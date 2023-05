Se acerca el centenario del nacimiento del cómic en Colombia. Esta ha sido su historia y el papel de sus creadores.

Adolfo Samper: 100 años

'Mojicón’ es considerada la primera historieta colombiana, dibujada por Adolfo Samper y publicada en el diario ‘Mundo al Día’. Foto: Archivo

En 2024, el cómic colombiano cumple cien años. Al menos, así lo creen quienes conciben al Mojicón, la obra de Adolfo Samper que calcaba de la historieta norteamericana Smitty, como el primer cómic colombiano. Aunque este sea de un origen arbitrario, el mundo del cómic se prepara para celebrar esa fecha.



Según las investigaciones de Pablo Guerra, con su blog El globoscopio, el Museo Virtual de la Historieta Colombiana curado por Bernardo Rincón o de Daniel Rabanal en Tebeosfera, el lugar que ocupa Adolfo Samper en la historia del cómic colombiano es fundamental.



Tras su periodo como copista, el dibujante bogotano no solo siguió desarrollando historias propias para su célebre 'Mojicón', sino que creó una serie de personajes que captaron la idiosincrasia, el humor y el carácter tragicómico colombiano. En sus viñetas desfilaron personajes cuyos nombres nos hablan de su raigambre local: Misia Escopeta, Bambuco, Perejil o don Amacise. Personajes que introdujeron los paisajes y los decires bogotanos en el mundo del cómic.



El rol de la prensa

A lo largo de su historia, el cómic colombiano ha replicado en ocasiones lo que sucedía en otros países, pero en otras, experimentó sus propios fenómenos en el ecosistema editorial del país. Así, en sus comienzos, y a lo largo del siglo XX, el cómic estaba en las páginas de la prensa diaria o en sus suplementos dominicales, aunque su continuidad fue más intermitente que en otros países.



Tras un periodo de supervivencia, gracias a la aparición de revistas infantiles como Chanchito, Michín o Pombo en la década de los cuarenta o al trabajo constante de Samper durante los cincuenta, hubo que esperar hasta los años sesenta para que apareciera un personaje nuevo: Copetín, de Ernesto Franco, publicado en EL TIEMPO. En esta historieta, Franco le daba voz a un ‘gamín’ rechoncho y rubio que, en palabras del autor, “se bañaba en la pileta de la Rebeca” y habitaba las calles de la capital.



También en la prensa diaria, y en la década siguiente, nacería otro de los personajes del cómic nacional que, por un lado, emulaba a los héroes de las historietas anglosajonas en su estilo de dibujo y narrativa secuencial —se ha señalado, sobre todo, la influencia de Burne Hogarth—, pero por otro introducía referentes de la historia colombiana: el cacique Calarcá, dibujado por Carlos Garzón y publicado en EL TIEMPO.



En esta misma línea, otros personajes históricos locales se convirtieron en héroes y heroínas de papel —para usar la expresión de Felipe Ossa—, que campearon por la prensa nacional, como la Gaitana de Serafín Díaz.



Revistas especializadas

En la década de los setenta apareció el fenómeno más importante de las dos décadas siguientes: las revistas especializadas. En este periodo nacieron las revistas Mini-Monos, liderada por José María López; Pepón, de carácter infantil; o las más adultas e independientes como Click!, de la ciudad de Cali y Mala Compañía.



En la década de los ochenta surge el semanario dominical 'Los Monos', del periódico El Espectador, que se convertiría en una publicación fundamental para el desarrollo del cómic colombiano durante las últimas dos décadas del siglo XX.



En sus páginas aparecieron personajes como Tukano, Los Cuidapalos o Pacho y el dibujante, entre muchos otros. De estos cómics saldrían las siguientes generaciones de historietistas, que en la década de los noventa protagonizaron lo que se puede considerar una primera “edad de oro” de las publicaciones especializadas de cómic: fanzines y revistas como 'ACME', 'TNT', 'Agente Naranja' o 'Zape Pelele'.



Estas publicaciones supusieron una explosión de estilos y experimentos gráficos nutridos tanto por el cómic mainstream anglosajón o europeo como por las manifestaciones más vanguardistas del underground, pero que a la vez luchaban por representar a las calles, los personajes, las jergas y los problemas de las ciudades colombianas.

Ferias y editoriales

Por otra parte, esta década atestiguó el surgimiento de otro fenómeno que fue fundamental para las siguientes: las ferias y los festivales especializados, así como las exposiciones de cómics de la mano de las publicaciones y colectivos independientes. Cabe destacar los siguientes:



En la Feria del Libro de Bogotá, en Corferias, se exponen los trabajos de historietistas nacionales e internacionales.



David Consuegra organiza la exposición ‘Comics: otra visión, fundamental para la legitimación del llamado Noveno Arte en Colombia’ en el Museo de Arte de la Universidad Nacional.



Nacen eventos como el Primer Salón de Historieta y Caricatura en Cali, el Primer Festival de Cómic Bajotierra, el Festival Comiciudad, organizado por la Escuela Nacional de Caricatura, y la Primera y Segunda Convención Nacional de Cómics.



Estos fenómenos encontraron un ambiente propicio para crecer y proliferar. Las ferias de cómic se extendieron por ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cartagena o Armenia, entre otras. Finalmente, maduraron hasta dar lugar a la más grande y organizada, que reúne a varias de estas ciudades y que convoca a invitados nacionales e internacionales: el Festival Entreviñetas, que se llevó a cabo desde el año 2006 y hasta el 2019 —y que al parecer volverá a realizarse en este año—.



Este festival supuso un hito fundamental en la consolidación de la cultura del cómic en Colombia, ya que difundía las nuevas tendencias de la historieta alternativa global, que ya contaba con algunas manifestaciones locales, como el cómic autobiográfico, el cómic reportaje o documental y otras formas de narrativa gráfica que se alejan de los géneros tradicionales anglosajones.



Este festival estuvo asociado con una de las publicaciones fundamentales del nuevo milenio: la revista 'Larva', que publicaba a historietistas que también representaban estas tendencias alternativas, tanto del contexto nacional como extranjero, y que en muchos sentidos supuso un renacer de las publicaciones seriadas de calidad editorial similar a las extintas de los años noventa.



Este nuevo ambiente permitió que muchos de los proyectos independientes de fanzine o autoedición mutaran hacia formas más organizadas, dando lugar a las primeras editoriales de cómics en Colombia, mientras que otras surgían como exploraciones provenientes del mundo del arte o la literatura.



Así, surgieron editoriales como Robot, La Silueta o Laguna Libros, que inauguró un sello específicamente dedicado a la historieta: Cohete Cómics. A estas editoriales se suman Rey Naranjo, con una línea de biografías gráficas de escritores inaugurada por su exitosa Gabo: memorias de una vida mágica, traducida a múltiples idiomas, además de adaptaciones gráficas de novelas. Aparecieron otras editoriales independientes como Colombia Ilustrada, Resplandor, Tragaluz Editores o Caballito de Acero, que también incluyen en sus títulos obras de cómic.



La novela gráfica

De la mano de estas y otras editoriales, nació otro de los grandes fenómenos del mundo editorial contemporáneo: la novela gráfica, que ha abierto un espacio para otro tipo de historias y tratamientos gráficos al cómic nacional.



Obras como 'Virus Tropical' de Powerpaola —la novela gráfica colombiana más conocida e influyente en el extranjero—; 'Parque el Poblado', de Johny B, Raquel; 'El fin del mundo' de Mariana Gil Ríos; 'Elefantes en el cuarto' de Sindy Infante Saaverdra; 'Follaje y La iglesia' de los Cuernos de Truchafrita; 'El baile de San Pascual' de Camilo Vieco; o 'Las cosas que ya no están' de Tatee.



Estas y muchas más obras forman un catálogo nacional de narraciones gráficas que son más extensas e intimistas que las historietas tradicionales y que ya comparten espacio en las estanterías de las librerías generales con la literatura, el ensayo o la no ficción. Esta labor pionera de las editoriales independientes colombianas ha permitido, a su vez, que los grandes grupos editoriales como Planeta y Random House incluyan en sus sellos de cómic títulos nacionales.



Planeta Cómics ha publicado obras como 'La peste de la memoria', de Salazar y Ramírez; 'Labio de Liebre', adaptación de la obra de teatro de Fabio Rubiano y dibujada por Pipex; o 'El difícil oficio de perdonar', de Maltés, Soto y Zursoif. También se publicó 'El eterno caminante', de Esteban Millán; y 'Todo esto era nuestro', de Paula Carvajal, además de la adaptación gráfica de la novela 'Satanás', de Mario Mendoza.



Además, Random House ha publicado la adaptación gráfica de 'Rosario Tijeras', de Jorge Franco, realizada por Pablo Guerra y Henry Díaz; y en su sello Reservoir Books la novela gráfica 'El taxista llama dos veces' de Antonio García, Juan Carlos Rodríguez y Keko Olano.



Paralelamente, el cómic en Colombia ha encontrado otro espacio de desarrollo en el ámbito de la no ficción, a la vez que se ha articulado con distintos procesos históricos y sociales.



Historietas como 'La fuerza del campo: marchas cocaleras', 'La Palizúa: Ustedes no saben cómo ha sido esta lucha' o 'Sin mascar palabra: por los caminos' de Tulapas forman parte de procesos de memoria histórica auspiciados por instituciones como el Centro de Nacional de Memoria Histórica o la Comisión de la verdad que, además, ha publicado historietas de testimonio como 'La fuerza de la tierra. ¿Dónde están?' o 'La hora de las lavanderas', de libre descarga.



Así mismo, historietas como 'Caminos condenados' o 'Recetario de sabores lejanos', publicadas por Cohete Cómics, son el resultado de investigaciones en el campo de las ciencias sociales, como también lo es 'El antagonista: una historia de contrabando y dolor', publicada por la Universidad de los Andes.

JUAN ALBERTO CONDE (*)

RAZÓN PÚBLICA (**)



(*) Escritor y docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano



(**) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.

