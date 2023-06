Para nadie es un secreto el amor constante del cantante Juanes por su país. A pesar de que pasa la mayor parte del año radicado en el exterior, el compositor paisa lleva todo el tiempo sus raíces en su corazón. Así lo acabe de demostrar con su producción más reciente 'Vida cotidiana', que es ante todo un gran homenaje a Colombia.Uno de los cortes de este nuevo disco se llama 'Canción desaparecida', que el artista antioqueño canta en colaboración con Mabiland, en el que rinde un especial homenaje a las víctimas del conflicto armado colombiano.

La canción, que nace en hechos de la vida real, como muchas otras de las canciones de Juanes, tiene una letra que invita a reflexionar sobre la idea de la "perdida" y a rendir homenaje a la "memoria".



Como Juanes se lo comentó hace poco a EL TIEMPO, cuando presentó al mundo su nuevo disco, desde su casa en Medellín, esta producción describe a un Juanes que saca de sus vivencias diarias el material para sus canciones.



"Creo que el álbum tiene mucho de intimidad. Realmente fueron canciones escritas durante la pandemia, que hablaban mucho de esas relaciones personales, de lo que es la vida, la cotidianidad, los sentimientos, amores y desamores, encuentros y desencuentros con mis hijos, con mi esposa, con Colombia y el mundo. En ese contexto me parecía extraña la idea, pero después sentí que sería bonito hablar de estas canciones desde mi casa. Siento que me hace más liviano. Me siento cómodo pudiendo contarte de dónde viene cada una y todos esos sentimientos que he vivido, porque al final es la realidad de mi vida", explicó Juanes.



Al hablar de 'Canción desaparecida', el cantante paisa le dijo a este diario: "es como una necesidad, como un grito en el alma. Tenía hace rato la intención de volver a escribir una canción social y en este caso hablamos de desaparecidos en Colombia. El año pasado y el antepasado, por alguna razón, empecé a ver algunas transmisiones. Veía victimarios y víctimas, algunos todavía no encuentran a sus familiares. Eso me partió el alma. Cuando empezamos a pensar en el video, queríamos una historia real. Y recordé una de una niña que iba para la escuela (y vivió una tragedia), narré esa historia que me pareció muy fuerte. Mabiland aparece con un tiro en la frente y yo, con un tiro en el pecho. Eso significa que nosotros también estamos como almas desaparecidas. Y es como un llamado a que la memoria no se pierda. Lo que hemos vivido ha sido horrible y es importante que en Colombia algún día podamos superar esta situación", anota Juanes.