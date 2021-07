Germán Castro Caycedo: adiós a un 'Enviado especial'

Tenía catorce años. Había leído "El hombre que hizo llover coca", de Max Merlmenstein, y "No nacimos pa' semilla", de Alonso Salazar. Como mi mamá era afiliada al Círculo de Lectores –un hombre muy tieso y muy majo recorría los despachos de una oficina pública dejando libros encima de los escritorios pagables en módicas cuotas– los libros de Germán Castro estaban en la biblioteca de mi casa.

Yo sabía quién era pues como muchos de quienes crecimos en los años ochenta su voz y figura como Enviado especial, era una especie de misteriosa aparición en las noches en que transmitían su programa. También había visto –no sin pavor– alguna versión televisiva de "Mi alma se la dejo al diablo", quizás uno de sus libros más conocidos. La historia de ese libro, y de cómo lo hizo, la sabría mucho tiempo después, porque la vida tiene misterios insondables, pero no me adelantaré.



Lo cierto es que un buen día, llegando del colegio, me decidí a abrir "El hueco", aquella crónica brillante de los migrantes ilegales que se decidían a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Yo no sabía que podía escribirse así sobre la realidad. Pensaba que la literatura no tenía nada qué ver con el periodismo. No solté el libro durante una semana que fue el tiempo en que tardé en leerlo. De ahí en adelante leí, durante mi adolescencia, algunos de sus mejores libros: "Mi alma se la dejo al diablo", "Perdido en el Amazonas", "El Alcaraván", "El Karina" y "La bruja". Después le perdí la pista como lector. Pero claro, en cada Feria del libro de Bogotá, Germán estaba sentado, estoico, firmando cientos de libros. Era un best seller y le gustaba serlo. Su vanidad era mucha, pero su tozudez como periodista la merecía.



Pasó la vida y en marzo de 2018, al comenzar a trabajar en Planeta, el primer autor que pasó por la oficina fue Germán. Estaba algo disminuido. Tenía ganas de que se reeditaran algunos de sus libros en nuevas presentaciones. Le dije que lo haríamos y así lo hicimos con algunos de ellos. Nos sentamos una larga mañana a conversar. Le confesé mi admiración por su oficio. Me relató algunos episodios de cómo había accedido a las fuentes para escribir sus grandes relatos. Me sentí un niño preguntándole a su maestro sus fórmulas. ¿Había hecho el camino del hueco?¿Cómo había encontrado la historia de "Mi alma se la dejo al diablo"? ¿Recordaba la investigación sobre el Karina? ¿Podíamos pensar en unas memorias suyas? Bastaba con sentarnos y que alguien le hiciera una larga entrevista. Me dijo que no. Que nadie escribiría por él. Que me contaría cuando las tuviera.



Me habló emocionado de la adaptación de uno de sus últimos libros. Pensé en el tiempo que había pasado entre ese sofá de Bima en el que me hice lector también gracias a él y ese momento en el que estábamos juntos y podíamos hablar de sus libros como se habla con los editores: frente a frente. Durante unos meses trabajamos la reedición de cuatro de sus libros. Insistió en que no quería nada rebuscado y así lo hicimos. "Quiero mi nombre grande", le decía a nuestro director de arte, Juan Felipe Sanmiguel. Después de un año, yo cambié de cargo y Édgar Téllez, otro colega editó su último libro que, premonitoriamente se llamó 'Huellas'. Cada una de sus huellas están en el camino para quien quiera saber quién fue ese zipaquireño que junto a Daniel Samper, Alberto Donadío, y tantos otros, inventó un camino para la investigación periodística en Colombia. Leerlo será la mejor manera de mantenerlo vivo. La historia de cómo se encontró el diario y la fuente principal de "Mi alma se la dejó al diablo" algún día tendrá que ser contada.



Ha muerto Germán Castro Caycedo. Se ha ido el Enviado Especial.



Juan David Correa

Especial para EL TIEMPO