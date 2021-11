El efecto 'Bichota': Karol G, sus alianzas y su gira de conciertos

Karol G nos enseñó a muchos –reguetoneros o no– el significado de la palabra ‘bichota’, un vocablo que se usaba solo en ciertos nichos en Puerto Rico y no tenía femenino (el término original era ‘bichote’). Es una muestra del poder de comunicación de la cantante colombiana.

De esa composición y del mensaje que quiso dar se derivaron no solo éxitos en números de reproducciones musicales, sino alianzas como la que firmó con Smirnoff, donde invita al público a liberar su ‘bichota interior’.



Ahora Karol G es embajadora global de la marca de vodka y ha prestado su imagen para una campaña que coincide con el poderoso mensaje que quiso transmitir desde el momento en que se gestó en su mente el éxito Bichota. La artista ya comenzó su gira por Estados Unidos y en diciembre volverá a su ciudad.

Todo comenzó con 'Bichota'...



La canción nace de algo que se rompió en mí. Me estaba sintiendo insegura, vacía, muy infeliz. A la vez estaba en el ojo público con Tusa y trataba de encajar y hacer un montón de cosas para agradarle a la gente. Pero me sentía perdida, desmotivada.



Y empecé a ver las entrevistas, los videos de mis shows, como que había algo especial en ellos. Me enamoré mucho de quien soy, incluso de cómo hablo y me expreso, así, superpaisa. Y dije: “Ok, ¿por qué gasto tanto tiempo tratando de cambiar quién soy si en realidad hasta yo me veo bonita como soy?”.



Quise hacer una canción que lo expresara: que me sentía empoderada, fuerte, quería que las mujeres se sintieran coquetas, fuertes, atrevidas, que expresaran su sentir, y salió Bichota.

La canción le trajo buenas reacciones...

Todo el resto del tiempo empecé a trabajar en ese mensaje, decirle a la gente: “Ey, vamos a querernos como somos, vamos a aceptarnos. Enamórense todos los días de quienes son. Hay tantas personas con talento y quieren parecerse a otros. Pero la diferencia es lo que te hace valioso".



Luego viene mi equipo y me presenta esta propuesta. Me dice: Smirnoff quiere tenerte como embajadora global, no solo en Latinoamérica, con el mensaje que has llevado todo este tiempo: inclusión. Invitar a la gente a que se quiera, a perder el miedo y a respetar a los demás. Así que la campaña encajó perfecto. Grabamos los comerciales en Miami, se dio de forma natural. Estamos uniéndonos para masificar un mensaje que invita a la gente a ser feliz consigo misma. Me siento orgullosa de ser la vocera.

¿Qué significa para usted volver a los shows presenciales?



Un show en vivo, para mí, es donde todo tiene sentido. Esta es una carrera de sacrificio: a veces no hay tiempo para uno o la familia. En pandemia tuve un poco más de tiempo para conectarme conmigo y hacer cosas que no podía hacer antes. Pero ahora me siento feliz de volver, porque voy a ir de ciudad en ciudad, a cantar con la gente que tiene mi carrera donde está hoy.

Siempre he dicho que el único momento que tienes como artista, de conectar de forma más íntima y especial con el público, es en los conciertos en vivo. Estoy emocionada de que nos arriesguemos. Anunciamos lugares que en mi vida he hecho: teatros, coliseos, estadios.



En mi ciudad hago el estadio dos noches consecutivas. Eso me rompió la mente porque en realidad no sabíamos que iba a pasar. Me siento feliz, orgullosa, agradecida y nerviosa, pero quiero mantener esto todo lo que me dure, vamos a ver qué pasa.



Es una de las grandes figuras femeninas del reguetón actual, ¿hacia dónde va a ir el género y hacia dónde va usted?

Hay canciones que todavía se hacen como el reguetón original. Creo que la música urbana ha crecido tanto por el hecho de fusionar tantos sonidos latinos en las canciones. Si oyes alguna, puede tener algo de salsa o de merengue, o de pronto puede sonar muy electrónica. En cuanto a mí, aunque soy una artista urbana, he tenido la oportunidad de navegar entre los géneros. Si oyes 200 copas, es como un corrido. El barco tiene bachata, Ocean es completamente en piano.



Así que no me encasillo, soy urbana y soy melómana y me encanta todo tipo de música, así que haré de todo cuando lo sienta. Y soy feliz de ser latina y de que los latinos lleguemos al mundo con nuestra música. Hay cosas bonitas pasando.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET