Cuando la disyuntiva plantea dejarse cazar o sobrevivir, la primera idea que puede surgir sobre el sujeto del que se habla es que es una víctima. Sin embargo, John Katzenbach le da la vuelta a esta idea. Su más reciente libro, 'El club de los psicópatas', cuenta la historia de un grupo de asesinos seriales conocidos como ‘los Muchachos de Jack’, en honor a Jack el Destripador, que se conectan a través de una plataforma de la deep web para regodearse con sus crímenes. Sin embargo, un día cualquiera, dos adolescentes se meten en la conversación. “Sabemos lo que hicieron”, les dicen.

Ediciones B Páginas: 464 Precio: $65.000 Foto: Penguim random house

En este momento, Alpha, Bravo, Charlie, Delta y Easy, los asesinos, empezarán la cacería de estos jóvenes; sin embargo, se darán cuenta de que puede que ellos sean las presas.



Katzenbach, maestro del suspense psicológico y autor superventas de 'El psicoanalista', por nombrar la más famosa de sus obras (más de un millón de ejemplares vendidos), regresó con esta nueva historia que cautivará a cualquier lector desprevenido y lo llevará hasta los rincones más oscuros de internet. Es uno de los invitados a la Feria del Libro de Bogotá este año.

¿Dónde está en este momento?

Estoy en Massachusetts y estoy muy cerca de donde toda la acción del libro 'El club de los psicópatas' tiene a lugar.

¿Por qué en ese lugar?

Es una buena pregunta, porque quería sentirme en los momentos más cruciales del libro en intimidad con los personajes y el lugar. Quería sentirlo familiar de una manera muy profesional. Por eso lo establecí muy cerca de mi lugar.

¿Es algo único de este libro?

No, algunas veces lo hice en otros libros. Pero en este fue algo diferente en el sentido de que los personajes que yo estaba planeando en los mismos escenarios fueran únicos en esta ocasión. Y eso fue parte de lo que hizo que el libro se moviera.

¿A qué se refiere con únicos? No me queda claro en qué es diferente...

Bueno, lo que hace único a estos personajes es que es casi inaudito que asesinos psicópatas se apoyen entre ellos, usualmente es gente que trabaja sola. Yo quería mostrar que ellos se apoyan, se acompañan y que no se diferencian tanto de cualquier otro grupo social. No sé, en Estados Unidos tenemos los grupos de alcohólicos anónimos, en los que se soportan entre ellos. Vas a un encuentro político, a un grupo de literatura, y entre ellos se soportan. Eso es lo que yo quería demostrar, a eso me refiero con único. ¿Tiene sentido para ti? Sé que suena loco, pero quiero que tenga sentido...

Como un grupo de apoyo de psicópatas (risas). Entiendo.

Exacto (risas).

¿Cómo llegó a la idea de este libro?

La manera como el libro pasó en mi cabeza... Vivimos en un mundo donde todo lo que piensas que pasará será mucho más bizarro de lo

Bueno, es una gran pregunta. La idea del libro vino cuando estaba pensando en que uno se vuelve viejo y que en algún momento morirá y uno piensa en los errores que cometió cuando era más joven, o en las decisiones que uno tomó. En cierto momento me sentí fascinado por este mundo del internet en el que vivimos donde la gente piensa que tiene anonimato, creen que pueden decir o hacer lo que quieran... lo que me fascinó fue traer esas dos ideas y juntarlas. Esa fue la manera como el libro pasó en mi cabeza. Vivimos en un mundo donde todo lo que piensas que pasará será mucho más bizarro de lo que crees. Eso era lo que quería explorar. Pero también pensé en cuando mis hijos eran adolescentes y todas esas veces en las que fui un típico padre y les dije: no hagan eso. Y tomé eso y lo hice mucho más profundo.

Hay dos cosas de lo que dice que me dejan pensando, la primera es aquello de lo que uno se arrepiente cuando tiene cierta edad, ¿hay cosas de su vida que inspiraron este libro?

Bueno, nunca admitiría nada (risas)... yo era un niño perfecto. Es más sobre cómo la memoria funciona en la vida real. Y en este libro lo que quería hacer es no solo mostrar cómo la gente se vuelve psicópata, sino también cómo las decisiones que tomas cuando eres joven pueden tener consecuencias a largo plazo. Si piensas en el caso de los protagonistas, cada uno tiene algo que lo motiva y que tiene que liberar cuando tiene una confrontación con una serie de asesinos. Te vuelves emocional en las primeras páginas del libro, y lo entiendes al final.

Lo segundo en lo que me dejó pensando es en lo que dice sobre cómo la realidad es más bizarra, el mundo es un lugar oscuro, pero ¿qué cree usted que una novela negra nos puede enseñar como humanidad?

Tremendo. Creo que los thrillers psicológicos, como los que yo escribo, y que otra gente hace, exploran el conflicto. Exploran cómo la gente actúa cuando la ponen bajo estrés. Se examinan las emociones que sentimos y exploran cómo esperamos que reaccionen y a veces cómo en realidad reaccionamos frente al estrés y la toma de decisiones. Yo creo que esas son las grandes cualidades que están en los thrillers psicológicos. Por eso creo que se vuelven verdades o realidades para la gente. Creo que eso responde su pregunta.

En una entrevista que le hicieron hace unos años en EL TIEMPO, usted hablaba sobre cómo para los periodistas estar en los lugares más oscuros o peligrosos es lo mejor, casi que los periodistas vamos a buscar el peligro. ¿Cómo le ha servido a usted su experiencia como periodista para escribir estas historias?

Absolutamente. Ha funcionado de dos maneras, por un lado, para observar el comportamiento del ser humano. Ves el lado más oscuro de los humanos, y eso forma lo que uno escribe. Y por otro lado, hacer buen periodismo, no es solo sobre lo que pasa, sino también observar cómo algo pasa, cómo confluyeron una serie de factores psicológicos en un instante. Te doy un ejemplo. El caso conocido de cuando George Floyd fue asesinado por un oficial de la policía que causó una serie de hechos en Estados Unidos. Si esa persona no hubiera grabado cada uno de los minutos del asesinato, el mundo sería diferente hoy. Y, de hecho, lo que es interesante es pensar por qué esa persona tuvo el sentido de sacar su celular y grabar y seguir grabando hasta el último momento. Son ese tipo de cosas las que yo intento explorar en las novelas y algunas veces me acerco y en otras es más difícil hacerlo. ¿Tiene sentido?

¿No extraña el periodismo?

Sí, totalmente. Pero la verdad es que ser un buen periodista es como ser un buen basquetbolista, tienes que tener piernas, tienes que tener energía. Entonces, no solo extraño ser periodista, sino que extraño ser lo suficientemente joven para ser un periodista.

Y sobre la locura del 'like', de las vistas... ¿cómo es su relación con la tecnología?

La respuesta rápida es que soy completamente incompetente. No soy bueno en ello. Pero déjame decir esto, que se conecta con lo que decías del periodismo. La razón por la que mis asesinos se llaman Jacks Boys, es por Jack el Destripador. ¿Qué hizo a Jack el Destripador famoso? No fueron sus asesinatos, que fueron salvajes. Fue la forma cómo guio a la policía a través de la prensa. En 1888 él entendió el impacto que tendría lo que él decía a través de la prensa. Intenté mantener eso en mi mente todo el tiempo...

Hay escritores que usan fórmulas para escribir thrillers psicológicos, ¿usa una fórmula?

Ojalá, ya quisiera. No. Lo que hago es, y lo dije antes en otras entrevistas, que siempre sé el final antes de escribir el comienzo. Una lección importante sobre qué distingue a un thriller bueno de uno regular son los momentos de confrontación en el libro en los que el mal y el bien se enfrentan directamente. Como escritor esperas escribir esa escena, la sientes, es parte de cuando empiezas a escribir al libro. Pero lo que hace que un libro funcione son las escenas en el medio. Estas son las que construyen los momentos de confrontación. Yo me esfuerzo demasiado en tratar de que cada pequeño momento tome vida. Y no creo que eso lo puedas poner en un Excel.

Regresando un poco al tema del periodismo, ¿usa la investigación periodística para escribir sus libros? Por ejemplo, en este libro habla de la 'dark web', ¿entró a la 'dark web'?

Interesante. Bueno, no, la verdad no entré a la 'dark web', de verdad que hay muchas cosas malvadas allá. Hace un tiempo hablé con un amigo que estaba en el FBI y que trabajaba en cibercrímenes. Me asesoré con él sobre la 'dark web' y me dijo que uno se pudo haber inventado cualquier cosa, y que en la 'dark web' alguien ya se lo habrá inventado. O tan pronto como lo hayas pensando, alguien ya lo habrá hecho. Es como un océano donde no hay señal de costa, solo se flota en ese mundo. Esconde toda clase de peligros.

¿Hubo algo que lo sorprendió del mismo libro que usted escribió? ¿Algo que lo sorprendiera?

Sí, claro. Gracias por esa pregunta. Uno sabe el arco de la historia y sabe dónde terminará, pero cómo estás viviendo con estos personajes y con la trama y cómo se vuelve muy real, en algunas ocasiones las cosas simplemente se le ocurren a uno. ¿No sería interesante que esto pasara? ¿O que esto otro? Eso es lo que hace que escribir sea divertido. Si no te diviertes mientras lo escribes, ve a una escuela de medicina, conviértete en un contador, porque sí es importante...

Muchos escritores dicen que odian escribir, pero aman ser escritores cuando terminan de escribir. ¿Eso le pasa a usted?

Bueno, hay dos puntos malos. El día que empiezas y el día que terminas. Pero hay muchos días divertidos en la mitad, pero hay otros en los que estás cavando un hueco que no va para ningún lado. Tiene subidas y bajadas. Pero sí no disfrutas lo que haces, ¿para qué lo haces?

¿No ha tenido momentos en los que ha sentido que su libro lo está enloqueciendo, que lo saca de sus casillas?

Déjeme decir esto. La respuesta que debería dar a su pregunta es no, pero en realidad es sí. Absolutamente (risas).

¿En ese momento de mayor locura tiene que parar o es cuando más tiene que seguir?

No, al contrario, ese es el momento en el que se debe continuar porque si les temes a tus emociones mientras escribes, entonces destruirás a tus personajes en tu libro. Y no quieres hacer eso. Usted hace buenas preguntas.





SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

