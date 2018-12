'Lost Frequencies' revela su música hoy en Cartagena

“Al principio estaba mezclando canciones que no habían tenido mucha atención, casi olvidadas, canciones “perdidas” que me encantaban, y así nació Lost Frequencies”, recuerda DeLaet que, precisamente se presenta hoy en Cartagena en la sexta edición del The Wild Bunch, una fiesta en el Centro de Convenciones de la ciudad a que comenzará a las 3 p.m. y se extenderá has las 3:00 a.m. del sábado. Felix Delaet habló con EL TIEMPO de su carrera.

¿Por qué decidió convertirse en DJ?

Fui a mi primer concierto de tecno cuando tenía 15 años y me encantó la energía. Cuando empecé a producir estaba usando una versión vieja de Fruity Loops y aprendiendo solo. De hecho, ¡ aprendí mucho de producción en YouTube al principio! Fui muy afortunado con mis primeros remixes y fue una gran sorpresa cuando Are you With Me” tuvo tan buena recepción. Nunca imaginé que haría esto como carrera, pero aquí estoy.

¿Prefiere su faceta de DJ o de productor?​

Me gustan ambas por diferentes razones. Me gusta presentarme y la energía con la que puedo alimentar al público en vivo en mi faceta de DJ, pero también es increíble perderte en tus propios pensamientos y experimentar en el estudio.



¿Cuál es la historia de ‘Reality’, otro de sus éxitos?



'Reality' fue muy bien recibida, alcanzamos el primer lugar en algo así como 10 países. Es acerca de enfrentar tu propia realidad pero también querer escapar de ella, sobre mantenerse positivo y no saber qué traerá el futuro.



Usted también trabajó con el cantante James Blunt en ‘Melody’...

En realidad era una canción de Blunt que él no terminó usando. Apenas la oí supe instantáneamente que quería hacer algo. Y James es uno de los tipos más divertidos que he conocido y tiene una voz increíble, fue un gran proyecto para ambos.



¿Qué tiene preparado para su concierto en Cartagena?

Algunos clásicos de Lost Frequencies y una selección especial de mi sello, Found Frequencies. Ah, y muy buenas vibras.



