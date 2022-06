El escritor, guionista y creativo colombiano Felipe Forero acaba de ganar el Premio Internacional de Cuentos Max Aub, en España.



El jurado estuvo conformado por los escritores Natalia Carrero, Elvira Navarro y Constantino Bértolo.

En su acta, el jurado consideró que el cuento titulado 'Vacanal', de Forero, es un “relato vegetariano o vegano con un punto socarrón y soterrado sentido del humor que narra cómo un hombre es perseguido por una vacas que hablan. Tiene un planteamiento singular, buen ritmo narrativo de la trama y un oportuno argumento”, según dijo Elvira Navarro en el momento del anuncio.



(Lea además: Al descubierto el proceso de escritura de José Saramago)



La historia convenció a los jurados y lo hizo merecedor del premio que incluye 6.000 euros y la publicación del cuento.



El colombiano explica que la idea le surgió investigando un tema para escribir una telenovela cuando tuvo que visitar un moderno frigorífico, o para ser más claros, un matadero de vacas.



Al final de lo que llaman “la parte sucia de la planta”, y después de haber visto todo el proceso de descuartizamiento de las reses, estaba un hombre menudo con una potente pistola, cargada de unos largos dardos metálicos, que disparaba en la frente de cada res que llegaba a su trono letal.



“Un momento terrible, en donde se respiraba el olor a muerte y, sobre todo, a miedo. El miedo de los animales que entraban, uno a uno, desde los corrales, con una mirada vidriosa y la certeza de que algo espantoso estaba a punto de suceder. La imagen se me clavó en la memoria y en el corazón como un dardo de fuego, que solo me pude sacar, años después, al escribir esta historia”, indica el galardonado.



Se trata de la XXXVI versión de este premio internacional que se creó para honrar la memoria y producción literaria del escritor Max Aub, quien nació en Francia, se nacionalizó en España, y luego de la Guerra Civil Española , estuvo prisionero en dos campos de concentración en Francia antes de su exilio en México, país en el que vivió hasta su muerte en 1972.



Forero es guionista de televisión con 20 años de experiencia en la escritura de series y telenovelas para los principales canales de TV en Colombia y actualmente es director de Storytelling de la agencia Vega Jaramillo Comunicaciones en Bogotá.



(Le pude interesar: 'Diarios de una lesbiana', libro censurado en Marruecos que enardece ánimos)



“Tal vez exagere, pero me gusta creer en la palabra literaria como un antídoto contra la muerte. Y no porque la evite físicamente. Su poder es más sutil. Con las palabras podemos abrir la puerta del sepulcro y revivir a aquellos que se fueron. Ungirlos con algún tipo de inmortalidad. Larga vida al premio de cuento; larga vida al legado de Max Aub y larga vida a la palabra literaria que seguirá salvándonos del abismo”, señala Forero en su discurso de premiación.