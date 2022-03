Roland Orzábal y Curt Smith –los integrantes de Tears for Fears– atravesaron un “tortuoso proceso” hasta llegar a The Tipping Point. Su primer nuevo álbum en casi 20 años, que está recién salido y aborda cuestiones acuciantes y actuales como el feminismo y sincroniza periodos convulsos que sacuden el mundo con el trauma personal.



Lo último del icónico dúo británico de pop de sintetizadores (el synth pop) tiene grabado su sello inconfundible y ahonda en algunas vivencias demoledoras, como la enfermedad, que influyen en las diez canciones del disco, alterando su “perspectiva como artistas de forma dramática”.



“Cuando te ocurre algo trágico, como la muerte, te cambia toda tu perspectiva sobre lo que estás haciendo como artista”, reconoce Orzábal, que en el 2017 perdió a su primera mujer, Caroline (con quien estuvo casado durante 35 años), y cuya salud mental degeneró a causa de una adicción al alcohol.



Ambos músicos se dieron cuenta de que uno de los fuertes de la formación new wave o pospunk siempre ha sido “poder expresar los momentos oscuros, inseguridades, con temas sobre aislamiento, el mundo loco, el dolor”. En esta ocasión, junto a lo personal, los marcó inevitablemente “la experiencia colectiva, lo que el resto del mundo estaba viviendo” sobre todo estos últimos años.



Abordan cuestiones universales como la pérdida, la enfermedad, el patriarcado –en Break The Man, una especie de continuación feminista de su clásico Woman in Chains, de 1989–, la pandemia, el resentimiento o las protestas del movimiento Black Lives Matter.



Les parece curioso, por ejemplo, que el tema Freedom is No Small Thing –que recuerda de alguna manera a Bob Dylan– fuera escrito a comienzos de 2020 y en él ya indagaran en la pérdida de las libertades sin prever la que se venía encima (el coronavirus).



The Tipping Point, que lleva su ADN de manera inconfundible y combina un pop melódico con otros sonidos folk, guitarras acústicas y recurre, a veces, a los sintetizadores para lograr un efecto más contundente y agresivo, “es realmente relevante para todo el mundo”, creen. Pero antes de llegar a ese punto de entendimiento, hubo fricciones que resolver. Tensiones y desavenencias entre ellos mismos y con terceras personas implicadas en el proceso de producción.



Recuerdan que llegaron a tener listo, en 2016, un álbum con pretensiones comerciales y canciones bonitas pegadizas, por deseo de otros, que no les convenció y que no fue hasta que se sentaron a escribir los dos solos, sin interferencias, cuando consiguieron dar forma a su nuevo álbum.

“Hemos llegado a un punto en el que si no podemos encontrar algo con significado y profundidad sobre lo que escribir acerca de todos estos asuntos que experimentamos a nivel personal y colectivo, no deberíamos componer temas”, apunta Smith.



En este caso, el camino fue “tortuoso” y lo enderezaron al ignorar las influencias ajenas: “Crear el disco duró literalmente tres meses, aunque nos llevó muchísimo tiempo llegar ahí”.



La relación de ambos en el ámbito privado es de largo recorrido. Devotos confesos del psicólogo estadounidense Arthur Janov, desde sus inicios en Bath (Inglaterra), cuando eran dos adolescentes, y desde su debut en 1983 con The Hurting, sus letras siempre han destilado poderosas connotaciones políticas, sociales o psicológicas; como la inolvidable Everybody Wants to Rule the World.



Hoy se muestran relajados, en continuo aprendizaje y muy ilusionados con la música. Entre 2004, cuando sacaron Everybody Loves a Happy Ending, hasta el lanzamiento ahora de este séptimo trabajo de estudio, tampoco estuvieron de manos cruzadas: se fueron de gira por el Reino Unido, y en 2017 sacaron Rule the World, un recopilatorio con sus mejores éxitos.



Smith y Orzábal coinciden en que siguen siendo “demasiado autocríticos” y aseguran que siempre se sorprenden cuando artistas mucho más jóvenes –como Lorde y The Weeknd– los citan como referencia: “Es gratificante, pero seguimos aspirando a ser mejores de lo que somos. (...) ¿De verdad que nos ven como una referencia? Nos sigue pareciendo raro”.

El regreso de Brian May

Otro británico que pronto volverá a sonar con fuerza –aunque nunca ha dejado de hacer música– es Brian May, el poderoso compositor, productor y guitarrista de la legendaria agrupación Queen.



Su segundo álbum en solitario, Another World, se reeditará el próximo 22 de abril.

El álbum, originalmente publicado en 1998, se encontraba descatalogado hasta la fecha en cualquier formato y supone la segunda entrega de la serie de remasterizaciones Gold Series, tras haberse lanzado también Back to the Light, de 1992.



La reedición del álbum ha sido supervisada personalmente por May, junto con el coproductor Justin Shirley-Smith y Kris Fredriksson; el diseñador de artes de Queen, Richard Gray, y el ganador de un premio Grammy Bob Ludwig, que ha sido el encargado de remasterizar toda la serie.



Brian May, guitarrista de Queen, recuperándose Foto: Tomada del Instagram de Brian May

El trabajo instrumental del álbum lo llevó a cabo el propio May, con colaboradores como Cozy Powell y Steve Ferrone (batería), Neil Murray y Ken Taylor (bajo), Spike Edney (teclado) y Jamie Moses (guitarra). También participaron John Edwards y Jeff Rich, de Status Quo, y Taylor Hawkins, de Foo Fighters.



El primer sencillo, que ya se puede escuchar en plataformas digitales, es On My Way Up. “Another World ha renacido exactamente igual que cuando se creó”, explicó May en declaraciones a la discográfica Universal.



Considerado uno de los mejores guitarrista de la historia, May, de 74 años, publicó dos álbumes en solitario al margen de Queen, Back to the Light (1992) y Another World (1998). Además, lanzó Star Fleet Project, un miniálbum, en 1983.



Londres / Efe

