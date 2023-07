Los amantes del rock, que hoy son como los seguidores de una iglesia en tiempos aciagos, soportan con estoicismo y devoción las provocaciones apocalípticas: eventualmente se les cruza un video en alguna red social en el que les preguntan a unos muchachos a la salida de un concierto “¿quién canta mejor, Freddie Mercury o Peso Pluma?” y resulta vencedor el joven ídolo de los corridos y el trap mexicano. Sí, eso ocurrió en un video.

El género, que este 13 de julio celebra el Día Internacional del Rock, ya no es protagonista de los listados: ha sido desplazado desde hace años de los rankings de la radio y de ventas en el mundo, ve desde abajo cómo Bad Bunny es celebrado como artista del año por prestigiosas revistas musicales.



Pero lejos de medir ese éxito en números, el rock se regocija como la mayor referencia contracultural del siglo XX. De alguna forma, la rebeldía y la libido a tope que promulgan los defensores del reguetón no es muy diferente de lo que significó en su momento que los Rolling Stones cantaran Brown Sugar o Under My Thumb, o que Frank Zappa declarara la furiosa metáfora My Guitar Wants to Kill Your Mama.



Tal vez por eso, en los últimos años el rock ha sido protagonista desde otra tarima: el cine. Las llamadas biopics, o películas que recrean biografías, se han concentrado en Queen, Elton John y Elvis Presley, la mayoría contando con la producción o al menos la participación de familiares o de miembros sobrevivientes de esos grupos. Próximamente será el turno de la biopic de Bob Marley, de la que ya hay tráiler.



No es algo nuevo: las hemos visto desde The Doors, por Oliver Stone (1991) o Great Balls of Fire! (1989). Y están los rockumentales: Wham!, la historia del dúo del que emergió George Michael, en Netflix, y en HBO se encuentra Moonage Daydream, el viaje artístico de David Bowie.



Al rock le han declarado la muerte muchas veces. Y no ayuda el panorama: a la reciente partida de Tina Turner y la despedida anunciada de Aerosmith se suma la insistente declaración de Gene Simmons, de Kiss, de que “el rock está muerto”. Lo dijo antes de su gira de despedida masiva que tomó dos años y que precisamente estuvo en Bogotá en dos ocasiones de ese recorrido, una de esas en el festival llamado ‘Monsters of Rock’.



Este 2023 ha visto álbumes nuevos: Lux Aeterna, de Metallica, uno de los mejores trabajos del grupo desde el llamado ‘álbum negro’; Foo Fighters volvió de las cenizas al reponerse del fallecimiento del baterista Taylor Hawkins y publicar su decimoprimer álbum en estudio, But Here We Are.



The Smashing Pumpkins completó con Atum: A rock Opera in Three Acts una trilogía que inició en 1996, pues se conecta conceptualmente con Mellon Collie and The Infinite Sadness y luego Machina/The Machines of God (2000). También han brillado Queens of the Stone Age, con In Times New Roman…; Avenged Sevenfold, con Life is but a Dream…; incluso hasta regresó Matchbox Twenty, después de una pausa de 11 años, publicando Where the Light Goes.



Para el segundo semestre se vienen los trabajos de Pearl Jam, Blink-182, Greta Van Fleet, Staind, The Killers, incluso hasta Jane’s Addiction (que sería su primer álbum tras 10 años de espera).



Muchos de estos nombres son viejos conocidos, pero hay que tener muy en cuenta los logros de bandas en los últimos 10 años como Tame Impala, Ghost, Foals, Ella mató a un policía motorizado, Machine Gun Kelly, Gary Clark Jr., Nation of Language, Chvrches, sin dejar por fuera al probablemente más grande acto de rock de los últimos 20 años: Muse.



Carlos Solano

REDACCIÓN EL TIEMPO

