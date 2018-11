La élite del periodismo digital se reúne en Bogotá

Desde este miércoles, Bogotá será anfitriona de destacados exponentes del periodismo digital del mundo, que participarán en la sexta edición del Digital Media Latam de WAN-IFRA (Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias).



Según Rodrigo Bonilla, director de WAN-IFRA Américas, el encuentro surgió para responder a una necesidad creciente de los medios informativos en la región de contar con un espacio donde puedan discutir, entender y enterarse de las principales tendencias de transformación digital que están sucediendo en el mundo. Uno de los temas fundamentales será la implementación de estrategias de contenido pago que han emprendido varios medios.

“Una acumulación de factores ha llevado a un incremento en el interés en ese tipo de estrategias. Por un lado, constatar que en la parte de publicidad digital gran parte de los ingresos se van al duopolio Facebook y Google; sumado a eso, internet se ha transformado en una especie de cacofonía informativa donde no se sabe qué tipo de información es viable o no. Ahí hay una oportunidad clave para que los medios digan: ‘Nosotros somos la fuente de información confiable, creíble, verificada’ ”, explica Bonilla.

Esta edición del encuentro se realiza en Colombia en virtud de la alianza liderada por la Asociación Colombiana de Medios de Información (Ami), como parte de la estrategia gremial para la innovación y evolución de sus afiliados en el actual entorno de la industria.



El director ejecutivo de Ami, Werner Zitzmann, resaltó: “A pesar de las dificultades económicas en la actual coyuntura local e internacional, nuestros medios de información están haciendo esfuerzos muy importantes, que evidencian su compromiso con un futuro renovado y competitivo de sus plataformas informativas”.



Y agregó: “Asistirán casi 100 periodistas y ejecutivos de nuestros afiliados y de todas las regiones de Colombia, para sacarle todo el kilometraje posible a este foro y encuentro estratégico de la prensa mundial, del cual surgen, año tras año, reflexiones, iniciativas y los premios más representativos del periodismo profesional”.



La programación tendrá entonces paneles que hablarán sobre asuntos como las campañas en Brasil, México y Colombia frente a la propagación de informaciones falsas.



Además, se exhibirán siete casos de medios informativos con estrategias de contenido pago: 'The Globe and Mail' (Canadá), 'The Denver Post', 'The Star Tribune', 'The Buffalo News', 'Spirited Media' (todos de Estados Unidos), 'Svenska Dagbladet' (Suecia) y Grupo RBS (Brasil).

De acuerdo con Bonilla, habrá un enfoque fuerte en que los medios deben producir información de calidad para reforzar el vínculo de confianza con sus lectores y usuarios.



“Eso es clave para imaginar cualquier tipo de estrategia de contenido pago, sea a través de un muro de pago, de membresías, de una contribución... El vínculo con el lector, con el usuario, con cualquier tipo de consumidor de noticias, tiene que ser a través de la confianza, y tenemos una oportunidad única”, agrega.



En el programa también sobresalen las sesiones en las que se hablará sobre las estrategias que tienen Facebook y Google para apoyar a los medios de comunicación.



“Es importante entender que son competidores pero también son actores con los cuales se tiene que estar en constante conversación porque pueden brindar herramientas fundamentales y además estructuran el ecosistema digital actual... Ellos también se han dado cuenta que es importante el ecosistema de noticias y tener medios que sean sustentables, tengan ingresos y que sean independientes”, dice Bonilla.



Otros aspectos que se tratarán en la convención serán las nuevas narrativas periodísticas digitales, la innovación en las salas de redacción y el crecimiento y monetización de audiencias.

350 participantes de 119 empresas y 22 países estarán en la #DML18. Estamos en cuenta regresiva.



“Este evento lo que trata de hacer año tras año es dar un pantallazo de qué se está haciendo a nivel de herramientas digitales que estén disponibles para narrar, para contar las historias de forma más novedosa, de forma de que llegue a más gente y que también tengan un impacto más fuerte en sus comunidades”, añade Bonilla.



Es por eso, que en la última jornada del encuentro se destacarán casos como los de theSkimm y Quartz, que están innovando en estrategias para distribuir su contenido de forma más personalizada, y el de AJ+, que ha creado narrativas de videos en redes sociales.



También se hablará de ejemplos latinoamericanos, como la investigación ‘Los cuadernos de la corrupción’, del diario argentino 'La Nación', que partió de un cuaderno de un chofer de uno de los ministros del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en los que apuntó las entregas de dinero que supuestamente provenían de sobornos de empresarios al gobierno a cambio de concesiones.



Durante el evento también se entregarán los Premios Digital Media LATAM, en los que está nominado EL TIEMPO en la categoría de mejor visualización de datos con el trabajo ‘Venezuela a la fuga’, elaborado por periodistas de este diario y el sitio web Efecto Cocuyo, y liderado por la editora de datos de este periódico, Ginna Morelo.



“Realmente se ve cómo los medios están cubriendo los fenómenos que afectan a las sociedades latinoamericanas haciendo un uso muy creativo e muy innovador de las herramientas digitales”, finaliza Bonilla.



