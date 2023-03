"Es nuestra primera vez en Colombia, pero ustedes son la mejor audiencia que hemos tenido en Suramérica", gritó RZA, miembro del legendario grupo de hip hop Wu-Tang Clan. El escenario 'Adidas' del Festival Estéreo Picnic (FEP) estaba lleno cuando comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia del sábado en la noche. Los parlantes reventaban con la canción 'Bring Da Ruckus' y el público saltaba como si no hubiera hecho lo mismo durante los últimos dos días. Aún hay energía de sobra en el Campo de Golf Briceño 18.

La lluvia fue la gran aliada de los asistentes al tercer día del FEP. Aunque cayeron algunas gotas, no obligó al público a buscar refugio del clima sabanero. Los amantes de la música combinaron prendas de colores vivos con abrigos gruesos para protegerse del frío. Más de uno ya traía sus botas sucias con lodo a causa del estado del terreno en los días anteriores.



Artistas como Wu-Tang Clan, Bizarrap, Trueno, Ryan castro, The Chemical Brothers, Dawer x Damper, L'impératrice, Frente Cumbiero, No Rules Clan y Fumaratto le ofrecieron al público una combinación de géneros y sonidos nacionales e internacionales en el tercer día del festival.

BZRP capturó a su público una compilación de sus 'music sessions' más reconocidas. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Los colombianos de TraTraTrax Soundsistema abrieron la escena 'Techno' en el tercer día del FEP. Al entrar al 'Club Budweiser', espacio designado para este género, sonaban los ritmos típicos combinados con electrónica, estilo característico de este ensamble.



Las luces rojas en el ambiente oscuro, junto a un piso que vibraba gracias a la fuerza de los sonidos bajos, activaban los sentidos del público. No importaba la edad, todos bailaban en conjunto al son de la electrónica.



Santiago Navas también hizo parte de la cuota de presentaciones nacionales. Sobre la tarima 'Flamin' Hot', el bogotano combinó géneros como la salsa y la cumbia con ritmos electrónicos.



Hacia el final de su presentación, Navas invitó a otra ficha capitalina del FEP: Felipe Orjuela. Juntos interpretaron 'Una Cumbia de Capital' e hicieron bailar al público, que se movía de un lado a otro de manera hipnótica.



La mayoría de artistas utilizaron luces para complementar sus espectáculos, ofreciéndoles una experiencia única al público. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Mientras tanto, al otro lado del festival, se presentaba el dúo caleño Dawer x Damper en el escenario 'Banco de Bogotá'. Con singulares chaquetas gruesas color naranja brillante, saludaron a sus fanáticos e interpretaron éxitos como 'JELOU MAI KITY, 'MI DIOS LE PAGUE', 'QUILO' y 'COMBETE'. El grupo de hip hop 'Rap Bang Club' hizo una aparición sorpresa e interpretó 'Telodí' junto a los artistas principales.



Los caleños aprovecharon la energía y el entusiasmo de su espectáculo para recordarle al público sobre una de las problemáticas que aqueja su región. "El consumo excesivo de drogas tiene un efecto negativo sobre el Pacífico Colombiano. Échenle ojo a eso", advirtieron.

'Y con ustedes, el maestro Alci Acosta'

Alci Acosta cautivó a fanáticos de todas las edades con su presentación, voz y puesta en escena. Foto: Jerson Cruz. EL TIEMPO

El ‘Rey del bolero’ estuvo a la altura de los demás artistas que asistieron al Festival Estereo Picnic 2023. ‘No Renunciaré’, ‘La Copa Rota’ y ‘La Cárcel de Sing Sing’ fueron algunas de las canciones con las que deleitó a sus fanáticos.



A pesar del cansancio propio de sus 84 años, la voz que lo caracterizó desde sus inicios lo sigue acompañando. Un pequeño lapso entre canciones es todo lo que necesitó para dar un concierto inolvidable.



Lo acompañaron en el escenario su hijo ‘El Checo Acosta’, con quien interpretó varios boleros; y Catalina García, la voz principal de Monsieur Periné, quien estuvo con el maestro en la canción ‘Traicionera’.



Con los ojos aguados, luego de que su hijo le dedicara ‘Mi querido cascarrabias’, uno de los últimos exponentes vivos del bolero se despidió de Colombia mientras el público coreaba su nombre.

''El Biza' la soltó'

Bizarrap, una de las principales atracciones de esta edición del FEP, hizo que los asistentes ignoraran los barrizales del campo de golf y saltaran al ritmo de sus sesiones más famosas.



En medio del escenario 'Jhonnie Walker', el fenómeno musical del momento estaba rodeado de teclados y consolas de DJ. Las pantallas a los costados mostraban imágenes con colores vivos al ritmo de la música y las luces acompañaron las interpretaciones musicales.



El DJ argentino no dejó por fuera la sesión 53 con Shakira. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Las voces de Eladio Carrión, Nicky Jam y Villano Antillano sonaron junto a los ritmos del artista argentino. Sin duda, la sesión más esperada y aclamada fue la que grabó recientemente con Shakira. “Una gran amiga, te quiero mucho, Shaki”, dijo el argentino.



La audiencia enloqueció apenas sonó: "Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción". Alrededor de 30 mil personas que acudieron al escenario cantaron a grito herido la sesión 53.



Los ritmos electrónicos movieron los cuerpos de los asistentes. No importaron el cansancio, el frío o los barrizales, los fanáticos corearon todas las canciones y bailaron al ritmo del ‘Biza’.

Estas son las cifras sobre el muestreo de sustancias psicoactivas

La organización Échele Cabeza ha realizado entre 850 y 900 pruebas de sustancias psicoactivas en los tres días de festival hasta ahora. La mayor cantidad de pruebas se han hecho sobre éxtasis, MDMA en cristales y 'tusi'.



De acuerdo con Julián Quintero, fundador de la iniciativa, alrededor del 90 por ciento de las sustancias analizadas fueron "positivas". Este resultado quiere decir que sí corresponden a la droga que dice ser.



Además, Quintero aseguró que 8 de cada 10 personas que reciben un resultado negativo respecto a las sustancias que llevaron para analizar afirman que no la consumirán después de conocer que no es la sustancia que compraron.

Échele Cabeza estuvo presente en el FEP 2023. Foto: Cortesía Échele Cabeza

Los primeros auxilios psicoactivos también han tenido resultados positivos, asegura el fundador de la iniciativa. Cientos de asistentes al festival han hecho uso de la zona de recuperación. Allí reciben atención de un médico y un psiquiatra de acuerdo con su experiencia negativa al momento de consumir.



"No hay límite de tiempo para que puedan permanecer (en la zona de recuperación) lo se pueden tomar lo que necesiten. Nos preocupa porque hoy va a estar muy lleno, entonces de pronto no podemos atender a toda la gente", afirmó Quintero.



Échele Cabeza asegura que, a través de la realización de pruebas a sustancias psicoactivas, han prevenido que cerca de 450 personas tengan malas experiencias de consumo o que corran algún riesgo al momento de hacerlo.

El tercer día cerró con hip hop, reggaetón y electrónica

A las 9:45 p. m. salieron al escenario 'Adidas' los integrantes de Wu-Tang Clan, el icónico grupo neoyorquino de hip hop. Iniciaron su espectáculo con la canción 'Bring Da Ruckus' e interpretaron otros clásicos como 'C.R.E.A.M.' y 'Wu-Tang Ain't Nuthin' to F' With'.



El espacio que ocupaba la audiencia se extendía mucho más allá de los límites dispuestos para quienes visitaban este escenario. Entre saltos, cantos y cientos de personas vestidas con prendas que llevaban el logo del grupo, el grupo les dio a sus fanáticos una presentación inolvidable.



Fue tal la euforia de una persona en el público que armó un pequeño lanzallamas rudimentario con un encendedor y un aerosol que apuntaba hacia el cielo. Al terminar cada canción, los raperos podían ver las llamas saliendo desde el centro de la audiencia. Por fortuna, nadie salió herido con este artefacto hechizo.

Raekwon, RZA, Method Man y los demás integrantes del grupo cautivaron a la audiencia. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La cuota de reggaetón la cumplió el paisa Ryan Castro, quien se presentó a la 1 a. m. en el escenario 'Flamin' Hot. El artista salió a la tarima montando una bicicleta de manubrio alto, que conducía con una mano mientras sostenía el micrófono en la otra y saludaba al público.



Fue tal la acogida de los asistentes por 'el cantante del ghetto' que la carpa que cubre al público no dio abasto y cientos de personas tuvieron que ver Castro a la distancia y por fuera del espacio marcado.



Los fanáticos de la música aún tenían energía después de tres días de festival. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Una de las presentaciones que de seguro tendrá una postulación a mejor show del Festival fue la del dúo británico de música electrónica The Chemical Brothers. La fluida conversación de la música con los efectos visuales en un ambiente de techno psicodélico dejan deslumbrado al fanático y al curioso: dos enormes robots, globos flotantes en todo el escenario y calaveras sonrientes son algunas de las figuras clásicas que aparecen en sus conciertos.



Una hora antes de su presentación, ya había un grupo considerable en el escenario principal Johnnie Walker aguardando a su salida. Alejandro, uno de los asistentes que parecía más emocionado durante la espera, le contó a EL TIEMPO lo importante que era para él este día.



“Nos vinimos desde Chile a ver The Chemical Brothers. Llegamos el martes y nos encantó Bogotá, su vida nocturna. Clubes con fiesta electrónica, eso no se ve en Chile. Por ejemplo, Chemical no va al Lollapalooza Chile”, señaló. Él y su amigo son oriundos de Viña del Mar.

El dueto conformado por Tom Rowlands y Ed Simons superó todas las expectativas. “Impresionante”, fue la palabra con la que más describían el show que duró dos horas. Uno de los grandes momentos fue en el lanzamiento de su última canción ‘No reason’ (Neon Marching Band Video) junto al video creado en su coreografía y actuación por una destacada compañía de teatro del Reino Unido.



Además de esta, también se escucharon las clásicas canciones como 'Mah', 'Galvanize', 'Hey boy hey girl', entre otras. Al final, hubo un magnífico show de juegos artificiales que sale cada vez que termina el artista que encabeza el cartel para el día.



El sábado dejó en muy alto concepto la escena electrónica del Festival: además de las estrellas británicas, se presentó Armin van Buuren, quien ha sido nombrado DJ número uno del mundo en múltiples ocasiones.



Adicional a los internacionales, el espectro local fue encabezado por Dengue Dengue Dengue, desde Perú, y Mitú, que se presentó el primer día con las percusiones palenqueras al ritmo electro, entre muchos más.

Persisten los problemas logísticos y de seguridad

Si bien los espectáculos seguramente cumplieron las expectativas de los asistentes, la organización para salir del festival y la seguridad dejaron mucho por desear. Miles de personas tuvieron que caminar por más de una hora desde la salida del Campo de Golf Briceño 18 hasta la vía principal, todo a través de un camino con una angostura aproximada de cinco metros.



La estrechez del camino y la multitud también hicieron que los asistentes fueran un objetivo fácil para el cosquilleo. Periodistas de EL TIEMPO fueron testigos de cómo un hombre, con sus manos cubiertas por una bolsa blanca, se acercaba a algunos asistentes para extraer las pertenencias de sus bolsillos.



GABRIELA HERRERA

EL TIEMPO



THIAGO LUCERO

DAVID BERNAL

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO