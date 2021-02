‘Me hubiera gustado cantar con Héctor Lavoe’: Fumaratto

Hace dos años, Daniel Mateo Quintero Posada, mejor conocido como Fumaratto, compartía el escenario con uno de los artistas más famosos del reguetón: Daddy Yankee.



Fumaratto ya era popular en las fiestas, gracias al éxito de su canción Me provocas. En su música fusiona instrumentos clásicos –como el saxofón– o del folclor colombiano –los tambores, la marimba– con sonidos electrónicos. Y así se convirtió en un abanderado del subgénero conocido como guaracha, que desde el 2015 da vueltas por los clubes electrónicos del mundo.



Recientemente, Fumaratto –que apenas tiene 22 años– presentó su álbum Orígenes, del que estrenó el sencillo Delicious. El pionero de la guaracha contestó nuestro cuestionario sonoro:

¿Cuáles son sus 5 mejores artistas?

1. Bob Marley

2. Eminem

3. Nach

4. Los Aldeanos

5. Tego Calderón



¿Qué canción no se cansa de oír?

Llegará, de Mike Towers.



¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que ha vivido en su carrera?

En una presentación en Ciudad de México, una chica –que no sé cómo logró subirse a una tarima que estaba más o menos a dos metros del piso– me robó un beso delante de 1.000 personas. Los asistentes se llevaron una buena sonrisa.



¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?

Me provocas, por la conexión que genera.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?

1. Good Times, de David López, Juan Bass y Sergio Ángel.

2. Fiesta en la arena, de DJ Dasten.

3. Calling, de DJ Exotic.

¿Cuál fue el primer disco que compró?

Los cuentos de la cripta, parte 2.



Si no hubiera sido músico, ¿qué profesión le gustaría tener?

Jugador de fútbol.



¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?

El sonido del fuego, cuando la leña arde.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario o en un tema?

Me hubiera gustado cantar con Héctor Lavoe.



¿Cuál ha sido la crítica a su música que más le ha molestado o dolido y por qué?

Generalizar la poca calidad en las producciones musicales, en las que la creatividad quedaba marginada por cuestiones técnicas. Es triste ver a íconos musicales demeritando el trabajo de miles de colegas en todo el mundo.

