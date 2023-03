Tras seis años, Flume regresa a Colombia, para presentarse en la Carpa Las Américas el próximo 25 de mayo.

El DJ y productor australiano llega con sus éxitos ‘Never be Like You’, ‘You & Me’ y ‘Drop the Game’, entre otros.



En la última década, el artista ha trabajado con Disclosure, Chet Faker, Damon Albarn y Rihanna.

De su estilo, le contó a la revista DJ Mag en mayo del año pasado: “No necesariamente siento que quiero hacer algo diferente, solo tengo que hacerlo. No es opcional. Tengo que cambiar constantemente. De lo contrario, no podría hacer música”.

Para los seguidores de Flume, los bancos del grupo Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y la plataforma dale!, harán una preventa exclusiva desde el 14 de marzo hasta el 16 o hasta agotar boletas disponibles en EntradasAmarillas.com. Para el público en general será desde el 16 de marzo.