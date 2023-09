El colombiano Jhonny Carvajal junto a su pareja de baile, Suyay Quiroga, son los ganadores mundiales en Tango de pista 2023, título que se llevaron en el último Mundial de Tango de Buenos Aires, que este año celebró su edición número 20.



Carvajal nació en Manizales y, junto a la argentina Quiroga, le ganó a 650 parejas a nivel mundial, compitiendo con participantes de otros 35 países.



Ahora, ambos se ubican como los campeones vigentes en la categoría de Tango de pista, el estilo más clásico y tradicional del Tango social, según lo explicó en entrevista con W Radio.



Las parejas salen a la pista de baile a hacer improvisación al compás de una canción sobre la que no se les informa con anterioridad, indicó.



“Trabajamos duro. Fuimos compañeros desde el principio hasta el final, nos confiamos, nos quisimos todo el año y creo que eso se nota. Somos muy amigos”, dijo Johnny luego de levantar el trofeo de Tango pista, según el cubrimiento de La Nación de Argentina.



Según indicaron, Suyay comenzó a bailar hace 30 años, cuando era apenas una niña de 6. Por su parte, Carvajal baila hace unos 20 años, pero hace 10 se mudó a Argentina, la cuna del Tango.



“La primera vez que lo vi no pude evitar ir a saludarlo y desde entonces tenemos esta amistad de casi diez años”, contó Suyay sobre cómo conoció al colombiano, quien en ese entonces tenía otra pareja de baile.



“En Colombia se escucha mucho tango. En mi casa se escuchaba, aunque no se bailaba. Yo decidí aprender a bailar y luego esa fue la razón por la que me vine a vivir a Buenos Aires. Después de diez años, acá estamos”, contó Johnny tras haber ganado el título.



“Mi mamá me llevó a bailar por hacerme ocupar el tiempo libre. En toda mi adolescencia tenía dos grupos de amigos: con los que iba a la escuela a bailar tango y otros, a los que les parecía música de viejos”, comentó en W Radio, en charla con Julio Sánchez Cristo.

Johnny aseguró que entre los países que se han convertido en potencia del Tango, además de Argentina, está Colombia, Rusia e Italia. Agregó que varias parejas de estas nacionalidades han estado entre los finalistas de este tipo de eventos en más de una ocasión.



“Bailan más tango los jóvenes en Colombia que en Argentina, no lo digo porque sea colombiano. He ido a Colombia a festivales y se escucha el tango en la calle, no solo como una cuestión bohemia. El tango se hizo fuerte en Colombia, cuando en Argentina la dictadura impidió la difusión de esta música y favoreció la rebeldía de otros estilos como el rock”, afirmó.

