El Festival Cosquín Rock llega con más experiencia a Bogotá

La piel arrugada por el rock y la alegría es lo que revelan los integrantes de la banda argentina Los Auténticos Decadentes, que siguen vibrando en la movediza ruta de la música.

Esta podría ser una referencia de lo que se espera en la segunda edición del Cosquín Rock Colombia, un festival que anuda los sonidos del rock, el punk y el ska, entre otros géneros, en un encuentro cargado de experiencia en el escenario.



Este sábado, en el Multiparque (autopista Norte, n.° 224-60, Bogotá), también estará la experimentada agrupación mexicana Café Tacvba, que presentará canciones de su más reciente álbum, Jei Beibi, un disco en el que volvieron a contar con la colaboración del productor y músico argentino Gustavo Santaolalla.



Al igual que los Ska-P, de España, que regresan estrenando trabajo discográfico –Game Over–, en el que hacen una crítica mordaz a la monarquía, la explotación laboral y la corrupción, eso sí, bajo el ritmo optimista del ska.

A ellos se suman los argentinos de 2 Minutos, que hicieron temblar el año pasado el escenario principal de Rock al Parque y que vuelven para repetir su descarga de punk duro.



Igualmente, estará Asian Dub Foundation, que, afincada en Londres, viene experimentando con sonidos de drum and bass; reggae, electrónica y rock desde 1993 y que en 20015 lanzaron su más reciente álbum, More Signal More Noise, mientras se preparan para lanzar su novena producción musical.



También estarán El Consulado Popular, Pornomotora, Indios, Quantic (Dj Set), Elkin Robinson, Ismael Ayende y La Mano de Parisi (quienes abrirán el espectáculo); Los Suziox, Nanook el Último Esquimal, N. Hardem, Teatro Unión, Rodrigo De y Sergio Iglesias.



El Cosquín Rock Colombia tendrá dos escenarios: El Circo del Cónsul, que comenzará su descarga musical a las 12 p. m. y el Main Stage, que inicia a las 12:45 p. m. La fiesta cerrará a las 2 a. m. del domingo. Las boletas tienen un costo de 179.000 pesos.

CULTURA EL TIEMPO @CulturaET