El escritor italiano Alessandro Baricco, autor del súperventas "Seda" (1996), se ha sometido a un segundo trasplante de médula tras una recaída en la leucemia que padece, pero la operación ha ido "bien" y sus condiciones son "buenas", según reconoció este miércoles él mismo en sus redes sociales.

"Lo se, las redes sociales no se usan así pero hay que tener paciencia conmigo porque últimamente han sido tiempos complicados. De nuevo tengo una noticia que daros. Hace dos días recibí el alta del hospital San Raffaele de Milán", informó el escritor.



Baricco, de 65 años y que en enero de 2022 anunció que padecía una leucemia, explicó que ha sido sometido a un segundo trasplante de médula porque "la enfermedad había resurgido". "Los médicos (...) dicen que ha ido bien y que mis condiciones son buenas. Lo que yo se es que han sido 41 días duros pero ahora todo es fantástico. Lo he conseguido porque mi pareja Gloria es una mujer increíble y mi familia está formada por personas durísimas y mis amigos no me han dejado solo", agradeció.



Baricco avanzó que volverá a aparecer en público el próximo 29 de octubre en La Scala de Milán (norte) para recitar en un concierto de las hermanas Katia y Marielle Labèque.



EFE