A unas horas del último concierto de la banda de rock Kiss en Colombia en el concierto Monsters of Rock, el bajista de la banda neoyorquina Gene Simmons fue sorprendido por el regalo de un fanático en Bogotá.

Quizá el cofundador de Kiss esté acostumbrado a recibir detalles de sus seguidores incondicionales, pero lo que le dio Fabián Llano Narváez, le tocó el corazón e hizo que el artista de 73 años quisiera compartirlo con sus seguidores en redes sociales.

Su banda cerrará el que ya es considerado uno de los conciertos de rock más grandes de este año en el país en el estadio El Campín hoy (15 de abril), a las 1:45 p.m. comenzará la maratón roquera con la propuesta de Power Metal de Angra, seguido por Helloween; las leyendas del hard rock Deep Purple y el poder de las guitarras y baladas de Scorpions.



Le puede interesar: 'Kiss no va a morir', confiesa su cantante Paul Stanley

Facebook Twitter Linkedin

Esta sería la despedida de los escenarios de la mítica banda. Foto: Foto:Kiss

Como preámbulo al show, Simmons compartió en sus redes sociales: “Thank you Fabian in Bogotá, ‘Columbia’ for these amazing pieces of art” (gracias Fabián en Bogotá, por estas sorprendentes piezas de arte ), haciendo referencia a unos dibujos que el seguidor Fabián Llanos le hizo.



Se trata de un retrato del bajista y cantante junto a su madre Flora Kein con el mensaje ‘The Best Mom in the World’ (la mejor mamá del mundo), sumado a un texto que dice: Gracias madre. Tú eres la gran heroína de mi vida, gracias por tu valentía y coraje (escrito en inglés) y una ilustración de la banda firmada por el artista.

Thank you Fabian in Bogota, Columbia for these amazing pieces of art. pic.twitter.com/AiaL6Ts6t3 — Gene Simmons (@genesimmons) April 15, 2023

En las redes otros seguidores aplaudieron el gesto, aunque algunos criticaron que Gene Simmons no haya escrito Colombia, sino ‘Columbia’ en su mensaje.

“Gracias por venir de nuevo a Colombia” y “Gracias por otra oportunidad y por visitar mi país de nuevo gracias por darle sentido a mi vida y al Rock N Roll, los llevo en mi corazón siempre”, fueron otras reacciones de quienes no le dieron tanto protagonismo a posiblemente un error de digitación de su ídolo del rock que esta noche pondrá a roquear a Bogotá.

Más detalles del concierto Monsters of Rock

Las puertas del escenario se abrirán desde las 11 a. m. La banda brasilera Angra abrirá a la 1:45 p. m. Luego estarán los alemanes de Helloween (3:25 p. m.); Deep Purple (5:30 p. m.); Scorpions (7:45 p. m.) y cerrará Kiss, a las 10 p. m. Esta última banda celebra sus 50 años de carrera y será el último concierto que dará en el país.

Facebook Twitter Linkedin

Rudolf Schenker (izquierda), Mikkey Dee, Klaus Meine, Matthias Jabsy Pawel Macjiwoda conforman la banda Scorpions, invitados de lujo al concierto. Foto: Marc Theis

Solo se permitirá el acceso solo a mayores de 14 años. Todo menor de 18 años deberá ir en compañía de un adulto responsable y solo podrá ubicarse la localidad oriental baja. No se permitirá su acceso a otra localidad, ni se devolverá el dinero.



El escenario cuenta con áreas especiales para personas con movilidad reducida en gramilla y occidental baja. No se permite el ingreso de mujeres en visible estado de embarazo.

CULTURA

@CulturaET