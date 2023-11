El escritor colombiano Juan Pablo Barrientos recibe premio de Reporteros sin Fronteras

Reporteros Sin Fronteras (RSF) galardonó al colombiano Juan Pablo Barrientos, al guatemalteco José Rubén Zamora, al egipcio Mohamed Oxygen y a la francesa Karine Pierre en la 31ª edición de los premios por la libertad de prensa que entrega anualmente esa organización.

Barrientos, autor del libro 'Dejad que los niños vengan a mí', se hizo con la distinción en la categoría de Impacto por un trabajo que permitió que el año pasado Colombia conociese las identidades de 26 sacerdotes acusados de delitos sexuales.



"Juan Pablo Barrientos ha sido víctima de persecución e intentos de censura durante siete años debido a sus investigaciones sobre éste y otros temas relacionados con la casos de corrupción. Sus informes permiten a la población colombiana identificar a delincuentes y luchar contra la impunidad", destacó RSF.



Al recoger el galardón, Barrientos rindió homenaje a los "al menos 51 periodistas" que han muerto en "la masacre del Gobierno de Israel contra el pueblo palestino" en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre. "El periodismo es, sobre todo, un servicio social", agregó, y defendió el periodismo en Colombia que sirve a la sociedad y no a los intereses de los propietarios de los grandes medios.

La portada del libro 'Dejad que los niños vengan a mí'. Foto: Editorial Planeta

Por su parte, el guatemalteco José Rubén Zamora, fundador del diario elPeriódico, que durante dos décadas denunció la corrupción de la clase política de su país y ha sido blanco de amenazas y acoso judicial, se alzó con el reconocimiento en la categoría de Independencia.



"En julio de 2022, fue arrestado por un caso falso de lavado de dinero y pasó casi un año en prisión preventiva, mientras que su periódico se vio obligado a cerrar en mayo de 2023. Su sentencia de junio de 2023 a seis años de prisión fue anulada en apelación el 13 de octubre, pero permaneció detenido hasta que se celebrara un nuevo juicio", indicó Reporteros Sin Fronteras.



"Mi padre es un preso político desde hace 486 días", dijo José Carlos Zamora, que recogió el galardón en nombre de su progenitor, detenido a la espera de un nuevo juicio. "Hoy el mundo está viviendo una regresión de la democracia y las libertades", añadió emocionado.

El bloguero egipcio Mohamed Radwan, conocido con el pseudónimo de Mohamed Oxygen por su cuaderno de bitácora 'Egypt's Oxygen', fue distinguido en la categoría de Valentía. Condenado a cinco años de cárcel, Radwan fue liberado a principios de 2019, pero fue puesto bajo vigilancia y no se le permitió volver a trabajar. No obstante, cuando estallaron las protestas de septiembre de ese año, el bloguero cubrió las revueltas de todos modos.



"Su compromiso con el derecho a la información fue visto como un acto de desafío por parte de las autoridades. Detenido de nuevo, fue condenado a cinco años de prisión por 'publicar noticias falsas'.



En el Egipto actual, el nombre de Mohamed Oxygen es sinónimo de periodismo valiente", resumió RSF. Nuevo premio Por primera vez, los premios RSF incluyen una nueva categoría fotográfica denominada 'Lucas Dolega-SAIF', en recuerdo del fotoperiodista francoalemán que trabajaba para la Agencia Europea de Fotografía (EPA) y colaboraba habitualmente con la Agencia EFE.



Lucas Dolega, residente en París, perdió la vida en enero de 2011, a los 32 años, cuando trabajaba fotografiando la revolución de Túnez que derrocó al entonces presidente, Zin el Abidín Ben Ali, y supuso el catalizador de la llamada 'primavera árabe'.



El fotorreportero cubría una manifestación frente al Ministerio tunecino del Interior cuando un bote de gas lacrimógeno, lanzado por la policía a pocos metros de donde se encontraba, le impactó en la cara y le produjo una herida mortal. Un año después, sus allegados crearon un premio periodístico con su nombre y con apoyo de la Sociedad de Artes Visuales y de la Imagen Fija (SAIF), que durante años arropó la Alcaldía de París y que ahora se integra en los galardones de RSF, categoría en la que fue reconocida la fotógrafa francesa Karine Pierre por el reportaje 'Take Me Home!'.



Ese trabajo retrata la vida de dos centros de acogida de Pakistán donde habitan centenares de mujeres y sus hijos repudiadas por sus maridos o rechazadas por sus padres o suegros, y donde la mayoría pasará el resto de la vida porque "no hay salida si un tutor no responde por ellas".

#RSFAwards2023: Félicitations à Juan Pablo Barrientos, lauréat du Prix de l’impact 2023 ! pic.twitter.com/MXXVkokE16 — RSF (@RSF_inter) November 28, 2023

A la ceremonia, celebrada en Bruselas, asistieron la directora del Centro para las Libertades Civiles, plataforma que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2022, Oleksandra Matviichuk; la vicepresidenta de la Comisión Europea del área de Valores y Transparencia, Vera Jourová; el humorista Daniel Morin, el presidente de RSF, Pierre Haski; y el secretario general de la ONG, Christophe Deloire.



"No esperamos que salvéis el mundo, pero sí creemos que los periodistas pueden hacer el mundo mejor, controlando a los que tienen poder" y aportando información "rigurosa y veraz", dijo Jourová.



EFE

