El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, de 86 años, ha dado positivo en coronavirus, y se encuentra bien y aislado en su casa de Madrid.

Por este motivo, la Real Academia Española (RAE) aplazó un acto que Vargas Llosa tenía previsto celebrar con el director de esta institución, Santiago Muñoz Machado, de la que también es miembro.



En la Semana Cervantina, Muñoz Machado iba a conversar sobre su libro "Cervantes", de la editorial Crítica, con el escritor y académico hispanoperuano. El acto se ha aplazado al próximo lunes 25 de abril, según informó la RAE. Vargas Llosa publicó recientemente su último libro, ‘La mirada quieta (de Pérez Galdós)’, un ensayo de la editorial Alfaguara que presentó en una rueda de prensa en Madrid el pasado 7 de abril.

Otro tema: ¡Feliz cumpleaños, maestro! 90 años de un genio: Fernando Botero.

El escritor, nacido en Perú en 1936, reside en Madrid y posee una larga lista de premios, como el Cervantes y el Príncipe de Asturias de las Letras, además del Nobel.

Además, Vargas Llosa presentó el año pasado en México la serie sobre su vida, 'Una vida en palabras', en la que conversa con su hijo Álvaro sobre su existencia, su obra y su trayectoria política, con un afán de unificar todas sus dimensiones en una sola y contar "la verdad", expresó en su momento.

Padre e hijo estuvieron de acuerdo en que la creación de la serie fue posible gracias a su cercana relación, a la vez que el hecho de haber trabajado juntos en el proyecto también implica todavía más acercamiento y aprendizaje.



Puede leer: Cristina Peri Rossi no asistirá a la entrega del Premio Cervantes.

"Yo estaba convencido de que no me contaría nada nuevo y de hecho ese no era el objetivo, pero yo diría que sí, que en los momentos de mucha intensidad aprendí muchas cosas de él", dijo Álvaro.



Las conversaciones entre ambos, de las que no habrá segunda parte porque será "una obra única", consideró Sarmiento, se encargan de acercar la vida y obra de Vargas Llosa a públicos que tal vez no están familiarizados con sus libros y darán la oportunidad a quien ha seguido su trayectoria de profundizar más en su persona. "Mario Vargas Llosa, Una vida en palabras" cuenta con 10 episodios de 45 minutos.



EFE

Otros temas de Cultura

‘Las Villamizar’: espías que quieren vengar la muerte de su mamá

La triste despedida de Phil Collins de los escenarios

El canto a las mujeres de Karol G en Festival Coachella