann, virtuosa instrumentista que también compuso obras –a sus 16 años ya había escrito su primera partitura–.

La historia de Clara y Robert parece contener todos los detalles de un melodrama perfecto: el escenario eran los albores del romanticismo germano, a comienzos del siglo XIX, un movimiento musical cuyos compositores empezaron a reflejar el alma humana en sus obras. Uno de ellos fue el alemán Robert Schumann, quien tomó clases de piano con Friedrich Wieck, una leyenda del instrumento que era famoso en toda Europa.



Wieckt tenía una pequeña hija, Clara, a quien también introdujo al mundo de la música e hizo que tomara clases con los mejores maestros de la época.



Robert Schumann conoció a la joven Clara cuando ella tenía trece –era nueve años mayor que ella– y los libros de la historia musical registran que quedó prendado de ella desde entonces. Unos años más tarde, Robert y Clara comenzaron una relación a la que el maestro de él y padre de ella se opuso con firmeza.



“Él quería para Clara una carrera brillante como concertista, entonces comienzan todos los problemas para que ellos puedan tener su relación; incluso llegan a instancias legales para poderse casar y al final lo logran. Clara sigue con su carrera musical, pero de una manera muy distinta”, apunta la periodista musical y realizadora radial Carolina Conti.

Impulsada por la influencia de su padre, Clara se fue mostrando como un prodigio desde muy joven, algo que también fue alimentado por la educación de la época, que ponía un énfasis muy importante en la música –“música para hacer en casa”, dice Conti–.



La carrera de la joven estrella finalmente cambió cuando comenzó su matrimonio con Robert Schumann. El compositor deseaba continuar su carrera como pianista, pero una grave lesión en su mano derecha lo obligó a abandonar la interpretación. Es por eso que se dedicó a la composición, dejando un legado de óperas, sinfonías, música de cámara, coral, repertorio para piano y poemas líricos.



Clara se convirtió entonces en la mujer detrás del artista, pues interpretó por primera vez muchas de las obras de su esposo y además lo apoyó en la composición. Más adelante se concentraría en la divulgación y en catalogar sus piezas.



“Él tenía problemas mentales, que finalmente fue lo que acabó con su vida. Y Clara fue la que tuvo que lidiar con esto; a pesar de eso, de tener ocho hijos y de lidiar con la casa, ella mantiene una carrera musical. De todas maneras, uno piensa: ¿qué hubiera alcanzado si no hubiera tenido esas otras obligaciones?”, se pregunta Conti.



La artista logró un renombre en Europa, no solo en su país, pues estaba catalogada como una de las grandes pianistas, poniendo su nombre al nivel de artistas del nivel del austro húngaro Franz Liszt y el polaco Arthur Rubinstein.

Clara Schumann no solo interpretó las obras de su esposo sino que las editó y las catalogó. En la imagen, retratada por Franz Hanfstaengl. Foto: Cortesía Teatro Mayor

Conti agrega que Clara también influyó en los conciertos para piano solo, porque comenzó a hacer una importante labor de divulgación del repertorio pianístico, incluyendo compositores que usualmente no se programaban. “Ella sobrevivió a su esposo por 40 años; su fama en Europa fue muy importante y mucha gente viajó para poder estudiar con ella”, agrega la periodista.



En el festival se realizarán once conciertos dedicados a la obra de Clara Schumann, con repertorios que destacan sus composiciones corales, para piano y para formaciones de cámara.



La joya de esa corona será el homenaje que se realizará el 18 de abril, en el Teatro Mayor, en el que se interpretarán el Concierto para piano en la menor Op. 7, de Clara, y la Sinfonía n.º 1 en si bemol mayor Primavera Op. 38, de Robert.



Este recital contará con la presencia de la Fusión Filarmónica Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección de la griega Zoe Zeniodi, quien, según Osorio, es una de las grandes directoras del momento. A ellos se sumará la pianista francesa Lise de la Salle. “Es muy bonito tener la oportunidad de percibir esa obra tocada por una mujer”, explica Conti.



Esa pluralidad de miradas musicales también se hará este año con Schubert, contemporáneo de Beethoven y quien dejó una inmensa obra a pesar de morir a los 31 años, y con Brahms, quien conoció a los Schumann gracias al violinista Joseph Joachim. La relación con Clara era especialmente cercana, por lo que aún circulan los rumores de un romance, pero no hay evidencias de que la relación haya llegado a ese punto.



“Digamos que en algunas cartas se puede llegar a inferir que había cierto, no enamoramiento, pero sí amor especial. Yo lo veo más como una cosa platónica; es decir, ella podía tener algunas actitudes que fueron como celosas, pero, de hecho, Brahms estuvo enamorado de una de las hijas de Clara y de Robert, pero eso tampoco llegó a nada”, asegura Conti.



Lo que sí había era una admiración profunda y, de hecho, Brahms le presentó varias de sus obras a Clara para conocer su opinión, lo que amplía la influencia de la artista en este periodo musical.

Orquestas y otros invitados destacados

Este año, el Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá tendrá siete orquestas invitadas, como la Sinfónica de Amberes (Bélgica), la Filarmónica de Konstanz y la Orquesta del Festival de Dresden (ambas de Alemania). Por Colombia, estarán la Filarmónica de Bogotá, la Sinfónica Nacional, la Nueva Filarmonía y la Fusión Filarmónica Juvenil.



Entre los instrumentistas se destacan el chelista alemán Jan Vogler, que, además del repertorio clásico, tiene un proyecto con el actor Bill Murray, y el violinista taiwanés Ray Chen. Además, habrá solistas, tríos, formaciones de cámara y ensambles corales. Dentro de los 50 conciertos, 12 serán con entrada gratuita. Informes de programación en el sitio: www.festivalmusicaclasicadebogota.org.



