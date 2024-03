Blink-182 marcó el cierre de la noche: así fue el último día del Estéreo Picnic 2024

El Parque Simón Bolívar fue testigo por primera vez de una edición del Festival Estéreo Picnic cargada de emociones diversas y con gran variedad musical: rock, reguetón, trap, hip hop, salsa, entre otros ritmos, que agitaron la décima tercera presentación del festival más importante en los últimos años del país.

En muchos rincones el festival vibró de distintas formas. Desde muy temprano, una aleación de camisas de Blink-182 de diferentes colores, álbumes y de la actual gira de la banda californiana se empezaron a avistar. Asimismo, carteles como ‘Travis I’m pregnant’ y ‘Blink me’ descansaban en el piso para que, unas horas después, fueran levantados con las mismas fuerzas que el público tenía cuando esperaban su llegada al país en 2023. Cabe recordar que la banda tuvo que cancelar su concierto por problemas de salud de su baterista, Travis Barker.

Los primeros minutos fueron para Caballos de fuerza, agrupación colombiana que con su puesta en escena también invitaban al pequeño pero creciente público del escenario Johnnie Wallker, a ver su producción audiovisual ‘Desierto’, un filme postapocalíptico narrado en varias partes.

“Soy un caminante". Caballos de Fuerza habló con EL TIEMPO Foto:Caballos de Fuerza Compartir

Bandas pequeñas en escenarios grandes

La tarde calentó motores, el sol no se quedó atrás. Los rayos pegaban fuertes en los protectores solares de las personas que se echaban en la frente buenas cantidades de crema.

Las bandas emergentes, como Los dinosaurios murieron ayer, acumularon fanáticos en el escenario Adidas. La chispa pegaba directamente con las baldosas blancas, lo que producía un calor más intenso. Este es un proyecto del cantautor Mateo Romero, quien guía su música a través de elementos importantes como sus letras profundas y su guitarra.

Sin embargo, para Bibiana y Sofía, dos asistentes, el calor no les derritió la felicidad que tenían porque a las bandas pequeñas le dieran tarimas de alto nivel. “Es muy importante quién abre el festival cada día, así se dieron a conocer Margarita siempre viva y Nicolás y los fumadores”.

El hip hop y el bamboleo de las manos

La Etnnia en el FEP. Foto:Alejandro Zapata. EL TIEMPO Compartir

Uno de los momentos que, sin duda alguna, emocionó a los seguidores del hip hop fue la presentación de La Etnnia, un grupo colombiano con más de 30 años de historia. Mientras se acercaba la tarde y la expectativa aumentaba, por fin llegó la puesta en escena de Kany, Kaiser y Ata, los líderes principales de la banda.

A través de sus rimas y su energía, fue inevitable que los asistentes no bambolearan sus manos al ritmo de éxitos como ‘La cuna al ataúd’ y ‘Manicomio 5-27'. “Estamos en Bogotá, en nuestra casa y nosotros iniciamos este proyecto hace más de 20 años, nunca nos imaginamos que el rap iba a llegar a estos escenarios”, expresaron.

La presencia de Ruzto estuvo cargada de ilustraciones impresionantes. Uno de esos momentos fue cuando unos pulmones gigantes se tomaron la pantalla del escenario. Con esta aparición, el mensaje era claro: el momento de tocar ‘Aire’ había llegado.

Las sorpresas de este artista no pararon ahí, también invitó a otro exponente del género: Frank Takuma. “Con uno o diez la vamos a romper”, expresó el rapero bogotano.

“Somos estrellas porque lo hacemos mejor que nadie”, así fue como el de Bello, Antioquia Oblivion’s Mighty Trash, entre el jazz y el hip hop puso a todo el escenario Colsubsidio a levantar las manos. Los beats, el manoteo y el humo 'Ilegal' acompañaron temas como 'No me acuerdo' y 'R4pstar'.

El punk rock se tomó el FEP: los asistentes no pudieron contener las lágrimas

Así se vivió la última noche del FEP 2024. Foto:Sergio Acero Yate. EL TIEMPO Compartir

La espera pronto iba a llegar a su fin. Muchos fanáticos del rock no podían creer que, gracias al FEP, sus sueños iban a llegar más pronto de lo pensado. A meses de vivir un Rock al Parque, marzo trajo algo inesperado: The Offspring, una banda estadounidense que perfectamente entraría a la cartelera del conocido evento que también se realiza en el Parque Simón Bolívar.

La noche se tomó el escenario Johnnie Walker. Algunas gotas de lluvia se asomaron durante los minutos previos al inicio. A pesar de las condiciones, los seguidores de la banda de punk rock se mantuvieron firmes con lo que habían esperado por tanto tiempo: cantar, poguear y llorar con su grupo.

Con capas e impermeables a la mano empezaron a cubrir su cuerpo para que la lluvia no los afectara. Sin embargo, como si se tratara de un milagro, ante todo pronóstico y el cielo nublado, el clima mejoró. Desde ese momento, la única preocupación era conseguir el mejor puesto para verlos.

La canción 'Come Out and Play' fue la primera con la que iniciaron. "Estamos emocionados de regresar a Colombia", expresaron. Durante su ‘show’, éxitos como ‘The Kids Aren't Alright’, ‘Pretty Fly’, ‘Self Esteem’ y ‘Why Don't You Get a Job’, no se hicieron de esperar. Incluso, la emoción era tanta que los saltos del público hicieron que el piso vibrara.

Blink 182, el momento más esperado para muchos

Fabio Cubillos se acercó a pocos pasos del escenario, con su bastón guía y tres amigos más. Siguió avanzando por la multitud que lo rodeaba, buscaba encontrar un buen puesto para escuchar a Blink-182. A pesar de no ver, sus oídos querían escuchar lo más cerca posible a la banda estadounidense. "Todos han sido muy receptivos, la producción también”, exaltó Cubillos que no se despegó un solo instante del bastón y sus amigos.

Darío es otra de las personas que asistió al festival en silla de ruedas, con su mano derecha mueve la silla y con su izquierda trata de tornarse la mejor foto con el “Aquí y ahora”, letras gigantes que sirvieron como punto de encuentro a lo largo del festival. “El Simón Bolívar es más chévere porque tiene los caminos, es más fácil transportarse de un lado al otro”.

Así habló Zaratustra, con el poema sinfónico de Richard Strauss, la banda californiana le erizó los pelos de punta a más de uno al sentir las primeras vibraciones sinfónicas del tan esperado grupo americano.

Anthem Part Two dejó a más de uno en el aire con los primeros puntazos de Travis en la batería, que parecía no haberle hecho ningún daño la fractura del dedo que hace un año le impidió asistir al FEP.

Al unísono y con los celulares sin perderse un solo movimiento de Travis, Tom y Mark, el Johnnie Walker y sus alrededores coreaban un sinnúmero de veces:

“... piss, ..., piss, ...,”.

Canciones como ‘More Than You Know’, ‘Aliens Exist’ y la aparición de unos muñecos alienígenas fueron el cuerpo de un concierto que no dio tregua. Los pogos se armaron en varias partes del escenario, parecían círculos en movimiento de mucha gente en los que no cesaban patadas, empujones, algunos buscaban objetos que se les caían, pero las ganas de seguir al estilo del rock punk de Blink-182 siguieron sin extraviarse.

Era tiempo de terminar y no podía pasar ‘Miss You’ sin dejar una desazón en la mayoría. Algunos se reponían de los pogos y otros comenzaban a grabar una de las escenas finales más conmovedoras del show: un homenaje a Taylor Hawkins, exbaterista de Foo Fighters. Las linternas de los celulares lo expresaron todo.

Finalmente, y después de pasar con clásicos como ‘All The Small Things’, sellaron su presentación con ‘Dammit’ y el público se quedaría con la última estrofa: ‘Well, I guess this is growing up’. “You're ... amazing guys, thank you Bogotá!

Travis avanzó hasta el público con la bandera de Colombia, tiró una baqueta con la mano izquierda y con la derecha arrojó la otra. Se unieron los tres y con la bandera nacional sellan el que fue uno de los conciertos más anhelados del festival.

Arcade Fire y The Blaze: la cereza del pastel

Arcade Fire se presentará este domingo en el Estéreo Picnic Foto:Cortesía Arcade Fire Compartir

Win haló la bandera por lo alto en el centro del escenario, Regine salió completamente rosada: gabán transparente rosado que le combina con sus botas del mismo color. ‘Age of Anxiety II (Rabbit Hole)’ fue el preámbulo de sonidos que siguieron con toda la potencia del rock indie.

De repente sucedió algo que dejó a todos sorprendidos: se subió al escenario Bomba Estéreo, un grupo colombiano que trajo al Estéreo Picnic los sonidos del Caribe colombiano y la fusión del rock y del reggae.

Aunque el origen del grupo es en Bogotá, Li Saumet, la vocalista, es de Santa Marta, Magdalena. La gran sorpresa llegó para acompañar e irradiar más fuego a la presentación de Arcade Fire, cuando la banda cantó su famosa canción ‘Fuego’.

Sin embargo, faltaba el toque que despidiera la amalgama de sensaciones y ritmos del festival. Se trató de The Blaze, el dúo francés de música electrónica. El escenario CeraVe fue la lápida en la que los muertos vivientes llegaron a rematar el festival. Algunas personas hicieron su cambuche para dormir, mientras que otras movieron sus cabezas, hombros y piernas con Territory, uno de sus mayores éxitos. Así gozaron los últimos instantes del festival los asistentes, quienes quedaron satisfecho con el desarrollo, el lugar y experiencias que ofreció uno de los eventos más grandes de la música en el país: el Estéreo Picnic.

Moda y música unidas: el alma del FEP 2024

ALEJANDRO ZAPATA PEÑA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO-

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO