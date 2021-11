Mar, barcos y piratas, al estilo Disney

En la Playa del Naufragio, Jake y sus amigos deciden pasar el día saltando la cuerda. El Capitán Garfio los ve desde su barco, así que decide bajar y descubrir por qué los niños son tan felices jugando. Es así como el cuento El día del pirata invita a conectarse con los juegos infantiles e investigar sobre estos personajes que se han convertido en leyendas literarias y cinematográficas.

Hay que recordar que los personajes de Jake, Izzy y Cubby pertenecen a la serie animada de Disney Jake y los piratas del país de Nunca Jamás, inspirada en Peter Pan y que puede ser vista en la plataforma streaming de Disney Plus.



La serie tiene como premisa entretener y educar. Si bien las historias y leyendas sobre los piratas suelen ser muy atractivas para los niños, la realidad es que la cultura popular de alguna manera los ha idealizado y los verdaderos piratas fueron seres mercenarios, ávidos de riquezas y todos sus actos fueron realizados al margen de la ley.



Las primeras referencias históricas sobre piratas datan del siglo V a. C. Sin embargo, el primer caso de piratería documentado fue el del francés Jean Fleury, cuando en 1522 interceptó la nave que llevaba los regalos de Moctezuma a Hernán Cortés. Si bien en la historia se menciona a muchos piratas –Jack Rackham o ‘Cálico’ Jack, Francis Drake, Henry Morgan; Edward Teach, ‘Barbanegra’; Benito Soto Aboal; Jean David Nau, el Olonés, entre otros–, también había mujeres piratas, siendo las más famosas Anne Bonny y Ching Shih.



Con la lectura del cuento El día del pirata, los niños pueden acercarse también a la novela La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, o a la saga cinematográfica de Piratas del Caribe, que cuenta hasta la fecha con cinco películas. Su personaje de Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, se ha convertido en uno de los grandes íconos de Disney.



