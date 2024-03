El Festival Estéreo Picnic abre sus brazos a tres nuevos artistas colombianos

Entre los 81 artistas que trae el Festival Estéreo Picnic, que comienza hoy y terminará el domingo, los asistentes podrán ver el espectáculo de 37 artistas que representan el talento nuevo colombiano.

Los sonidos emergentes estarán todos los días en los cuatro escenarios con una frenética programación. Con el lema de ‘Presente’, además de las grandes estrellas esperadas como Feid, Fruko y sus Tesos y La Etnnia, los nuevos artistas buscan llenar el parque Simón Bolívar de las mejores melodías acústicas, del hip hop, el synth pop bogotano, la electrónica del Pacífico, el reguetón y hasta del jazz progresivo con flautas. EL TIEMPO habló con tres artistas de esta paleta nacional.

Caballos de Fuerza

La banda de rock experimental Caballos de Fuerza fusiona el teatro, el cine, la fotografía y el activismo con sus melodías. Su vocalista, Cóndor, se cubre de una máscara de joyas plateadas que esconden su rostro. “Soy un caminante. Después de tener un suceso que marcó mi vida en dos decidí apostarle al arte. Mientras he caminado por varias partes de Latinoamérica se han pegado a mí estas cosas que llevo en la máscara. Este sombrero es un poco lo que me protege del viento, del clima y lo que me hace echar pa’lante”, explica sobre su atuendo.

"Soy un caminante. Después de tener un suceso que marcó mi vida en dos decidí apostarle al arte", dice Cóndor. Foto:Caballos de Fuerza

“Es también un poco una sugerencia para que escuchen las letras y la música de los artistas antes que a una cara, más que a un género, más que a un cuerpo”, añade.

Caballo de fuerza se creó hace seis años y usan instrumentos regionales como la tambora, el tiple y la marimba. La canción para iniciar en su universo se llama Desierto capitulo ll que se encuentra en YouTube ya que es un cortometraje de nueve minutos que lleva una historia ficticia y dramática. “David Sarmiento es el fundador del proyecto, quien también fue compositor de bandas como Telebit y Consulado popular. Somos primos y después de un tiempo me reencontré con él y decidimos hacer este proyecto”.

La agrupación ha tocado en Argentina, en Europa y trabaja actualmente en un documental que muestra la lucha de la comunidad indígena U’wa. “Caballos de fuerza es una invitación a soñar, a eso que te quema el alma, que no te deja dormir, que sueñas y que quieres tener con mucho amor y que se puede hacer realidad”.

La curita de Laura Pérez

Desde las letras que le apuestan a ser bálsamos para el corazón, Laura Pérez llega al Estéreo Picnic con su guitarra y una voz honesta. Puede ubicarse dentro del Indie, pero dice no corresponder a ningún género. “Me gustaría que la gente empezara a escucharme con una canción que se llama Dementes, porque reúne mis gustos musicales y habla de lo demente que el amor te puede llegar a volver”, explica.

Laura Pérez quiere aportar un sonido acústico y un poco más emocional. Foto:Laura Pérez

La bogotana alterna actualmente su vida como cantautora y estudiante de música en la Universidad del Bosque. Tiene 24 años y sube versiones de canciones a su canal de YouTube desde los 15 años.

En el 2023 publicó su primer álbum con influencias del blues y el pop y ya fue nominada a los premios Nuestra Tierra en la categoría mejor artista indie/alternativo. “Me gustaría aportar la riqueza de las letras, que tengan mucho significado. Ojalá que el Estéreo Picnic sea un show que les deje muchos recuerdos, emociones, que sea como una curita para una herida que tengan por ahí”.

El rap de José Pineda

Desde la escena urbana el bogotano de la localidad de Suba José David Pineda, conocido como Penyair, ha conquistado los escenarios de México, Australia, Argentina, España y Chile, con una propuesta que tiene influencias de la carranga y la ranchera, que descubrió entre las batallas de freestyle y la calle a artistas como Nando Nandes, Flaco Flow y Melanina, pasando por La Etnnia, hasta que descubrió a su ídolo Eminem.

José Pineda. Foto:Cortesía Festival Estéreo Picnic

“Yo empecé en el 2014 a rapear, que es el primer paso en la calle. Con mi primo, yo cantaba en los buses, era un hobbie, pero luego no encontraba nada más que amar en la vida (...) Aún no estoy al nivel de los grandes, pero yo siento que represento a un grupo específico de jóvenes, como que soy un ejemplo a seguir porque me lo han hecho saber”, reconoce.

“Decir que el rap es una opción para la juventud y para que el género no se estigmatice. Yo siendo un rapero de la calle estoy haciendo cosas profesionales que valen la pena”, afirma Pineda, que es conocido por la canción Nada, que define como “la que me sacó a la luz, es la conclusión de mi obra”.

