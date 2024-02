El debate feminista en España por una ‘Zorra’

“Si salgo sola, soy la zorra. / Si me divierto, la más zorra. / Si alargo y se me hace de día, / soy más zorra todavía”. Esta es una parte de la letra de la canción que representará a España en el Festival de Eurovisión, un concurso musical que tiene lugar todos los años en Europa. Su título, como se puede adivinar, es Zorra. Y constituye el centro de una nueva polémica feminista.

Por un lado, hay quienes aseguran que es denigrante para la mujer y que no se debe fomentar el empleo de palabras ofensivas hacia ella. Y, por otro, hay quienes creen que precisamente usar ese apelativo con desparpajo hace que pierda el sentido peyorativo.

De cualquier manera, no deja indiferente a nadie. Han opinado artistas, grupos feministas, la prensa internacional y políticos. Ya produjo una dimisión y hasta el presidente de España, Pedro Sánchez, se refirió a ella.

Montserrat Boix, delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión de RTVE (la radio y televisión estatales), renunció cuando la canción salió elegida como representante de España para Eurovisión 2024, que se celebrará entre el 7 y el 11 de mayo en Suecia. “Pido perdón a las víctimas de violencia de género. Zorra ni es empoderamiento para las mujeres, ni feminismo”, dijo en su cuenta de la red social X. Explicó que su primer trabajo como delegada consistió en cambiar las bases del Benidorm Fest, donde salió ganador este tema.



El presidente Sánchez, por su parte, no está de acuerdo con esa apreciación. “El feminismo no solamente es justo, sino que es divertido”, dijo al respecto. “Este tipo de provocaciones tiene que venir necesariamente de la cultura. Yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el Cara al sol, pero a mí me gusta más este tipo de canciones”, agregó en referencia al himno franquista por excelencia.

"El hecho de que puta sea el peor insulto aplicable a una mujer demuestra que su sexualidad es el criterio principal para juzgarlas. ¿Anunciar ‘soy una zorra de postal’, nos ayudará a revertirlo?" FACEBOOK

TWITTER

María Bas, la cantante de Nebulossa, el grupo que interpreta el polémico tema, defiende la misma posición. Para ella, se trata de una defensa de las mujeres y de una protesta. “Yo me he sentido muchas veces marginada y maltratada y esa palabra ha ido conmigo durante mucho tiempo, hasta que decidí empoderarme y sacar todo lo que llevaba dentro”, dijo a la agencia Efe.



Bas (de 50 años) y su esposo, Mark Dasousa (de 47), formaron el dúo Nebulossa en 2018. Ellos aseguran que la canción no es solo feminista, porque busca llevar hacia un significado positivo un apelativo que ha sido peyorativo, sino también defensora de la comunidad LGTBI+ y de aquellos que se salen de la norma.

Lo cierto es que en un mes acumula más de cuatro millones de visualizaciones en YouTube y más de cinco millones de reproducciones en Spotify. Muchos conocen y cantan el estribillo y ya se tradujo a varios idiomas. De hecho, en inglés se llama Vixen, el femenino del animal zorro, en lugar de bitch o slut, que se usan como insulto para las mujeres.

Posiciones encontradas

Algunos de los personajes que se han pronunciado contra la canción son el cantante Manu Tenorio y la expresidenta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Susana Díaz. “Que me llamen puta no me parece que me empodere porque por la misma conducta no le llaman al hombre puto”, dijo en un programa de televisión.

El obispo José Ignacio Munilla se pronunció y dijo que “denigra” a las mujeres y muestra que en España hay una crisis cultural.

El Movimiento Feminista de Madrid, por su parte, también se quejó y pidió que la retiren de Eurovisión porque constituye un insulto. “Es un despropósito la pretensión de liquidar el agravio de repetir insistentemente la palabra ‘zorra’ como empoderamiento de la mujer”, asegura. Y la plataforma Contra el Borrado de las Mujeres asegura que es “una canción misógina y zafia” y señala que en “cerca de 15.000 sentencias judiciales sobre violencia machista aparece la palabra zorra en boca de maltratadores”. Critican la posición del presidente Sánchez y le solicitan que se “abstenga de frivolizar” con un asunto tan delicado.



También desde el exterior señalan a Sánchez. En concreto, la BBC difundió un escrito de Mark Savage, en el que cuenta que él defiende una canción tachada como “antimujeres y que ha ignorado las críticas”.

The Times tituló en su versión digital un artículo de la siguiente manera: “La canción española Zorra para Eurovisión, ¿defiende o insulta a las mujeres?”. Y ahí está la cuestión.



Para Los Angeles Times se trata de “un cántico de protesta” y para la cantante Alaska es “perfecta. Es una canción de electropop perfecta”, dijo.



El diario El País invitó a dos mujeres a expresar sus opiniones encontradas. Para la filósofa y escritora Clara Serra, “las alternativas no pueden ser o que usar zorra sea un insulto a las víctimas o que sea un himno feminista. No es ni una cosa ni la otra. La canción de Nebulossa es el síntoma de que los misóginos que insultan a las mujeres como zorras no son los dueños en exclusiva de los significados”. Y termina así: “El mejor feminismo es el que quiera que en esta gala de Eurovisión hablemos de Palestina y boicoteemos no a Zorra, sino a Israel”.



La escritora Laura Freixas, también en El País, asegura que “el lenguaje no se limita, como suele creerse, a reflejar imparcialmente la realidad (sexista), sino que refuerza ese sexismo mediante juicios de valor. Por ejemplo, en la realidad hay putas y puteros, pero en la lengua, solo puta es despectivo. El hecho de que puta sea el peor insulto aplicable a una mujer demuestra que su sexualidad es el criterio principal para juzgarlas”. Y más adelante pregunta: “¿anunciar ‘soy una zorra, zorra, zorra, una zorra de postal’, como nos sugiere la canción, nos ayudará a revertirlo? Llamarnos a nosotras mismas zorras ¿contribuirá a que nos vean y respeten como colegas, interlocutoras, jefas, científicas, activistas...?”.

La polémica está viva. Falta ver qué reacciones despierta la presentación de Nebulossa, con su estética ochentera, en Suecia, cuando Bas cante: “Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando. / (Zorra, zorra, zorra). / A la que ya no le va mal. / (Zorra, zorra, zorra). / A la que todo le da igual. / Lapídame si ya total / soy una zorra de postal”.

