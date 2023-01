A Abdulrazak Gurnah los académicos suecos le otorgaron el Premio Nobel de Literatura en 2021 “por su penetración intransigente y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes”.

Este importante escritor, que nos honra con su presencia en el Hay Festival de Cartagena que se inaugura este jueves, puede ser denominado, igual que V.S. Naipaul y J.M. Coetzee, un escritor multicultural, ya que nació en Tanzania, su lengua materna es el suajili y enseñó literatura inglesa y poscolonial en la Universidad de Kent; tiene como insumos literarios, sobre todo, a la hora de engalanar su prosa, los versos árabes y persas, una obra tan poética como el Corán y, por supuesto, ha escrito todas sus páginas en inglés. De su obra, comenzada cuando apenas tenía 21 años, en español contamos con tres títulos (todos publicados por Salamandra) a los que echaremos un breve vistazo.



***

La primera de ellas es 'Paraíso' (1994). Si bien el referente geográfico de esta novela del Nobel de 2021 es Zanzíbar, se trata de una narración itinerante que nos recuerda como un eco lejano la caravana de mercaderes en la que el joven Marco Polo se enroló con su tío. Y, ciertamente, la peripecia de Yusuf, el protagonista, como acompañante (más bien sirviente) de un comerciante en una singladura de dimensión casi homérica, es lo que concita la atención del lector. Del resto, hubiera dicho Borges, en caso tal, que es puro relleno; la trama se debilita tanto al final, que uno termina dudando del músculo narrativo de Gurnah. Se diría que la novela trae al mismo tiempo el relato de una amistad entre dos jóvenes entregados por sus padres al mercader como pago de viejas deudas y la travesía por poblaciones víctimas del colonialismo europeo; la novela recrea las pequeñas aventuras que los miembros de la caravana (que también son traficantes de vipusa: cuernos de rinoceronte) se cuentan entre sí, bien sea en árabe, bien sea en suajili para conjurar el miedo, y entre tanto se teje el relato de cómo es el adoctrinamiento y la explotación de los niños en un mundo condicionado por la religión:



“El Corán es nuestra religión y contiene toda la sabiduría que necesitamos para vivir una vida buena y moral […]. Se dio orden de que el Ramadán fuese el mes del ayuno y la oración, un mes de sacrificio y expiación. ¿Cómo expresar mejor nuestra sumisión a Dios si no es renunciando a los placeres más necesarios de la existencia: comida, agua y gratificación sensual?”.



Por supuesto el título de la novela es tan ambiguo como irónico. Alude al “paraíso” prometido a los seguidores del islam, pero no deja de ser también una alusión paradójica a la vida que llevan sus personajes: el revés del “paraíso” o, mejor, un verdadero infierno.



***

La segunda, publicada justo veinte años antes de que le dieran el Nobel (el segundo que obtenido por un africano negro, después del nigeriano Wole Soyinka), se titula 'A orillas del mar'.



El corolario de esta buena novela, es que convertirse en exiliado por motivos de persecución, es salir de un infierno para entrar en otro. Así se lo hace saber, sin ambages, el funcionario que recibe a Shaabán, el protagonista, que después de una penosa singladura desde su país africano, llega a Londres a pedir asilo:

“Quién lo haya persuadido para meterse en esta aventura le ha hecho un flaco favor, se lo aseguro […]. Puede llevarle años que acepten su solicitud y aun así es posible que lo manden de vuelta de todos modos. Nadie le va a dar trabajo. Se sentirá usted solo, desdichado y pobre, y si enferma no habrá nadie que lo cuide. ¿Por qué no se ha quedado en su país, donde podría envejecer en paz? Esto del asilo es para jóvenes que buscan trabajar y prosperar en Europa, ¿no cree?”



El anciano logra evitar la deportación mostrándose atontado y más vulnerable de lo que es, triunfo pírrico, porque, tiempo después, al dar con un compatriota que ya está aclimatado en el exilio, la reconstrucción de un pasado tormentoso le amarga la vida hasta más no poder. El autor (que tiene un homónimo dentro de la novela) asume una actitud literariamente posmoderna, pues una de las historias que cuenta nos la refiere desde puntos de vista diferentes, es decir, empoderando como narrador a varios personajes que nos llevan a la conclusión de que no existe una verdad que sea la verdad y que, como sentenció Nietzsche, “no hay hechos, sólo interpretaciones”.



***

Y el tercer título es aún novedad en las librerías: 'La vida, después'. En este libro Gurnah sigue desarrollando sus temáticas tutelares, a saber, el multiculturalismo, el desarraigo, la marginación, el exilio, la predestinación, la pobreza como el origen de casi todos los males sociales y, en especial, el colonialismo con todas sus manifestaciones de violencia y represión. Aquí cabe señalar que aparte del colonialismo también se da el fenómeno de la colonialidad. El primero, siguiendo al filósofo argentino Walter Mignolo, es externo, es decir, la amenaza viene de afuera y el segundo es interno, es decir, el conflicto se genera dentro del mismo territorio. Veamos:



“Por entonces circulaban rumores de un inminente conflicto armado con los británicos que, según decían, desembocaría en una gran guerra, no como las escaramuzas contra los árabes, los suajili, los hehe, los nyamwezi, los meru y todos los demás, que han sido terribles, ¡pero nada comparadas con lo que se avecina!”



En la novela (a la que no le faltan los pespuntes poéticos propios de la narrativa del autor) la maquinaria colonial es un monstruo de dos cabezas; dos potencias coloniales europeas (Alemania y Gran Bretaña) se disputan un territorio africano cuya explotación ha de garantizar pingües réditos. Pero la temible “schutztruppe”, apoyada por guerrilleros askaris, y el ejército británico no son los únicos actores de violencia:

“Punyabíes y sijs, fante y akan, ausa y yoruba, kongo y luba, todos ellos mercenarios que luchaban en nombre de los europeos: los alemanes con la schutztruppe, los británicos con los King´s African Rifles, la Royal West American Frontier Force y sus tropas indias, los belgas con la Force Publique. Por si fuera poco, había también soldados de fortuna sudafricanos, belgas y de otros países europeos que mataban por afán aventurero y no dudaban en ponerse al servicio de la gran maquinaria de guerra imperial.”.



(Además: 'Un jardín es una escuela de virtudes éticas’: Santiago Beruete)



Aparte de la guerra y de las disputas territoriales, a la narración acuden también, el maltrato infantil (infligido, por ejemplo, a una niña porque aprende a leer) y una galopante violencia intrafamiliar.



Gurnah, quien salió de su país a los 18 años huyendo de una limpieza étnica, se mostró muy sorprendido por la adjudicación del Nobel . “Para mí, lo que motivó la experiencia de escribir fue la idea de perder tu lugar en el mundo”, dijo en algún momento. “Antes de los mapas, el mundo no tenía límites. Fueron los mapas los que le dieron forma y lo hicieron parecer un territorio, como algo que podía ser poseído, no solo devastado y saqueado”.



JORGE IVÁN PARRA*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO



*Crítico literario, autor del blog 'De libros y autores' de EL TIEMPO. Profesor de varias maestrías de la Universidad Santo Tomás.

Charla inaugural de EL TIEMPO

El director de cine Fernando León de Aranoa, reconocido con importantes premios como el San Sebastián y el Goya, conversará con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, hoy a las 12 del día, en la charla inaugural de esta nueva edición del Hay Festival, en el teatro Adolfo Mejía de La Heróica.



El español hablará de su trabajo más reciente Sintiéndolo mucho, el documental sobre su amigo Joaquín Sabina, así como su aplaudida cinta El buen patrón, protagonizada por Javier Bardem, entre otras. Transmisión en directo por ELTIEMPO.COM.