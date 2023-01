El escritor peruano Gustavo Rodríguez fue galardonado con el Premio Alfaguara de novela 2022, por su obra Cien cuyes, en la que refleja el conflicto de la sociedad frente a las personas mayores, contado de una manera que se acerca a la tragicomedia.

La obra de Rodríguez (54 años) fue considerada como una propuesta que habla del tiempo en que se vive poniendo ante los ojos del lector una situación tan cotidiana y a la vez casi invisible: el problema de la edad y el paso del tiempo en un conflicto que, en el escrito termina siendo un acierto.



“Sin humor no se puede entrar a estos temas, estamos en esta época de la caducidad adelantada y finalmente cómo convertimos en objetos a las personas a la larga a los objetos los ponemos en depósitos cuando a no nos sirven (…) Temo mucho que eso se esté trasladando al ser humano y creo que era parte de los temas que quería tocar con esta novela.

El jurado de esta vigesimosexta edición, presidido por la escritora argentina Claudia Piñeiro quedó impactado y complacido con el tono del texto eso llevó a que Cien cuyes se impusiera ante 705 manuscritos de España y Latinoamérica que se recibieron para el premio.

“Sin humor no se puede entrar, es algo tan desagradable que si no le entramos a través del humor, pues nos genera rechazo”, recalcó el autor, que recibió la buena noticia a la madrugada del 19 de enero.



“No sé si ustedes han tomado melatonina -dijo Rodríguez en la transmisión para reconocer su trabajo por parte del jurado- esa hormona que genera nuestro cuerpo para tener sueño y que venden en pastillas (…) Yo me tomé una hoy muy temprano al recibir la llamada de Pilar Reyes (quien presidió el jurado de esta edición del Premio Alfaguara) me asusté porque pensé que en mi se estaba dando un efecto secundario, asociado a alucinaciones acústicas, pero no, luego de mi cuenta que era verdad y que ha sido el despertar más bonito que haya podido tener en un día que no se augura muy bonito para el resto de mi país”, aseguró emocionado el autor.



“Pero bueno, la vida está hecha de esas contradicciones, por eso esta novela es una tragicomedia”, agregó.



“Quiero agradecer al jurado por haber leído con atención tantas novelas buenas y por haber considerado que la mía merece este premio (…) Gracias a Carol Harrison, mi novia, ella sabe que esta novela es en última instancia un homenaje a la dignidad de su padre”, finalizó Gustavo Rodríguez. Es la segunda vez que un escritor peruano recibe este reconocimiento. En el 2006 ganó el Premio Alfaguara Santiago Roncagliolo con Abril Rojo.



Cien cuyes transcurre en un barrio residencial donde viven adultos mayores de Lima con sus recuerdos, dolores y achaques.

