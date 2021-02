‘Este país es una llaga’, dice el escritor Pablo Montoya

“Vengo del fuego y voy hacia él. Soy tierra calcinada. En mi sangre, brasas sin tregua. Resuenan las reyertas en mí como si yo fuera la extensión de un desagravio jamás consumado. Me llamo Ofelia María Cifuentes y estoy en La Escombrera. Aquí solo hay una oscuridad compacta. Polvo, piedras y basura”. Con estas palabras de una mujer enterrada y desaparecida empieza ‘La Escombrera’, uno de los capítulos más impactantes de la nueva novela del escritor Pablo Montoya, 'La sombra de Orión'. Un libro desgarrador que recoge de forma ficcional la tragedia de la desaparición forzada en general en Colombia, pero con foco principal en Medellín.

Por medio de una investigación periodística, el reconocido escritor conoció de primera mano de las víctimas y victimarios, las historias de las desapariciones que ocurrieron después de la operación Orión, que se inició el 16 de octubre de 2002, y las plasmó en esta obra ficcional que conmueve el alma.

Para escribir este libro, ¿qué se le dificultó más?

Como es un texto ficcional, me resultó difícil introducir todo lo que investigué, que averigüé, las idas continuas a la comuna 13. Además es una novela dura, en el sentido de que es una requisitoria fuerte a la sociedad de Medellín que ha permitido todos estos exabruptos. Estoy a la expectativa de ver qué pasa.

¿Qué lo impulsó a escribir sobre este tema?

A mí lo que me llevó a escribir una novela sobre este tema tan álgido es que sentía un peso gigante. Digo me pesaba porque al escribir la novela me alivié un poco, pero sí me pesa mucho como ciudadano, como escritor y como profesor universitario la situación de los desaparecidos. Yo como escritor sentía que debía detenerme en esos puntos oscuros de la historia de la ciudad de Medellín y de Colombia. Haz de cuenta que me sentía como un Atlas que tiene encima una especie de fosa común. Me molestaba mucho cargar con esa fosa y no darle una salida. Y la salida fue escribir esta novela.

Un peso como el de la operación Orión…

En Medellín ha sido muy celebrada por muchos sectores porque se supone que con la operación expulsaron a las milicias populares de Medellín, pacificaron esos sectores populares de la ciudad, pero el problema es que después metieron a los paramilitares y comenzaron las desapariciones. Después de Orión se empieza a hablar de La Escombrera. Es como una especie de consecuencia de Orión. Me incomodaba mucho esa celebración colectiva de un evento que me parece terrible... me parece terrible que haya existido una operación de esas dimensiones en la que participaron autoridades militares y políticas en asocio con el Bloque Cacique Nutibara, que era comandado por ‘Don Berna’. Fue una operación viciada, mal lograda, turbia desde todo punto de vista. Esa fue una de las cosas que me motivaron a escribir ese libro.



En el libro es evidente la voz de las víctimas, y en específico de aquellas que están como dejadas en el olvido de la desigualdad social…

Me pareció impactante ver que hay indiferencia social frente a la desaparición forzada. Es impresionante ver los espacios sociales, que son mínimos, que reaccionan frente al horror, y por otro lado, una gran comunidad social que finalmente sigue como si nada hubiera pasado. Entre los familiares de las víctimas e inclusive entre los victimarios con los que yo hablé hay una sensación de desasosiego, de tristeza, impotencia, extravío, es decir, se sienten perdidos, se sienten no escuchados por el Estado. La mayor parte de estas víctimas es gente humilde. Se puede ver el resentimiento e impotencia porque todo esto está en la impunidad.

Dice que sentía un peso encima como si fuera un Atlas, pero ese es como un peso que deberíamos cargar los colombianos...

Yo no sé qué concluir sobre los colombianos, o son muy resistentes o muy resignados o están llenos de miedo porque cómo protestar ante situaciones tan terribles como esas cuando hemos tenido unos regímenes tan especializados en aterrorizar a los que protestan...

Uno de los capítulos más impactantes es el que usted llamó ‘La Escombrera’…

Sí. La Escombrera es ese sitio emblemático de Medellín que se cree es la gran fosa común de Colombia. Aunque se decía que ahí estaban muchos desaparecidos, quienes lograron que el foco de atención se centrara allí ha sido un grupo de madres que son de la comuna 13, se llaman ‘Mujeres caminando por la verdad’. Estuve en varias reuniones de ese colectivo, es más, hablé con varias de esas señoras, que son madres o tías o hermanas o esposas de desaparecidos, y que son mujeres humildes, muchas de ellas no saben leer ni escribir. Y son mujeres buenas. Una de las constataciones que yo tuve cuando hice este trabajo de campo, lo que yo sentí, es que toda esa gente desaparecida es gente buena que estaba en el lugar donde no debía estar, que fueron golpeados por el garrote de Orión...

Aunque su libro es ficcional, lo hace a uno reflexionar sobre un hecho real y doloroso que todavía se vive, el de la desaparición forzada…

En la literatura colombiana eso ha pasado desde hace mucho. Mire lo que pasó con 'Cien años de soledad' y el asunto de las bananeras. Gabriel García Márquez y Cepeda Samudio fueron de los primeros escritores en tocar el tema de la masacre de las bananeras. Pero ¿cuánto tiempo después escriben sobre ellas? Casi 40 años después. La masacre fue en el 28 y ellos escriben en los 60 y los 70. Es decir, la literatura entró a remover las conciencias, a despertarlas. Por ejemplo, lo que hizo García Márquez es que dijo que habían sido tres mil y pico de muertos en las protestas obreras de las bananeras. Y la gente se impresionó: ¿fueron tantos? ¿No fueron 100, 200, 20, 10? Las cifras cambian. Entonces llega la literatura y pone una cifra, pero, más que las cifras, lo que propone García Márquez es una reconstrucción ficcional de ese evento. De una u otra forma, la literatura ha llevado a que haya más conciencia frente a los problemas que venimos padeciendo por la violencia. Para eso están estas obras literarias, para que actúen de alguna manera como banderas, símbolos, voces que pretenden incomodar esa aparente indiferencia que manifiesta la sociedad.

La sombra de Orión’ es de la editorial Penguin Random House. Foto: Archivo particular

Sobre La Escombrera dice que es como un punto ciego: “Por un lado no se puede ver nada, pero por el otro es posible verlo todo”; pareciera como si Colombia fuera un solo punto ciego en sí...

Sí, es verdad. La realidad colombiana ha sido terrible y yo estoy de acuerdo con usted. El punto ciego es Colombia. Lo de La Escombrera lo veía así porque es un sitio que se puede mirar y ver. Es un botadero de escombros que funciona desde hace muchísimos años. Además también porque limita con una serie de areneras. De esas areneras se saca permanentemente material de construcción para los edificios que se hacen en Medellín. Es decir, la ciudad en cierta medida creció vertiginosamente a partir de esas areneras. Pero, por otro lado, también se cree que es una fosa común. Es un lugar en el cual termina todo, es un lugar de destrucción, pero a su vez de nacimiento.

La cuestión es que todavía no se ha encontrado nada concreto en La Escombrera…

Mire, La Escombrera es un lugar que es como una especie de herida que se le ha hecho a una de las laderas de las montañas del occidente del valle de Aburrá. Está encima de los barrios de la comuna 13, es como una especie de sombra que cubre todos esos barrios, se ve desde todas partes de la comuna. Está presente. Y la gente sabe que ese lugar existe. Ahora, hay personas que piensan que es terrible que ese lugar exista ahí, ha habido propuestas de que se cierre todo eso, que se declare un campo santo, pero la última noticia que yo recibí de ese sector de La Escombrera es que hay un proyecto de hacer un ecoparque al lado de este, es decir que la gente se vaya a divertir al lado de lo que se cree es una fosa común (risas). Los empresarios paisas son echados para adelante como se puede dar cuenta, es que ni para coger impulso se echan para atrás. ¿Cómo se les ocurre pensar hacer un ecoparque al lado de un lugar tan impresionante? Ahora, mira que es muy posible que en ese lugar no haya ningún cuerpo o es posible que estén todos los desaparecidos ahí metidos.



¿Cómo maneja en su novela esa incertidumbre de si hay o no muertos?

Yo manejo en la novela esa idea de que La Escombrera no es solamente un punto ciego, sino que también es un lugar donde confluyen todos los desaparecidos del país. Si se pone a indagar un poco qué pasa con los cuerpos de los desaparecidos, uno se encuentra que pasa de todo: los pasan de un lugar a otro, los desentierran varias veces, los huesos los traen de las fosas comunes de los municipios de Antioquia y llegan a diferentes cementerios de Medellín... entonces, a partir de esta cosa medio delirante, simplemente en la novela pongo a todos los desaparecidos de Colombia ahí.

Son capas y capas de escombros, ¿no?

Sí, incluso es posible que no se encuentre ningún cadáver porque durante casi 20 años han tirado escombros interminablemente sobre ese lugar. Qué hay de esos cuerpos cuando hay toneladas de escombros encima de ellos, qué se puede encontrar... actúa como una metáfora aberrante de nuestra situación. Hay tanto escombro que nunca se van a poder encontrar. ¿Quién dijo que había que excavar ahí? Un paramilitar de una cárcel de por allá en La Dorada, un tal ‘Móvil 8’, que dijo que según sus recuerdos habían enterrado tales personas en un polígono y él determinó el perímetro. Excavaron ahí y no encontraron nada. Y resulta que las arenas y escombros que excavaron correspondían a material que había sido depositado ahí en el 2010 o 2011, cuando los desaparecidos ingresaron en la zona en los años 2002, 2003, 2004... esto es kafkiano.

Lo compara también con un agujero negro…

Claro que eso lo digo yo porque tenía esa sensación de considerarme como un Atlas, y decía que eso me estaba consumiendo como persona. Yo creo que si queremos pasar la página de la violencia colombiana, sobre todo esta última violencia, sí debemos nombrar las cosas. No podemos seguir así. Pasamos de la violencia partidista al exterminio de la UP, luego a los ‘falsos positivos’, la desaparición forzada, y ahora a los crímenes de los líderes sociales y de los militantes de las Farc... Es una cosa que sigue y sigue y no para. ¿Por qué sigue? Porque no ha habido ejercicios, actividades verdaderamente de catarsis. Yo creo que las obras literarias y artísticas pueden aliviar un poco. Pero creo que lo que alivia verdaderamente son esos actos de catarsis colectiva que vienen de parte de los grupos de victimarios y víctimas. Si no, es imposible.

En su libro tiene una parte en la que dice: “La muerte tiene sentido solo para los vivos”, pero pareciera como si ya ni siquiera a los vivos les interesa la muerte…

En la novela, ese personaje que es Pedro Cadavid –una especie de alter ego mío– se mete a tratar de nombrar eso tan terrible que es la desaparición forzada y termina enfermándose de violencia. Y es que si usted lo piensa, salvo muy pocas excepciones, la sociedad se cree sana o se dice sana, y no, toda la gente está enferma. Todos estamos enfermos. Hay una indolencia, y sí, pero al mismo tiempo como no se le da salida a ese dolor como debería ser se queda convertido en una gran dosis de resentimiento y de impotencia frente al dolor. Eso enferma a las personas: tienen pesadillas, no duermen... Yo hablé con victimarios, recuerdo particularmente a uno que había sido miliciano desde los 8 años. Fue ‘carrito’, esos chicos que las milicias populares usaban en Medellín para que llevaran las municiones de un lado para el otro.



Después empezó a hacer otras actividades para las milicias. A los 16 años lo detuvieron. Y, mire la ironía, después se metió al Bloque Cacique Nutibara y ahora es un reinsertado. Pero es un tipo que no puede dormir porque está lleno de fantasmas. Es un tipo sin trabajo que trata de desahogar su malestar en el licor, la droga... él deambula como un fantasma errante por las comunas de Medellín. Yo hablé con él y le decía: “¿Por qué no les pide perdón a los fantasmas que lo atormentan?”, y él me respondía: “Pero ¿yo cómo les voy a pedir perdón a los muertos?”. Le dije que a través de las familias de esos muertos. Lo que ha dejado la violencia ha sido una gran desolación.

¿Es retador hablar de estos temas en la literatura sin ser amarillista?

Pensemos que somos una sociedad necrófila, vivimos asentados en la muerte desde distintos puntos de vista. Entonces yo digo: sí, hay que hacer esos catálogos de muertos, seguir los vestigios de los horrores, pero hay que hacerlo con herramientas literarias. Es decir, hay que hacer las cosas lo mejor posible desde el punto de vista de la literatura, desde la técnica narrativa, desde las propuestas formales del tiempo, del espacio, todo eso hay que ingeniárselo de la mejor manera para que no resulte siendo una cosa completamente amarillista o sensacionalista.

Su libro es doloroso...

Es que este país es una llaga. Me quedé exhausto después de escribir la novela. No quiero volver a escribir sobre la violencia de Colombia, es como si me hubiese desbordado todo eso y en la novela de alguna manera traslado ese desbordamiento y esa enfermedad a Pedro, el protagonista. Él se enferma porque es una cosa que gira sobre sí misma, es una parafernalia del horror. El Estado que dice que está haciendo todo lo posible para reinvidicar a los familiares y finalmente no hace mayor cosa, los grandes culpables pavoneándose por el poder, y los familiares de los desaparecidos soportando esa condena de tener que buscar lo que parece que es inencontrable.

