El desconcierto por la cancelación de los conciertos

Por estos días, los amantes de la música navegan en aguas que van a contracorriente. De un lado, escuchan con entusiasmo al presidente Iván Duque hablar de la realización de espectáculos artísticos como uno de sus buques insignias de la economía naranja. En la otra orilla, ven con inquietud la cancelación de conciertos, incluso, con el telón a punto de levantar y con los artistas en pleno calentamiento de voz.

En efecto, la cancelación más reciente fue hace unas cuantas horas, el domingo en la noche, cuando el grupo español Mocedades y el cantautor mexicano Armando Manzanero estaban listos, al igual que el público ilusionado con este encuentro en el teatro ABC de Bogotá. Pero el espectáculo no se realizó. Los asistentes, lacónicamente, fueron informados en la puerta del escenario.



La razón: el show no tenía la resolución de autorización para su realización. Se trata de un documento que expide la Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá cuando un espectáculo cumple con los vistos buenos de siete entidades involucradas: Movilidad, Bomberos, Salud, Policía y la alcaldía local del sector, entre otros. Sin esto, al funcionario que verifica que todo esté en orden no le queda más que impedir el show.

Ese concierto no fue cancelado a última hora –dijo Adriana Jiménez, directora de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno–. Se le negó la autorización más de diez días

Jiménez es quien otorga o niega estas autorizaciones, en un proceso que suele tardar 15 días hábiles. Según explicó, un empresario debe registrar vía internet, con antelación, el concierto que realizará, en el Suga, Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital. Una vez registrado el evento, el sistema define su complejidad y los permisos que requiere.

De acuerdo con Jiménez, el espectáculo de Manzanero y Mocedades solo tuvo un registro en el Suga que indicaba su realización en el Chamorro City Hall y no presentó los documentos. Ella misma negó la autorización el 26 de septiembre, y el empresario fue notificado el 2 de octubre. Cuando esto pasa, los empresarios tienen 10 días para conseguir lo que les falta para la autorización. Pero Jiménez dice que no se registraron más trámites.



Entre tanto, el empresario pasó su espectáculo a un teatro más pequeño. El Chamorro City Hall tiene capacidad para recibir a más de 4.000 personas, y el ABC, a poco más de 900. “Ellos cambiaron de sitio y no lo registraron en el sistema, convocaron a la gente, y el domingo, a las 5 p. m., no había aprobación”.

No ha sido, para frustración de los amantes de la música, el único caso. En abril pasado se canceló el show de Don Omar cuando los fans estaban llegando al escenario. El empresario que trajo al reguetonero dijo que un proveedor había tenido la responsabilidad de los trámites exigidos y no lo había hecho.

En mayo, el encuentro entre los salseros Richie Ray y Bobby Cruz con La 33, también en Bogotá, se canceló un día antes, cuando el empresario vio que no conseguiría una de las pólizas requeridas.



Otros motivos llevaron a la banda de death metal Marduk a no presentarse. En medio de una fuerte polémica, dijeron que finalmente no encontraron escenario.

¿Cuál es el panorama general? La Secretaría de Gobierno indica que en el 2018 ha autorizado 500 espectáculos y se han cancelado 25 por no cumplir requisitos legales y de seguridad. Por su parte, el empresario Camilo Parra, de Flora Music, a cargo del show de Manzanero y Mocedades, matiza la situación y dice que está buscando con los artistas una forma de reprogramarlo.



Lo cierto es que en estos tiempos en los que el Gobierno Nacional le mete el acelerador a fondo a la economía naranja, debe haber una alineación precisa entre autoridades locales y empresarios para que los artistas no sean sometidos a frustrantes y, en ocasiones, largos viajes y, sobre todo, para que el público no se quede con los crespos hechos.



